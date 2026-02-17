ETV Bharat / bharat

प्रार्थना के नाम पर चार दिनों तक घर में रखा शव, पड़ोसियों की शिकायत के बाद पुलिस पहुंची

लोगों ने जब घर में शव का विरोध किया तो कहा गया कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, मर्जी से अंतिम संस्कार करेंगे.

Dead Body Kept at Home several Days
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 17, 2026 at 1:46 PM IST

हैदराबाद: कुकटपल्ली के एक अपार्टमेंट में रहने वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि एक परिवार ने कथित तौर पर एक डेड बॉडी को बिना अंतिम संस्कार किए चार दिनों तक घर पर रखा. अंतिम संस्कार को लेकर पूछे जाने पर प्रार्थना करने की बात बताई जिससे आसपास रहने वाले लोग परेशान हो गए.

लोकल लोगों और कुकटपल्ली पुलिस के मुताबिक येसुरत्नम परिवार असल में आंध्र प्रदेश के एलुरु का रहने वाला है और पिछले 40 सालों से शहर में रह रहा है. येसुरत्नम असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के तौर पर काम करते थे. दस साल पहले उनकी मौत हो गई.

अभी, उनकी पत्नी शमंतकामनी, दो बेटियां सुनीता और शैलजा (46), और बेटा जयराज कुकटपल्ली के रामकृष्ण नगर में श्री साईं भारद्वाज अपार्टमेंट में रह रहे हैं. तीनों बच्चों में से किसी की भी शादी नहीं हुई है. छोटी बेटी शैलजा पिछले एक हफ्ते से सेहत से जुड़ी दिक्कतों से परेशान थी और उसे एक लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.

इलाज के दौरान इस महीने की 13 तारीख को उसकी मौत हो गई. उसी दिन उसका शव घर लाया गया. हैरानी की बात यह है कि परिवार ने कथित तौर पर बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए एक रेफ्रिजरेटर लाया और उसे अंदर रखकर खुद को घर में बंद कर लिया.

स्थानीय लोगों ने कहा कि परिवार कभी-कभी बाहर निकलता था, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए कोई इंतजाम नहीं किया. जैसे-जैसे दिन बीतते गए, पड़ोसियों को चिंता होने लगी और वे परिवार से भिड़ गए. कहा जाता है कि परिवार के सदस्यों ने रहने वालों से बहस करते हुए कहा, 'हम प्रार्थना कर रहे हैं.

हम जब चाहेंगे तब अंतिम संस्कार कर देंगे. आप कौन होते हैं पूछने वाले?' कहा जाता है कि बहस के दौरान वे उत्तेजित हो गए. बाद घर से बदबू आने पर लोगों ने सोमवार को कुकटपल्ली पुलिस को बताया. जब पुलिस पहुंची तो बताया गया कि परिवार ने दरवाजा नहीं खोला और गुस्से में अफसरों से बहस की और कहा कि वे अपनी मर्जी से काम करेंगे.

पुलिस के यह चेतावनी देने के बाद ही हालात काबू में आए कि अगर अंतिम संस्कार नहीं किया गया, तो बॉडी जीएचएमसी को सौंप दी जाएगी और तय तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा. पुलिस के दखल के बाद शैलजा की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए उसके घर ले जाया गया.

पड़ोसियों ने कहा कि मृतका को मेंटल हेल्थ की दिक्कतें थी और उन्होंने दावा किया कि परिवार अकेले रहता था. अपार्टमेंट में किसी से बहुत कम मिलता-जुलता या बात करता था. इस घटना से लोगों में सदमा और परेशानी है. इससे मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता और ऐसी सेंसिटिव स्थितियों में समय पर दखल देने को लेकर चिंता बढ़ गई है.

