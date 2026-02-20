ETV Bharat / bharat

मई में नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगी कविता, पिता KCR की परंपरागत सीट पर नजर

पूर्व एमएलसी कविता ने कहा कि उनकी पार्टी में युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. पार्टी का फोकस लोगों की भलाई पर होगा.

Telangana Ex-CM KCR daughter K Kavitha To Launch New Political Party In May
एनजीओ तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष कविता (File/ IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 20, 2026 at 2:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) की बेटी कलवकुंतला कविता ने मई के पहले हफ्ते में नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने की घोषणा की है. कविता पार्टी लॉन्च के लिए एक शुभ तारीख की तलाश कर रही हैं.

एनजीओ तेलंगाना जागृति (Telangana Jagruthi) की अध्यक्ष कविता ने गुरुवार को यह भी घोषणा की कि वह राज्य में किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगी, जिसमें सिद्दीपेट भी शामिल है. पहले उनके पिता और भारत राष्ट्र समिति (BRS) के प्रमुख के. चंद्रशेखर राव सिद्दीपेट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर करते थे. वर्तमान में उनके चचेरे भाई टी. हरीश राव इस सीट से विधायक हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की मौजूदगी धीरे-धीरे कम होती जाएगी. कविता ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा, "पार्टी के नाम में तेलंगाना नाम जरूर होगा. मैं सिद्दीपेट और निजामाबाद की बोधन सीट समेत राज्य में कहीं से भी चुनाव लड़ूंगी. हम चुनाव जीतेंगे और सत्ता में आएंगे. बीजेपी धीरे-धीरे तेलंगाना से गायब हो जाएगी."

कलवकुंतला कविता
कलवकुंतला कविता (ETV Bharat)

पूर्व एमएलसी कविता ने यह भी कहा कि जब लोगों की भलाई की बात आएगी तो उनकी पार्टी किसी को नहीं छोड़ेगी और कांग्रेस, बीजेपी और BRS की नीतियों और कामों पर सवाल उठाएगी. उन्होंने कहा, "तेलंगाना हमारा 'मदर बोर्ड' है. सामाजिक तेलंगाना (तेलंगाना और सामाजिक न्याय) हमारा लक्ष्य है. हम लोगों की उम्मीदों के हिसाब से पार्टी चलाएंगे."

GHMC चुनाव से पहले पार्टी सिंबल मिलने की उम्मीद
अपने भविष्य की चुनावी योजनाओं के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "हम MPTC (मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र) और ZPTC (जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र) चुनाव पार्टी सिंबल के साथ लड़ेंगे. इस बात की संभावना है कि GHMC (ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन) चुनाव के समय तक हमारी पार्टी को चुनाव आयोग से सिंबल (चुनाव चिन्ह) मिल जाएगा."

कविता ने कहा कि उनकी पार्टी युवाओं को प्राथमिकता देगी. साथ ही उन्होंने दावा किया कि BRS और BJP के कई नेता उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए उनके संपर्क में हैं. उन्होंने कहा, "जब मौका आएगा, मैं विस्तार से जानकारी साझा करूंगी."

वाईएस शर्मिला और उनकी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को कांग्रेस में विलय करने के फैसले के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए के. कविता ने कहा, "मेरी तुलना शर्मिला से करना गलत है. कई लोगों ने शर्मिला की आंध्र प्रदेश के बजाय तेलंगाना में पार्टी लॉन्च करने के लिए आलोचना की है. वह अब राष्ट्रीय पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं. हम उन पुरुष नेताओं के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं जो राजनीतिक पार्टी शुरू करने के बाद असफल हो गए?"

यह भी पढ़ें- तेलंगाना: नगर निगम चेयरमैन चुनाव में कांग्रेस की जीत, 81 नगर निगम उसके खाते में

TAGGED:

KCR DAUGHTER K KAVITHA
BRS
K KAVITHA NEW POLITICAL PARTY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.