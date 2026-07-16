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चोरी के माल में हिस्सा लेता था जेल वॉर्डर! तेलंगाना पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

हैदराबादः सिद्दिपेट और निजामाबाद पुलिस ने एक जेल कर्मचारी और एक अपराधी के बीच सांठगांठ का भंडाफोड़ किया है. जेल कर्मचारी पर आरोप है कि उसने आरोपी को जमानत दिलाने में मदद की. इसके बदले चोरी के माल में से अपना हिस्सा मांगा. यह मामला तब सामने आया जब पुलिस ने चोरियों के सिलसिले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की. जांच के दौरान, आरोपी ने निजामाबाद सेंट्रल जेल में तैनात एक वॉर्डर की मिलीभगत का खुलासा किया.

सिद्दिपेट की पुलिस कमिश्नर रश्मि पेरुमल और एडिशनल डीसीपी कुशालकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चिक्कुडु भिक्षापति नाम का व्यक्ति सिद्दिपेट जिले के तोगुटा मंडल के लिंगमपेट गांव का रहने वाला है. वह चोरी के कई मामलों में शामिल रहा है. इससे पहले बांसवाड़ा में हुई एक चोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ था. उसे करीब आठ महीने पहले निजामाबाद सेंट्रल जेल में रखा गया था.

पुलिस के अनुसार, भिक्षापति ने जेल वॉर्डर गोपाल के साथ नजदीकी संबंध बना लिए थे. जांचकर्ताओं का आरोप है कि वॉर्डर ने 50 हजार रुपये और भविष्य की चोरियों के माल में हिस्सा मिलने के वादे के बदले उसे जमानत पर छुड़ाने का भरोसा दिया था. जमानत मिलने के बाद, भिक्षापति ने कथित तौर पर फिर से चोरियां करना शुरू कर दिया.

यह मिलीभगत तब सामने आई जब दुब्बाक में हुई एक बड़ी घर की चोरी की जांच कर रही विशेष पुलिस टीमों ने भिक्षापति को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान, उसने कथित तौर पर जेल वॉर्डर के साथ हुई इस सांठगांठ की बात कबूल कर ली. पुलिस ने बताया कि इन नए आरोपों के सामने आने से पहले ही, बिना बताए ड्यूटी से गायब रहने के कारण जेल अधीक्षक ने वॉर्डर को निलंबित कर दिया था.

पुलिस कमिश्नर रश्मि पेरुमल ने इस मामले को सुलझाने के लिए जांच टीम के प्रयासों की सराहना की, जिसमें एसीपी रविंदर रेड्डी और सदन कुमार, इंस्पेक्टर जॉन रेड्डी, रविंदर और वासुदेव राव, एसआई कीर्ति राजू और सीसीएस के कर्मचारी शामिल थे. पुलिस ने कहा कि इस कथित साजिश की पूरी सच्चाई और इसमें अन्य लोगों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.