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सगाई से पहले बेटी का मर्डर: प्रेम प्रसंग से नाराज पिता पर हत्या का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

आदिलाबाद: तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के नारनूर मंडल में कथित ऑनर किलिंग का मामला देर से सामने आया. एएसपी रुत्विक साई ने गुरुवार को उटनूर पुलिस सब-डिवीजन ऑफिस में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले की जानकारी दी.

एक परिवार ने 18 साल की बेटी की शादी तय कर दी थी. शादी तय होने के बाद बेटी चिंतित और डरी सहमी रहने लगी. उसके परिवार ने देखा कि वह धीरे-धीरे अकेली रहने लगी है. जब उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने माना कि वह शादी नहीं करना चाहती थी और बताया कि वह किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है.

इसके बाद वह अपने कमरे में वापस आ गया और ऐसे सो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो. जब उसकी पत्नी सुबह उठी और अपनी बेटी का कमरा देखा, तो उसने पाया कि लड़की अपने बिस्तर पर नहीं थी. बगल वाले कमरे में जाने पर उसने उसे छत के बीम से लटका हुआ देखा और रोने लगी. फिर पिता की नींद खुली और अपनी बेटी को देखकर परेशान होने का नाटक किया. उसने उसकी मौत को सेहत की दिक्कतों की वजह से आत्महत्या दिखाने की कोशिश की. उसी सुबह 9:00 तक उसने बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया.