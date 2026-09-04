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तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी की सिक्योरिटी डिटेल्स 'लीक', साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज

आरोप है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की 'जेड-प्लस' कैटेगरी सिक्योरिटी से जुड़ी खुफिया 'तेलुगु स्क्राइब' एक्स अकाउंट पर शेयर की गई थी.

REVANTH SECURITY LEAKED
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 11:26 AM IST

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हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के दिल्ली दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी गोपनीय जानकारी पोस्ट करने के आरोप में 'तेलुगु स्क्राइब' X (पहले ट्विटर) अकाउंट के एडमिनिस्ट्रेटर्स के खिलाफ हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है.

यह केस मुख्यमंत्री के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर (CSO), केबी फ्रैंकलिन की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था. हालांकि इसी शिकायत के आधार पर एक केस शुरू में 14 जुलाई को खैरताबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में इसे साइबर क्राइम विंग को ट्रांसफर कर दिया गया और सिटी एडिशनल कमिश्नर (क्राइम्स) के आदेश पर फिर से रजिस्टर किया गया.

शिकायत की डिटेल्स इस तरह है

हमने पाया कि मुख्यमंत्री की 'जेड-प्लस' कैटेगरी की सिक्योरिटी के बारे में बहुत कॉन्फिडेंशियल जानकारी 'तेलुगु स्क्राइब' X अकाउंट पर शेयर की गई थी. 13 जून को हमने दिल्ली पुलिस जॉइंट कमिश्नर, तेलंगाना भवन रेजिडेंट कमिश्नर, आरजीआई एयरपोर्ट अथॉरिटी और डीजीपी समेत कई अधिकारियों को एक वायरलेस मैसेज भेजा था.

इसमें मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे, मिनट-दर-मिनट शेड्यूल और सिक्योरिटी इंतजामों की डिटेल्स दी गई थी. मैसेज में 'जेड-प्लस' स्टेटस के हिसाब से खास सिक्योरिटी उपायों की जरूरत बताई गई थी और इसमें मुख्यमंत्री के ब्लड ग्रुप और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के फोन नंबर जैसी डिटेल्स भी शामिल थी.

'तेलुगु स्क्राइब' एक्स हैंडल पर ये डिटेल्स पोस्ट करने से मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान ही सिक्योरिटी इंतजामों और दूसरी डिटेल्स का खुलासा हो गया. ऐसे वायरलेस मैसेज के कंटेंट को पब्लिक करने का कोई अधिकार नहीं है.' ऐसा लगता है कि किसी अधिकारी ने इसे गैर-कानूनी तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट पर भेजा. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और सही एक्शन लिया जाना चाहिए.

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