ETV Bharat / bharat

जी किशन रेड्डी ने KCR और KTR के कहने पर हैदराबाद मेट्रो फेज-2 के लिए फंड रुकवाया: सीएम रेवंत

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ( File Photo/ ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव (KCR) के शासन में उन इलाकों में मेट्रो का विस्तार नहीं किया गया, जहां लोगों को यात्रा करने की जरूरत थी. उन्होंने आरोप लगाया कि BRS प्रमुख के. चंद्रशेखर राव और केटी रामा राव के कहने पर केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे चरण के लिए फंड जारी करने में सीधे तौर पर रुकावट डाली. हैदराबाद में सचिवालय में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि IRFC (इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन) से L&T को 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर 13,600 करोड़ रुपये का लोन दिया गया था. किशन रेड्डी पर आरोप था कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और अश्विनी वैष्णव से कहा था कि "अगर रेवंत रेड्डी ने बैंक के कर्ज आसानी से चुकाए, तो तेलंगाना में BJP को दिक्कत होगी". रेवंत रेड्डी ने नाराजगी जाहिर की कि उनके यह कहने के बाद उन्हें दूसरे फेज के लिए फंड देने में परेशानी हो रही है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि क्या तेलंगाना से केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किशन रेड्डी की शहर को विकसित करने की जिम्मेदारी नहीं है? रेवंत रेड्डी ने KCR और केटी रामा राव (KTR) पर मिलकर मेट्रो फेज-2 को रोकने का आरोप लगाया. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में KCR के BJP के साथ सहयोग के लिए 'गुरु दक्षिणा' देने के लिए बीजेपी नेता किशन रेड्डी की आलोचना की.