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हैदराबाद मेट्रो : सीएम रेवंत रेड्डी ने फेज-1 के टेक ओवर और फेज-2 के विस्तार में देरी को लेकर केंद्र को लिखा

तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ( ETV Bharat )

हैदराबाद: हैदराबाद मेट्रो रेल अधिग्रहण प्रक्रिया के पहले चरण के टेक ओवर और दूसरे चरण के विस्तार के लिए अनुमति देने में देरी हो रही है. इस संबंध में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रविवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी को मेट्रो परियोजनाओं पर अलग-अलग पत्र लिखे. उन्होंने कहा कि इस वजह से मेट्रो फेज-1 के मैनेजमेंट में रोजाना मुश्किलें आ रही हैं. उन्होंने चिंता जताई कि फेज-2 की डीपीआर की मंजूरी और फंड जुटाने की प्रक्रिया में देरी हो रही है. उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों का ध्यान इस ओर दिलाया कि जून में दिल्ली में हुई बैठक में लिए गए फैसलों को लागू नहीं किया जा रहा है. उन्होंने पेंडिंग प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की. मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि हैदराबाद मेट्रो रेल की स्टडी की जिम्मेदारी तुरंत केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी एसबीआई कैपिटल मार्केटिंग लिमिटेड (SBI CAPS) को सौंप दी जाए. वह यह भी चाहते थे कि नियम और शर्तें तुरंत फाइनल हो जाएं. 23 जून को रेल मंत्री की मौजूदगी में और 24 जून को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की मौजूदगी में हुई बैठकों में केंद्र ने मेट्रो रेल फेज-2 को मंजूरी दी. इसी तरह, तेलंगाना सरकार द्वारा फेज-1 को अपने हाथ में लिए जाने के मुद्दों पर भी चर्चा हुई. उन बैठक में यह सहमति बनी कि फेज-1 सम्पत्ति का मूल्य तय करने और वित्तीय स्थितियों की जांच करने की जिम्मेदारी एसबीआई कैप को सौंप दी जाए. फेज़-1 में ज़्यादा ब्याज वाले ऋण के रीफाइनेंसिंग के मौकों की जांच करने के अलावा, सीएम ने अपने पत्र में बताया कि उसी इंस्टीट्यूशन को फेज-2 के लिए जरूरी लॉन्ग-टर्म लोन और फंड जुटाने के लिए एक पूरा वित्तीय प्लान भी तैयार करना चाहिए.