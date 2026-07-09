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"दादा पूरी बनाओगे, तभी खाऊंगा...", पोते के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बनाई पूरी

अपने X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर शेयर वीडियो में वे अपने पोते के साथ रसोई में नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि उनके साथ उनका तीन साल का पोता रेयांश रेड्डी भी मौजूद है, जिसे परिवार में प्यार से “रुद्रदेव” कहा जाता है. इस दौरान रेवंत रेड्डी पूरियां बना रहे हैं. वीडियो देखकर हर कोई मुस्कुरा उठा.

हैदराबाद : तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (Revanth Reddy) ने एक बहुत की प्यारा और दिल को छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है. अपने एक्स अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करते हुए

वीडियो में मुख्यमंत्री धारीदार पोलो टी-शर्ट पहने हुए हैं और पूरी बनाने में मगन हैं. उनके पास उनके नन्हा नाती बैठा है, जो तेलंगाना सीएम को अपने लिए पूरियां बनाते देख मुस्कुरा रहा है.

इस दौरान नाती प्यार से कहता है, “दादा… आप पूरी बनाओगे तभी मैं खाऊंगा.” मुख्यमंत्री हंसते हुए पूरी तल रहे हैं. बेलन से आटा बेल रहे हैं, तेल में पूरी डाल रहे हैं. बच्चा उन्हें ध्यान से देख रहा है, कभी-कभी खुद भी आटे से खेल रहा है. पूरा माहौल खुशी और प्यार से भरा हुआ है.

यह पल क्यों खास है?

रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं. इस वजह से उनका दिन बहुत व्यस्त रहता है. सरकारी काम, जनसभाएं, बैठक, यात्राएं और राज्य की जिम्मेदारियां. इन सब व्यस्तताओं के बाद भी वे अपने नाती के लिए समय निकालते हैं और उसके साथ पूरियां बनाते हैं. यह छोटा सा पल बताता है कि असली खुशी बड़ी-बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए इन साधारण पलों में होती है.

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