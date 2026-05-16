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तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अपना काफिला छोटा किया, अब सिर्फ 4 गाड़ियां ही रहेगी

पीएम मोदी ने 10 मई को सिकंदराबाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान लोगों से ईंधन का इस्तेमाल कम करने की अपील की थी.

Telangana CM Reduces His Convoy
तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने सुरक्षा वाहनों का काफिला छोटा किया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 1:12 PM IST

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हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने आधिकारिक काफिले का साइज कम कर दिया है, और अब इसमें सिर्फ चार गाड़ियां हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ये बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए बचत के मैसेज को ध्यान में रखते हुए किए हैं.

यह सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में लड़ाई के बाद जनता से बचत के तरीके अपनाने की अपील की थी, और खुद अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी. प्रधानमंत्री की अपील पर सीएम रेवंत रेड्डी ने भी अपने काफिले की संख्या कम कर दी है. इस बीच मुख्यमंत्री आज दिल्ली गए. रिपोर्ट्स बताती है कि वह एक प्राइवेट इवेंट में शामिल होने के लिए राजधानी जा रहे हैं.

काफिला 4 गाड़ियों तक सीमित: ईंधन बचाने की बड़ी कोशिश के तहत देश के प्रधानमंत्री समेत कई सरकारी प्रतिनिधि अपने आधिकारिक काफिले का साइज कम कर रहे हैं. तेलंगाना के गवर्नर ने भी अपने काफिले को आधा करने का फैसला किया है. इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को बता दिया है.

सीएम रेवंत रेड्डी ने हाल ही में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करने के निर्देश दिए थे. इसके जवाब में इंटरनल सिक्योरिटी विंग (ISW) की एक यूनिट, CM सिक्योरिटी ग्रुप (CMSG) ने जरूरी कदम उठाए. इसलिए अब मुख्यमंत्री के काफिले को चार गाड़ियों तक सीमित कर दिया गया है. सीएम ने शुक्रवार को इसी छोटे काफिले का इस्तेमाल करके हैदराबाद का दौरा किया.

सीएम के काफिले को उठाए गए कदम: मुख्यमंत्री ने एक खास 'ग्रीन चैनल' का इस्तेमाल किए बिना रेगुलर ट्रैफिक के बीच यात्रा की. यह सब जानते हैं कि रेवंत रेड्डी ने हाल ही में हैदराबाद में अपने दौरे के दौरान सड़क के दोनों ओर रेगुलर ट्रैफिक रोकने के तरीके पर हैरानी जताई थी. उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया कि 'सिंगल-लेन' प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करके रेगुलर ट्रैफिक में रुकावट को जितना हो सके कम किया जाए. इस निर्देश के अनुसार ट्रैफिक पुलिस अब यह पक्का करने के लिए कदम उठा रही है कि मुख्यमंत्री का काफिला रेगुलर ट्रैफिक के फ्लो में ही चले.

बीजेपी प्रेसिडेंट ने मेट्रो से यात्रा की: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के सुझाव को मानते हुए बीजेपी तेलंगाना प्रेसिडेंट रामचंदर राव ने मेट्रो से यात्रा की. वे जुबली हिल्स में एक इवेंट में शामिल होने के लिए मेट्रो से गए. अपनी कार वहीं छोड़कर, वे मेट्रो ट्रेन में सवार होकर तारनाका से जुबली हिल्स गए.

आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने अपने काफिले कम किए: प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने जनता से ईंधन बचाने के तरीके अपनाने की अपील की थी, खुद भी मिसाल कायम कर रहे हैं. इसी भावना से प्रेरित होकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी मुख्यमंत्री पवन कल्याण और मंत्री नारा लोकेश सभी ने अपने गाड़ियों के काफिले कम कर दिए हैं.

नतीजतन, चंद्रबाबू का काफिला 11 गाड़ियों से घटकर सिर्फ चार रह गया है. डिप्टी मुख्यमंत्री का काफिला भी आधा कर दिया गया. मंत्री लोकेश की गाड़ियों का काफिला चार से घटकर दो गाड़ियों तक सीमित कर दिया गया, और उनके सुरक्षाकर्मियों के लिए एक मिनीवैन का इंतजाम किया गया. इस तरह आंध्र प्रदेश के मंत्रियों ने भी अपने काफिले कम कर दिए हैं और फ्यूल बचाने के तरीके लागू किए हैं.

ये भी पढ़ें- PM मोदी की अपील का बड़ा असर! चंद्रबाबू-पवन कल्याण ने आधी कर दीं काफिले की गाड़ियां

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वाहन काफिला कटौती
TELANGANA CM REDUCES HIS CONVOY

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