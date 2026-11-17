सम्मक्का सागर परियोजना, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने छत्तीसगढ़ से मांगी एनओसी, सीएम साय से की मुलाकात
रेवंत रेड्डी ने गोदावरी नदी पर बनी सम्मक्का सागर परियोजना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार से एनओसी मांगी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 9:05 PM IST
रायपुर: तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी मंगलवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंचे. यहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की. रेवंत रेड्डी ने गोदावरी नदी पर बनी सम्मक्का सागर परियोजना के लिए सीएम साय से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह किया. जिससे अंतर-राज्यीय बैराज में पानी का पूरा भंडारण किया जा सके.
सम्मक्का सागर परियोजना पर सीएम साय ने दिया आश्वासन
नवा रायपुर में मुख्यमंत्री साय के आधिकारिक आवास पर हुई बैठक के दौरान, दोनों मुख्यमंत्रियों ने निरंतर बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया. मुख्यमंत्री साय ने आश्वासन दिया कि बीजापुर जिले में डूब क्षेत्र का आकलन करने और उचित मुआवजे का निर्धारण करने के बाद, छत्तीसगढ़ सरकार NOC देने की प्रक्रिया शुरू करेगी. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, रेवंत रेड्डी के साथ तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी भी मौजूद थे.
तेलंगाना के मुलुगु जिले में है प्रोजेक्ट
जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने PTI को बताया कि चर्चा के दौरान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार से सम्मक्का सागर बैराज में पानी का पूरा भंडारण करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है. इसे लेकर आवश्यक कानूनी मंजूरियां प्राप्त करने में सहयोग करने का भी उन्होंने अनुरोध किया है. तेलंगाना के मुलुगु जिले के तुपाकुलगुडम में स्थित यह परियोजना छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की सीमा से सटी है, जहां गोदावरी नदी एक प्राकृतिक सीमा बनाती है. इस परियोजना का काम 2017 में शुरू हुआ और 2021-22 में पूरा हो गया, लेकिन यह अभी तक पूरी तरह से चालू नहीं हो पाई है.
अधिकारी ने बताया कि जब तेलंगाना सरकार ने बैराज के पूर्ण संचालन के लिए केंद्रीय जल आयोग (CWC) से अनुमति मांगी, तो उन्हें छत्तीसगढ़ से NOC लेने के लिए कहा गया, क्योंकि जलाशय के भरने से पड़ोसी राज्य (छत्तीसगढ़) की राजस्व और वन भूमि डूब क्षेत्र में आ जाएगी. फुल रिज़र्वोयर लेवल' (FRL) यानी जलाशय के पूर्ण जल स्तर पर, बीजापुर जिले के तरलागुडा सहित दो-तीन गांवों के आसपास की लगभग 300 हेक्टेयर राजस्व और वन भूमि के प्रभावित होने की संभावना है.
बैठक के दौरान, रेवंत रेड्डी ने परियोजना के पूर्ण संचालन के लिए एक 'शर्तों के साथ NOC' देने का अनुरोध किया और आश्वासन दिया कि तेलंगाना प्रभावित क्षेत्रों के लिए मुआवजा देगा. बैठक में छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, मुख्य सचिव विकास शील और दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.
सोर्स: पीटीआई