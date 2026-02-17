ETV Bharat / bharat

प्रार्थना के नाम पर चार दिनों तक घर में रखा शव, पड़ोसियों की शिकायत के बाद पुलिस पहुंची

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

हैदराबाद: कुकटपल्ली के एक अपार्टमेंट में रहने वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि एक परिवार ने कथित तौर पर एक डेड बॉडी को बिना अंतिम संस्कार किए चार दिनों तक घर पर रखा. अंतिम संस्कार को लेकर पूछे जाने पर प्रार्थना करने की बात बताई जिससे आसपास रहने वाले लोग परेशान हो गए. लोकल लोगों और कुकटपल्ली पुलिस के मुताबिक येसुरत्नम परिवार असल में आंध्र प्रदेश के एलुरु का रहने वाला है और पिछले 40 सालों से शहर में रह रहा है. येसुरत्नम असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के तौर पर काम करते थे. दस साल पहले उनकी मौत हो गई. अभी, उनकी पत्नी शमंतकामनी, दो बेटियां सुनीता और शैलजा (46), और बेटा जयराज कुकटपल्ली के रामकृष्ण नगर में श्री साईं भारद्वाज अपार्टमेंट में रह रहे हैं. तीनों बच्चों में से किसी की भी शादी नहीं हुई है. छोटी बेटी शैलजा पिछले एक हफ्ते से सेहत से जुड़ी दिक्कतों से परेशान थी और उसे एक लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान इस महीने की 13 तारीख को उसकी मौत हो गई. उसी दिन उसका शव घर लाया गया. हैरानी की बात यह है कि परिवार ने कथित तौर पर बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए एक रेफ्रिजरेटर लाया और उसे अंदर रखकर खुद को घर में बंद कर लिया.