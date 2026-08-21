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तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र सरकार ने नहीं दी मंजूरी

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी खम्मम जिले के जगन्नाथपुरम गांव में सभा के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए. यह तस्वीर 10 जुलाई, 2026 की है. ( IANS/X/@TelanganaCMO )

हैदराबादः तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द हो गया है. केंद्रीय विदेश मंत्रालय से मंजूरी न मिलने के कारण यह यात्रा रद्द की गई. रेवंत रेड्डी अभी लंदन के दौरे पर हैं. तय कार्यक्रम के अनुसार, उन्हें इस महीने की 23 तारीख को लंदन से अमेरिका जाना था. लेकिन, अब वह लंदन से सीधे हैदराबाद लौट आएंगे.

नियमों के अनुसार, मुख्यमंत्रियों की विदेशी यात्राओं के लिए केंद्रीय विदेश मंत्रालय से मंजूरी लेना जरूरी होता है. राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के ब्रिटेन और अमेरिका दौरे को लेकर काफी समय पहले ही केंद्र सरकार को पत्र लिखा था. हालांकि, मंत्रालय ने केवल ब्रिटेन यात्रा को मंजूरी दी और अमेरिका जाने की अनुमति नहीं दी.

रेवंत रेड्डी ने बताया चौंकाने वाला फैसला

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार द्वारा अमेरिका दौरे की मंजूरी न दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों की वजह से उन्हें अनुमति नहीं दी गई और राजनीतिक आधार पर इस यात्रा को रोकने पर उन्होंने हैरानी जताई.

मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा, "मेरा लक्ष्य केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करना और तेलंगाना में बेहतरीन शैक्षणिक संस्थानों को लाना है. इस दौरे का एकमात्र उद्देश्य विश्व स्तरीय संस्थानों को आकर्षित करना था. मेरा मानना था कि मेरी यह विदेश यात्रा 'विकसित भारत' के निर्माण में योगदान देगी. मैं देश के विकास के मामले में राजनीति से ऊपर उठकर सोचने में विश्वास रखता हूं."