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हैदराबाद मेट्रो फेज-2 को मंजूरी दिलाने की अपील, CM रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री को लिखा खुला पत्र

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ( X / @TelanganaCMO )

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उनसे भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) का ऋण जारी करने में मदद करने और हैदराबाद मेट्रो रेल फेज-2 प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से जरूरी मंजूरी दिलाने की अपील की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रोजेक्ट से जुड़े किसी भी मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खुद मिलने को तैयार हैं. पत्र में, रेवंत रेड्डी ने भाजपा नेता किशन रेड्डी से आग्रह किया कि वे मेट्रो फेज-2 के विस्तार और लंबित IRFC ऋण पर चर्चा करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ जल्द ही बैठक आयोजित करें. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें तारीख, समय और जगह के बारे में बताया गया, तो वे अधिकारियों और सभी सहायक डॉक्यूमेंट्स के साथ खुद बैठक में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वे प्रस्तावित बैठक के बारे में किशन रेड्डी के फोन कॉल का इंतजार करेंगे. केंद्र की भागीदारी के बिना भी तेलंगाना सरकार आगे बढ़ने को तैयार

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साफ किया कि तेलंगाना सरकार हैदराबाद मेट्रो के फेज-2 के लिए केंद्र और राज्य के बीच एक संयुक्त उद्यम (Joint Venture) के तौर पर मंजूरी मांग रही है. हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार इसमें भागीदारी नहीं चाहती है, तो राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से अपने संसाधनों से लागू करने के लिए तैयार है. उन्होंने तेलंगाना से वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री होने के नाते किशन रेड्डी से बिना किसी देरी के जरूरी मंजूरी दिलाने में मदद करने की अपील की. सीएम रेवंत रेड्डी ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार वित्तीय मदद या अनुदान नहीं मांग रही है, बल्कि पहले से साइन किए गए एग्रीमेंट के हिसाब से IRFC लोन जारी कराना चाहती है. उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे वित्त निगम की सभी शर्तें पूरी कर दी गई हैं. फेज-2 में 122.9 किलोमीटर के सात कॉरिडोर शामिल

मुख्यमंत्री ने बताया कि हैदराबाद मेट्रो, फेज-1 के तहत निर्मित 69 किलोमीटर के तीन कॉरिडोर पर यात्रियों को सफलतापूर्वक सेवा दे रही है. शहर की बढ़ती आबादी और तेजी से शहरी विस्तार को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने फेज-2 का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 122.9 किलोमीटर के सात कॉरिडोर शामिल हैं, जिसकी अनुमानित लागत 38,595 करोड़ रुपये है.