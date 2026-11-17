ETV Bharat / bharat

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने की मुलाकात

रायपुर : तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं. छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर स्थित सीएम कार्यालय में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से सौजन्य मुलाकात की है. सीएम साय ने छत्तीसगढ़ आगमन पर रेवंत रेड्डी का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया.

इस मौके पर दोनों मुख्यमंत्रियों ने साझा हितों से जुड़े विषयों पर निरंतर संवाद और सहयोग बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया. इस अवसर पर तेलंगाना के अन्य मंत्री और छत्तीसगढ़ के दूसरे मंत्री भी मौजूद रहे. तेलंगाना सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे.

इस मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से आज मुख्यमंत्री निवास, नवा रायपुर में शिष्टाचार भेंट हुई. इस अवसर पर दोनों राज्यों के बीच आपसी सहयोग, विकास की संभावनाओं और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई.

छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कई अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर तेलंगाना के जल संसाधन मंत्री एन रेड्डी, छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल तथा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी मौजूद थे. इनके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील, तेलंगाना के मुख्य सचिव संजय जाजू, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो भी मौजूद रहे. इनके साथ साथ तेलंगाना मुख्यमंत्री के सचिव, जल संसाधन विभाग के सचिव एवं दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे.