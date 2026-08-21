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तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र सरकार ने नहीं दी मंजूरी

नियमों के अनुसार, मुख्यमंत्रियों की विदेशी यात्राओं के लिए केंद्रीय विदेश मंत्रालय से मंजूरी लेना जरूरी होता है.

Telangana CM Revanth Reddy
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी खम्मम जिले के जगन्नाथपुरम गांव में सभा के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए. यह तस्वीर 10 जुलाई, 2026 की है. (IANS/X/@TelanganaCMO)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2026 at 12:59 PM IST

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हैदराबादः तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द हो गया है. केंद्रीय विदेश मंत्रालय से मंजूरी न मिलने के कारण यह यात्रा रद्द की गई. रेवंत रेड्डी अभी लंदन के दौरे पर हैं. तय कार्यक्रम के अनुसार, उन्हें इस महीने की 23 तारीख को लंदन से अमेरिका जाना था. लेकिन, अब वह लंदन से सीधे हैदराबाद लौट आएंगे.

नियमों के अनुसार, मुख्यमंत्रियों की विदेशी यात्राओं के लिए केंद्रीय विदेश मंत्रालय से मंजूरी लेना जरूरी होता है. राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के ब्रिटेन और अमेरिका दौरे को लेकर काफी समय पहले ही केंद्र सरकार को पत्र लिखा था. हालांकि, मंत्रालय ने केवल ब्रिटेन यात्रा को मंजूरी दी और अमेरिका जाने की अनुमति नहीं दी.

रेवंत रेड्डी ने बताया चौंकाने वाला फैसला

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार द्वारा अमेरिका दौरे की मंजूरी न दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों की वजह से उन्हें अनुमति नहीं दी गई और राजनीतिक आधार पर इस यात्रा को रोकने पर उन्होंने हैरानी जताई.

मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा, "मेरा लक्ष्य केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करना और तेलंगाना में बेहतरीन शैक्षणिक संस्थानों को लाना है. इस दौरे का एकमात्र उद्देश्य विश्व स्तरीय संस्थानों को आकर्षित करना था. मेरा मानना था कि मेरी यह विदेश यात्रा 'विकसित भारत' के निर्माण में योगदान देगी. मैं देश के विकास के मामले में राजनीति से ऊपर उठकर सोचने में विश्वास रखता हूं."

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की टीम को अमेरिका दौरे पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया है. उन्होंने अधिकारियों को योजना के अनुसार सभी समझौतों (MoUs) को पूरा करने और विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी को अंतिम रूप देने के लिए कहा है.

मुख्यमंत्री का लंदन दौरा

दो दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक में शामिल होने के बाद, मुख्यमंत्री सीधे लंदन के लिए रवाना हो गए. शुक्रवार 21 अगस्त को वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ब्लावत्निक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का दौरा करेंगे. शाम को वह एमिरेट्स स्टेडियम में एक ईपीएल (EPL) फुटबॉल प्रेजेंटेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे.

22 अगस्त को उनकी कैंब्रिज की एक टीम से मुलाकात तय है. इसके बाद, वह लंदन यूनिवर्सिटी कैंपस के सीनेट हाउस जाएंगे और शाम को लंदन बिजनेस स्कूल का दौरा करेंगे. मुख्यमंत्री अपना लंदन दौरा पूरा कर 23 अगस्त को हैदराबाद के लिए रवाना होंगे.

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