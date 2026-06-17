हैदराबाद मेट्रो फेज-2 को मंजूरी दिलाने की अपील, CM रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री को लिखा खुला पत्र
सीएम रेवंत रेड्डी ने किशन रेड्डी से आग्रह किया कि वे हैदराबाद मेट्रो फेज-2 पर चर्चा के लिए रेल मंत्री के साथ बैठक आयोजित करें.
Published : June 17, 2026 at 3:27 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उनसे भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) का ऋण जारी करने में मदद करने और हैदराबाद मेट्रो रेल फेज-2 प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से जरूरी मंजूरी दिलाने की अपील की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रोजेक्ट से जुड़े किसी भी मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खुद मिलने को तैयार हैं.
पत्र में, रेवंत रेड्डी ने भाजपा नेता किशन रेड्डी से आग्रह किया कि वे मेट्रो फेज-2 के विस्तार और लंबित IRFC ऋण पर चर्चा करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ जल्द ही बैठक आयोजित करें. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें तारीख, समय और जगह के बारे में बताया गया, तो वे अधिकारियों और सभी सहायक डॉक्यूमेंट्स के साथ खुद बैठक में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वे प्रस्तावित बैठक के बारे में किशन रेड्डी के फोन कॉल का इंतजार करेंगे.
హైదరాబాద్ మెట్రో ఫేజ్-II విస్తరణ చేపట్టడానికి, మెట్రో ఫేజ్ -I స్వాధీనం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందస్తు షరతులన్నింటినీ పూర్తి చేసిన నేపథ్యంలో ఈ అంశాన్ని కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి శ్రీ @AshwiniVaishnaw గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఒప్పంద నిబంధనల మేరకు మంజూరైన నిధులను ఐఆర్ఎఫ్సీ నుంచి… https://t.co/D5FfGgzrER pic.twitter.com/Q3tvDtAiKY— Telangana CMO (@TelanganaCMO) June 16, 2026
केंद्र की भागीदारी के बिना भी तेलंगाना सरकार आगे बढ़ने को तैयार
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साफ किया कि तेलंगाना सरकार हैदराबाद मेट्रो के फेज-2 के लिए केंद्र और राज्य के बीच एक संयुक्त उद्यम (Joint Venture) के तौर पर मंजूरी मांग रही है. हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार इसमें भागीदारी नहीं चाहती है, तो राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से अपने संसाधनों से लागू करने के लिए तैयार है. उन्होंने तेलंगाना से वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री होने के नाते किशन रेड्डी से बिना किसी देरी के जरूरी मंजूरी दिलाने में मदद करने की अपील की.
सीएम रेवंत रेड्डी ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार वित्तीय मदद या अनुदान नहीं मांग रही है, बल्कि पहले से साइन किए गए एग्रीमेंट के हिसाब से IRFC लोन जारी कराना चाहती है. उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे वित्त निगम की सभी शर्तें पूरी कर दी गई हैं.
फेज-2 में 122.9 किलोमीटर के सात कॉरिडोर शामिल
मुख्यमंत्री ने बताया कि हैदराबाद मेट्रो, फेज-1 के तहत निर्मित 69 किलोमीटर के तीन कॉरिडोर पर यात्रियों को सफलतापूर्वक सेवा दे रही है. शहर की बढ़ती आबादी और तेजी से शहरी विस्तार को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने फेज-2 का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 122.9 किलोमीटर के सात कॉरिडोर शामिल हैं, जिसकी अनुमानित लागत 38,595 करोड़ रुपये है.
पत्र में कहा गया है कि तेलंगाना सरकार ने प्राइवेट तौर पर चलाए जा रहे फेज-1 और फेज-2 के लिए सुझाए गए कार्यान्वयन मॉडल के बारे में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की सभी चिंताओं को दूर कर दिया है. नेटवर्क का बिना रुकावट ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने फेज-1 को अपने हाथ में लेने का भी फैसला किया है.
मुख्यमंत्री के अनुसार, अधिग्रहण प्रक्रिया में लगभग 15,000 करोड़ रुपये के लेनदेन शामिल थे, जिसमें स्वामित्व अधिग्रहण (Equity Acquisition) के लिए 1,461 करोड़ रुपये और परियोजना ऋण के पुनर्वित्तपोषण के लिए 13,538 करोड़ रुपये शामिल थे. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति ने पारदर्शी तरीके से की, जिसमें UPMRCL (उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम) के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया, जबकि केंद्र को पूरी जानकारी दी गई.
पत्र में आगे कहा गया कि IRFC ने ऋण स्वीकृति समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले प्रस्ताव को अच्छी तरह से जांचा था. राज्य सरकार ने बाद में जरूरी गारंटी दी, RBI के डायरेक्ट डेबिट मैकेनिज्म पर सहमति जताई, ऋण की पहली इंस्टॉलमेंट के लिए 84.32 करोड़ रुपये की अग्रिम शुल्क दी, और अपना 1,461 करोड़ रुपये का इक्विटी योगदान एक एस्क्रो अकाउंट (Escrow Account) में जमा कर दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने और हर शर्त पूरी करने के बावजूद, ऋण की पहली किस्त, जो 15 जून को देनी थी, अभी तक जारी नहीं की गई है. उन्होंने दोहराया कि राज्य सिर्फ मौजूदा एग्रीमेंट को लागू करना चाहता है.
दूसरे मेट्रो शहरों से पिछड़ा हैदराबाद
ऋण जारी होने पर देरी पर चिंता जताते हुए, सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है, वहीं हैदराबाद मेट्रो रेल नौवें नंबर पर खिसक गई है और अपने अगले फेज के लिए मंजूरी का इंतजार कर रही है. उन्होंने केंद्र से शहर के सबसे जरूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स में से एक को समय पर बढ़ाने के लिए तेजी से काम करने की अपील की.
यह भी पढ़ें- जी किशन रेड्डी ने KCR और KTR के कहने पर हैदराबाद मेट्रो फेज-2 के लिए फंड रुकवाया: सीएम रेवंत