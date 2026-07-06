हैदराबाद मेट्रो : सीएम रेवंत रेड्डी ने फेज-1 के टेक ओवर और फेज-2 के विस्तार में देरी को लेकर केंद्र को लिखा
मुख्यमंत्री ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स में देरी पर चिंता जताई और केंद्र सरकार से लंबित स्वीकृति और वित्तीय प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील की.
Published : July 6, 2026 at 4:23 PM IST
हैदराबाद: हैदराबाद मेट्रो रेल अधिग्रहण प्रक्रिया के पहले चरण के टेक ओवर और दूसरे चरण के विस्तार के लिए अनुमति देने में देरी हो रही है. इस संबंध में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रविवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी को मेट्रो परियोजनाओं पर अलग-अलग पत्र लिखे.
उन्होंने कहा कि इस वजह से मेट्रो फेज-1 के मैनेजमेंट में रोजाना मुश्किलें आ रही हैं. उन्होंने चिंता जताई कि फेज-2 की डीपीआर की मंजूरी और फंड जुटाने की प्रक्रिया में देरी हो रही है.
उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों का ध्यान इस ओर दिलाया कि जून में दिल्ली में हुई बैठक में लिए गए फैसलों को लागू नहीं किया जा रहा है. उन्होंने पेंडिंग प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की.
मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि हैदराबाद मेट्रो रेल की स्टडी की जिम्मेदारी तुरंत केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी एसबीआई कैपिटल मार्केटिंग लिमिटेड (SBI CAPS) को सौंप दी जाए. वह यह भी चाहते थे कि नियम और शर्तें तुरंत फाइनल हो जाएं.
Hyderabad, Telangana | CM Revanth Reddy writes to Union Ministers Kishan Reddy and Manohar Lal Khattar following up on talks held on June 23 and 24 regarding Hyderabad Metro Rail Phase 2 approval & Phase 1 take over. pic.twitter.com/jJLfFyrudq— ANI (@ANI) July 5, 2026
23 जून को रेल मंत्री की मौजूदगी में और 24 जून को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की मौजूदगी में हुई बैठकों में केंद्र ने मेट्रो रेल फेज-2 को मंजूरी दी. इसी तरह, तेलंगाना सरकार द्वारा फेज-1 को अपने हाथ में लिए जाने के मुद्दों पर भी चर्चा हुई. उन बैठक में यह सहमति बनी कि फेज-1 सम्पत्ति का मूल्य तय करने और वित्तीय स्थितियों की जांच करने की जिम्मेदारी एसबीआई कैप को सौंप दी जाए.
फेज़-1 में ज़्यादा ब्याज वाले ऋण के रीफाइनेंसिंग के मौकों की जांच करने के अलावा, सीएम ने अपने पत्र में बताया कि उसी इंस्टीट्यूशन को फेज-2 के लिए जरूरी लॉन्ग-टर्म लोन और फंड जुटाने के लिए एक पूरा वित्तीय प्लान भी तैयार करना चाहिए.
देरी से बढ़ रहीं समस्याएं
मेट्रो फेज-1 का अधिग्रहण और फेज-2 का विस्तार आर्थिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. इसलिए, मंत्रियों के साथ बैठक में यह तय किया गया कि परिसंपत्ति मूल्य, पुनर्वित्तपोषण और भविष्य में लोन जुटाने के मुद्दों की पूरी तरह से जांच की जाए. दोनों फेज की एक साथ जांच की जानी चाहिए.
सीएम ने पत्र में साफ किया, ‘तेलंगाना सरकार ने पहले ही नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास विभाग के विशेष मुख्य सचिव को इस प्रक्रिया के लिए समन्वय अधिकारी नियुक्त कर दिया है.
बैठक में लिए गए फैसलों के बावजूद, एसबीआई कैप्स को अभी तक आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है. सीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ‘केंद्र ने अभी तक संदर्भ की शर्तें को फाइनल करके तेलंगाना सरकार को नहीं भेजा है.’
परिणामस्वरूप, न केवल फेज-1 अधिग्रहण प्रक्रिया में अनिश्चितता है, बल्कि दैनिक प्रबंधन में भी कठिनाइयां आ रही हैं. साथ ही, फेज-2 डीपीआर की मंजूरी और फंड जुटाने की प्रक्रिया में देरी हो रही है. सीएम ने कहा, ‘इससे प्रोजेक्ट को लागू करने में और देरी हो रही है और मेट्रो फेज-2 की कुल प्रोजेक्ट लागत में भारी बढ़ोतरी का खतरा है.’
सीएम रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी से हैदराबाद मेट्रो रेल के विस्तार में विशेष पहल करने को कहा है. हैदराबाद के भविष्य के लिए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है. शहरी विकास और ट्रैफिक की समस्याओं को हल करने जैसी जरूरतें हैं. आपको केंद्र में अलग-अलग विभाग के बीच तालमेल के मामले में खुद दखल देना चाहिए. आपको सीधे केंद्रीय शहरी विकास विभाग और रेलवे विभाग से बात करनी चाहिए.
रेवंत रेड्डी ने अनुरोध किया कि यह जिम्मेदारी तुरंत एसबीआई कैप्स को सौंपने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. अगर संदर्भ की शर्तों को तुरंत फाइनल करके तेलंगाना सरकार को सौंप दिया जाए, तो ही फैसलों को जल्दी लागू करना मुमकिन होगा. फेज-1 अधिग्रहण प्रक्रिया पूरा होने के साथ ही फेज-2 का विस्तार भी बिना किसी देरी के आगे बढ़ेगा.
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