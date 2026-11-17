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सम्मक्का सागर परियोजना, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने छत्तीसगढ़ से मांगी एनओसी, सीएम साय से की मुलाकात

सम्मक्का सागर परियोजना पर बातचीत ( ETV BHARAT )

रायपुर: तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी मंगलवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंचे. यहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की. रेवंत रेड्डी ने गोदावरी नदी पर बनी सम्मक्का सागर परियोजना के लिए सीएम साय से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह किया. जिससे अंतर-राज्यीय बैराज में पानी का पूरा भंडारण किया जा सके.

सम्मक्का सागर परियोजना पर सीएम साय ने दिया आश्वासन नवा रायपुर में मुख्यमंत्री साय के आधिकारिक आवास पर हुई बैठक के दौरान, दोनों मुख्यमंत्रियों ने निरंतर बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया. मुख्यमंत्री साय ने आश्वासन दिया कि बीजापुर जिले में डूब क्षेत्र का आकलन करने और उचित मुआवजे का निर्धारण करने के बाद, छत्तीसगढ़ सरकार NOC देने की प्रक्रिया शुरू करेगी. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, रेवंत रेड्डी के साथ तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी भी मौजूद थे.