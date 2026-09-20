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तेलंगाना: CM रेवंत रेड्डी ने वारंगल एयरपोर्ट के लिए नाम के सुझाव मांगे, डायरेक्टर ने दो नाम सुझाए

नया एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जो पहले सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित था, अब जमीन पर ठोस रूप ले रहा है. यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है. यह वारंगल में इंडस्ट्री, टूरिज्म, शिक्षा, रोजगार और इन्वेस्टमेंट के लिए एक नया गेटवे बनेगा. एक बार फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाने पर वारंगल और आस-पास के इलाकों के लिए आर्थिक विकास के नए मौके खुलेंगे.

सरकार वारंगल में वर्ल्ड-क्लास एयरपोर्ट बनाने के सपने को पूरा करने के लिए कदम उठा रही है. दस साल तक सत्ता में रहने के बावजूद बीआरएस सरकार वारंगल एयरपोर्ट बनाने में नाकाम रही. राज्य सरकार ने ममनूर एयरपोर्ट के लिए जमीन खरीदने के लिए 295 करोड़ रुपये दिए हैं. जरूरी जमीन खरीदकर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को सौंप दी है.'

हैदराबाद: मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए जनता से अपील की, 'वारंगल एयरपोर्ट का सपना मौजूदा कांग्रेस 'प्रजा पालना' (लोगों का शासन) में सच होने वाला है. कृपया नए एयरपोर्ट के लिए सही नाम सुझाएं.'

मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ जब कोई वारंगल से फ़्लाइट ले सकेगा. ममनूर एयरपोर्ट तेलंगाना के लिए एक नए सिंबल के तौर पर खड़ा होना चाहिए,' रेवंत रेड्डी ने कहा. डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा और श्रीकांत ओडेला (दशहरा और पैराडाइज के डायरेक्टर) ने एयरपोर्ट के लिए नाम के सुझाव के लिए मुख्यमंत्री की कॉल का जवाब दिया. संदीप ने अपने होमटाउन में एयरपोर्ट बनने पर खुशी जाहिर की और प्लेटफ़ॉर्म एक्स के जरिए अपने प्रस्तावित नामों की घोषणा की.

मुझे बहुत खुशी है कि मेरे होमटाउन वारंगल में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है. मैं एयरपोर्ट के लिए दो नाम सुझाना चाहूंगा, 'रुद्रमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (RIA)' और 'काकतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट (KIA).' एयरपोर्ट का नाम किसी ऐसी चीज के नाम पर रखना सच में सही रहेगा जो वारंगल की रिच विरासत और कल्चरल स्पिरिट को दिखाए. इस एयरपोर्ट के सपने को हकीकत में बदलने की उनकी कोशिशों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गारू को धन्यवाद देता हूं.' संदीप रेड्डी वांगा ने लिखा.

दशहरा और पैराडाइज फिल्मों के डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला ने भी मामुनूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के अहम पड़ाव पर पहुंचने पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि वारंगल सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की भावनाओं को समेटे हुए है, जो इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र है. सीएम रेवंत रेड्डी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने 'सम्मक्का-सरक्का इंटरनेशनल एयरपोर्ट' नाम का सुझाव दिया.