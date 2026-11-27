सगाई से पहले बेटी का मर्डर: प्रेम प्रसंग से नाराज पिता पर हत्या का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार
ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी को जल्दबाजी में किए गए अंतिम संस्कार पर शक हुआ जिसके बाद मामला प्रकाश में आया.
Published : November 27, 2026 at 2:44 PM IST
आदिलाबाद: तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के नारनूर मंडल में कथित ऑनर किलिंग का मामला देर से सामने आया. एएसपी रुत्विक साई ने गुरुवार को उटनूर पुलिस सब-डिवीजन ऑफिस में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले की जानकारी दी.
एक परिवार ने 18 साल की बेटी की शादी तय कर दी थी. शादी तय होने के बाद बेटी चिंतित और डरी सहमी रहने लगी. उसके परिवार ने देखा कि वह धीरे-धीरे अकेली रहने लगी है. जब उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने माना कि वह शादी नहीं करना चाहती थी और बताया कि वह किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है.
इसके बाद वह अपने कमरे में वापस आ गया और ऐसे सो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो. जब उसकी पत्नी सुबह उठी और अपनी बेटी का कमरा देखा, तो उसने पाया कि लड़की अपने बिस्तर पर नहीं थी. बगल वाले कमरे में जाने पर उसने उसे छत के बीम से लटका हुआ देखा और रोने लगी. फिर पिता की नींद खुली और अपनी बेटी को देखकर परेशान होने का नाटक किया. उसने उसकी मौत को सेहत की दिक्कतों की वजह से आत्महत्या दिखाने की कोशिश की. उसी सुबह 9:00 तक उसने बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया.
ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी को जल्दबाजी में किए गए अंतिम संस्कार पर शक हुआ. जो किसी भी रिश्तेदार के आने से पहले ही कर दिया गया था और उन्होंने इस महीने की 25 तारीख को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. नारनूर पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की. पुलिस ने जब पूछताछ की तो पिता ने हत्या की बात कबूल कर ली. एएसपी रुथविक साई ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
रुथविक साई ने कहा,'हमें जानकारी मिली कि गांव के एक व्यक्ति की बेटी की इस महीने की 24 तारीख की सुबह मौत हो गई थी. उसके पिता ने उसी दिन सुबह 9:00 बजे से पहले, किसी रिश्तेदार के आने का इंतजार किए बिना, उसका अंतिम संस्कार कर दिया. पूछताछ करने पर उसने हत्या की बात कबूल कर ली. उसने बताया कि उसने यह काम इस डर से किया कि अगर उसके रोमांटिक रिश्ते के बारे में समाज में पता चल गया तो उसके परिवार की इज्जत खराब हो जाएगी. उसे गिरफ्तार कर लिया है और ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया.'