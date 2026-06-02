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तेलंगाना के गठन के 12 वर्ष पूरे: मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बोले, 'तेलंगाना विजन-2047' लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं

मुख्य राजकीय समारोह सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां राज्य के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने राज्यवासियों को बधाई दी.

Telangana Formation Day
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी मंगलवार, 02 जून को हैदराबाद, तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह के दौरान सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में. (IANS/X/@Congress4TS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 2, 2026 at 4:17 PM IST

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हैदराबाद: भारत के मानचित्र पर 2 जून 2014 को अस्तित्व में आए तेलंगाना ने अपने गठन के गौरवशाली 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे राज्य में 'तेलंगाना स्थापना दिवस' का जश्न बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया. मुख्य राजकीय समारोह सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां राज्य के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने राज्यवासियों को बधाई दी.

मुख्यमंत्री ने अलग तेलंगाना राज्य के सपने को साकार करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि जब से उनकी सरकार ने सत्ता संभाली है, वे राज्य के प्रसिद्ध कवि कालोजी नारायण राव की प्रेरणा से जनता के कल्याण और विकास के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं.

रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का समाज तानाशाही और राजशाही को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सरकार चंद लोगों के हाथों की कठपुतली या तानाशाही नहीं है. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का काम करती है और पिछले 30 महीनों में जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है. उन्होंने साफ किया कि वे 'तेलंगाना विजन-2047' के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

Telangana Formation Day
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी मंगलवार, 02 जून को हैदराबाद, तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह के दौरान सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में. (IANS/X/@Congress4TS)

उन्होंने किसानों को कृषि-उद्योगपति बनाने का वादा किया और उम्मीद जताई कि तेलंगाना पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ही बार में 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करके किसानों को कर्जमुक्त कर दिया गया है. रेवंत रेड्डी ने बताया कि पहले ही साल में किसानों के खातों में 22 हजार करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि किसानों की फसल का आखिरी दाना तक खरीदने की पूरी कोशिश की जा रही है. फसल के पैसे के रूप में 11,300 करोड़ रुपये पहले ही किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि महिलाओं को करोड़पति बनाने की योजनाएं तैयार की जा रही हैं. उन्होंने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूहों को 60 हजार करोड़ रुपये के शून्य-ब्याज लोन (बिना ब्याज के कर्ज) दिए गए हैं. तेलंगाना की महिलाएं अब देश के औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने की इच्छा रख रही हैं. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मुफ्त बस यात्रा योजना के जरिए महिलाओं ने कुल 10 हजार करोड़ रुपये की बचत की है. इसके साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि राज्य के 53.90 लाख परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है।

रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि बिना किसी कानूनी अड़चन के नौकरियां दी गई हैं. बेहद पारदर्शी तरीके से 67 हजार से अधिक खाली पदों को भरा जा चुका है. उन्होंने घोषणा की कि इसी महीने टीजीपीएससी (TGPSC) के माध्यम से नौकरियों के और भी नए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे. गरीबों के आवास पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों के अपने घर का सपना पूरा होने की खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में भी 3.50 लाख घरों को मंजूरी दी गई है, और 'इंदिरम्मा आवास योजना' के तहत एक लाख घरों का निर्माण किया जाएगा.

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