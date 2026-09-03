तेलंगाना: CM रेवंत रेड्डी ने मंत्री सुरेखा को हटाने के लिए गवर्नर को लिखा लेटर; कांग्रेस में राजनीतिक लड़ाई बढ़ी
कांग्रेस नेतृत्व सुरेखा के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा कर रहा था, क्योंकि उनकी बेटी सुष्मिता पटेल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी.
Published : September 3, 2026 at 3:27 PM IST
हैदराबाद/नई दिल्ली/वारंगल: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और उनके मंत्रिमंडल की सहयोगी मंत्री कोंडा सुरेखा के बीच राजनीतिक टकराव आज गुरुवार को और बढ़ गया है. ताजा जानकारी के मुताबिक सीएम ने गवर्नर जिष्णु देव वर्मा को एक लेटर लिखकर उन्हें अपने कैबिनेट से हटाने की मांग की है.
बता दें, यह सारा घटनाक्रम, कोंडा सुरेखा के नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मिलने के एक दिन बाद शुरू हुआ, जब उन्होंने अपने खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई पर कड़ा सवाल उठाया. उन्होंने तर्क दिया कि अगर पार्टी कथित अनुशासनहीनता के लिए कार्रवाई करना चाहती है, तो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को सबसे पहले 'शो-कॉज नोटिस' (कारण बताओ नोटिस) मिलना चाहिए.
इससे पहले कांग्रेस नेतृत्व सुरेखा के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा कर रहा था, क्योंकि उनकी बेटी सुष्मिता पटेल ने मुख्यमंत्री और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी. यह मुद्दा अब मुख्यमंत्री और कोंडा परिवार के बीच सीधे टकराव में बदल गया है. सीएम का यह ताजा फैसला ऐसी खबरों के बीच आया है जब कांग्रेस आलाकमान सुरेखा के खिलाफ पहले से ही कार्रवाई पर विचार कर रहा है. हालांकि, सुरेखा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और पार्टी नेतृत्व को चुनौती दी है कि अगर वे ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें हटा दें.
अहम पदों पर बदलाव
वहीं, राज्य सरकार ने दो महत्वपूर्ण पदों पर भी बदलाव भी किए हैं. योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी. चिन्ना रेड्डी को पद से हटा दिया गया है. उनकी जगह हैदराबाद की पूर्व मेयर गडवाल विजयलक्ष्मी को नियुक्त किया गया है. इसके साथ-साथ नेरेल्ला शारदा तेलंगाना राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं. ये घटनाक्रम तेलंगाना कांग्रेस के भीतर चल रहे व्यापक अनुशासनात्मक विवाद के बीच हुए हैं. मौजूदा विधायक टी. मेघा रेड्डी के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर चिन्ना रेड्डी भी जांच के दायरे में आ गए थे.
दिल्ली से लौट रहे सीएम
इस बीच, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपनी दिल्ली यात्रा पूरी करके आज शाम हैदराबाद लौट रहे हैं. उनका शमशाबाद एयरपोर्ट से नलगोंडा एक्स रोड्स तक जाने का कार्यक्रम है, जहां वे चंचलगुडा-संतोष नगर स्टील फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे. बाद में वे एक जनसभा में भी शामिल होंगे. मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा ऐसे समय में हुई जब कांग्रेस नेतृत्व के बीच सुरेखा के भविष्य और तेलंगाना के अन्य राजनीतिक मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श चल रहा था. खबरों के अनुसार, रेवंत रेड्डी ने पार्टी नेतृत्व से सुरेखा के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया था.
सबसे पहले CM के खिलाफ कार्रवाई हो: सुरेखा
जब मुख्यमंत्री ने उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की, तो कोंडा सुरेखा ने रेवंत रेड्डी पर पलटवार किया. इससे पहले बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मिलने के बाद, सुरेखा ने पत्रकारों से कहा कि अगर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है, तो पार्टी को सबसे पहले मुख्यमंत्री के आचरण की जांच करनी चाहिए. उन्होंने रेवंत रेड्डी के दस साल तक मुख्यमंत्री बने रहने के बयानों और अगले विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के बारे में उनकी टिप्पणियों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मुझे कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले, यह मुख्यमंत्री को जारी किया जाना चाहिए.
सुरेखा ने तर्क दिया कि पार्टी नेतृत्व के औपचारिक फैसले के बिना अगले चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करना अपने आप में अनुशासनहीनता हो सकती है. उन्होंने रेवंत रेड्डी के इस बयान पर भी सवाल उठाया कि वह दस साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे. उन्होंने पूछा कि क्या उन नेताओं के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने कथित तौर पर उनकी आलोचना की या उन्हें अपशब्द कहे.
मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है
सुरेखा ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और कहा कि उनकी बेटी द्वारा दिए गए बयानों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है. मेरी बेटी के बयानों से मेरा कोई लेना-देना नहीं है. मंत्री ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के कांग्रेस नेतृत्व के फैसले पर भी सवाल उठाया, जबकि उनके अनुसार, कई अन्य नेता भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, अतिक्रमण और अन्य मुद्दों के आरोपों का सामना कर रहे थे. उन्होंने मांग की कि पार्टी सभी नेताओं के लिए एक ही मानक अपनाए. खबर है कि सुरेखा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को इस विवाद पर अपना पक्ष भी सौंपा है.
सुष्मिता ने कहा कि वह परकल से चुनाव लड़ेंगी
कोंडा सुरेखा की बेटी सुष्मिता पटेल द्वारा यह घोषणा करने के साथ कि वह परकल निर्वाचन क्षेत्र से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, यह टकराव और तीखा हो गया. वारंगल जिले के गीसुगोंडा में अपनी मां के जन्मदिन समारोह में बोलते हुए, सुष्मिता ने सीधे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधा.
उन्होंने परकल में एक जनसभा में मुख्यमंत्री की हालिया अपील पर सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने अगले चुनाव में मौजूदा कांग्रेस विधायक रेवूर प्रकाश रेड्डी के लिए भारी बहुमत सुनिश्चित करने को कहा था. सुष्मिता ने पूछा कि जब उम्मीदवारों पर पार्टी का औपचारिक फैसला नहीं हुआ है, तो मुख्यमंत्री किसी नेता की उम्मीदवारी की घोषणा या संकेत कैसे दे सकते हैं. उन्होंने संगारेड्डी की स्थिति की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व पूर्व विधायक टी. जयप्रकाश रेड्डी को टिकट देने पर विचार करने को तैयार था.
'परकल हमारा राजनीतिक गढ़'
सुष्मिता ने आगे कहा कि परकल कोंडा परिवार का राजनीतिक गढ़ है और उन्होंने बताया कि वह इस सीट से कांग्रेस का टिकट मांगेंगी. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस मुझे टिकट नहीं देती है, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी. उन्होंने अपने माता-पिता और रेवंत रेड्डी के बीच राजनीतिक संबंधों को भी याद किया. सुष्मिता ने दावा किया कि रेवंत रेड्डी के राजनीतिक उदय में कोंडा मुरली ने अहम भूमिका निभाई थी और उनके माता-पिता ही सबसे पहले उन्हें TPCC अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करने वालों में शामिल थे.
उन्होंने आगे दावा किया कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC) अध्यक्ष बनने के बाद रेवंत रेड्डी उनके घर आए थे और उनके पिता को MLC पद देने का वादा किया था. उनके अनुसार, बाद में अन्य नेताओं को राजनीतिक पद तो दिए गए, लेकिन कोंडा मुरली को नजरअंदाज कर दिया गया. उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले चुनाव में परकल से रेवूर प्रकाश रेड्डी की जीत इसलिए संभव हो पाई क्योंकि कोंडा मुरली ने उनके लिए प्रचार किया था.
CM के परिवार पर आरोप
सुष्मिता ने मुख्यमंत्री के परिवार पर भी आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि रेवंत रेड्डी के भाई द्वारा बनाई गई एक शेल कंपनी को लगभग ₹200 करोड़ की जमीन दी गई थी. उन्होंने कहा कि वह किसी से नहीं डरतीं और चेतावनी दी कि अगर उन्हें राजनीतिक रूप से रोकने की कोशिश की गई, तो वह मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा करेंगी. उन्होंने मुख्यमंत्री पर उन नेताओं का पक्ष लेने का भी आरोप लगाया जो तेलुगु देशम पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए थे, जबकि लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम करने वाले नेताओं को नजरअंदाज किया गया.
पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व पर हमला
सुष्मिता ने पिछड़ा वर्ग नेताओं के प्रति रेवंत रेड्डी और मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के कथित रवैये पर भी निशाना साधा. उन्होंने उन पर अपने परिवार को राजनीतिक रूप से दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. 21 साल के युवाओं को चुनाव लड़ने की अनुमति देने के प्रस्तावों का जिक्र करते हुए, उन्होंने परकल सीट पर कांग्रेस नेतृत्व के रुख पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि एक तरफ राजनीति में युवाओं को मौका देने की बात करना और दूसरी तरफ परकल में किसी उम्रदराज उम्मीदवार का समर्थन करना विरोधाभासी है. सुष्मिता ने इसे कांग्रेस नेतृत्व का 'दोमुंहा' रवैया बताया.
कांग्रेस के सामने अंदरूनी चुनौती
कोंडा सुरेखा का मामला अब अनुशासनात्मक विवाद से बढ़कर एक बड़े राजनीतिक टकराव में बदल गया है, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, उनका परिवार और कांग्रेस आलाकमान शामिल हैं. जहां सुरेखा का कहना है कि उनकी बेटी के बयानों के लिए उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए, वहीं मुख्यमंत्री ने उन्हें कैबिनेट से हटाने की मांग की है. कांग्रेस नेतृत्व के सामने अब तेलंगाना यूनिट में अनुशासन बनाए रखते हुए इस मामले के नतीजों को संभालने की चुनौती है. मुख्यमंत्री की मांग पर गवर्नर का फैसला और कांग्रेस आलाकमान का अगला कदम कोंडा सुरेखा के तत्काल राजनीतिक भविष्य को तय करेगा.
पढ़ें: तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र सरकार ने नहीं दी मंजूरी
'नागार्जुन परिवार को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं थी', मंत्री सुरेखा ने अभिनेता से मांगी माफी