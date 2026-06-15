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जी किशन रेड्डी ने KCR और KTR के कहने पर हैदराबाद मेट्रो फेज-2 के लिए फंड रुकवाया: सीएम रेवंत

हैदराबाद मेट्रो फेज-2 रोकने पर सीएम रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कहा कि केंद्र सरकार तेलंगाना के साथ भेदभाव कर रही है.

Telangana CM Revanth Reddy accuses Kishan Reddy, KCR and KTR of blocking Hyderabad Metro Phase-II
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (File Photo/ ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 15, 2026 at 5:25 PM IST

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हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव (KCR) के शासन में उन इलाकों में मेट्रो का विस्तार नहीं किया गया, जहां लोगों को यात्रा करने की जरूरत थी. उन्होंने आरोप लगाया कि BRS प्रमुख के. चंद्रशेखर राव और केटी रामा राव के कहने पर केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे चरण के लिए फंड जारी करने में सीधे तौर पर रुकावट डाली.

हैदराबाद में सचिवालय में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि IRFC (इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन) से L&T को 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर 13,600 करोड़ रुपये का लोन दिया गया था. किशन रेड्डी पर आरोप था कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और अश्विनी वैष्णव से कहा था कि "अगर रेवंत रेड्डी ने बैंक के कर्ज आसानी से चुकाए, तो तेलंगाना में BJP को दिक्कत होगी". रेवंत रेड्डी ने नाराजगी जाहिर की कि उनके यह कहने के बाद उन्हें दूसरे फेज के लिए फंड देने में परेशानी हो रही है.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि क्या तेलंगाना से केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किशन रेड्डी की शहर को विकसित करने की जिम्मेदारी नहीं है? रेवंत रेड्डी ने KCR और केटी रामा राव (KTR) पर मिलकर मेट्रो फेज-2 को रोकने का आरोप लगाया. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में KCR के BJP के साथ सहयोग के लिए 'गुरु दक्षिणा' देने के लिए बीजेपी नेता किशन रेड्डी की आलोचना की.

सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, "उन्होंने अहमदाबाद और विशाखापट्टनम मेट्रो को मंजूरी दी लेकिन हैदराबाद को रोक दिया. केंद्र सरकार तेलंगाना के साथ भेदभाव कर रही है. मेट्रो फेज-2 तो केंद्र सरकार ने रोक दिया है. केंद्र ने 2023 में ही हैदराबाद के लिए रीजनल रिंग रोड का ऐलान किया था. वह अभी तक पूरा नहीं हुआ. पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था और उसे पूरा नहीं किया. उन्होंने कहा था कि वह सबके अकाउंट में 15 लाख रुपये डालेंगे. अगर मोदी हर चीज की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दें.. तो हम भी वही करेंगे."

उन्होंने कहा कि हैदराबाद मेट्रो रेल निर्माण का मकसद शहर को इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देना था. उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल का निर्माण, जो 15 हजार करोड़ रुपये में पूरा होना था, KCR की देरी के कारण बढ़कर 22 हजार करोड़ रुपये हो गया है. उन्होंने बताया कि L&T कंपनी ने कहा था कि मेट्रो रेल निर्माण के दूसरे चरण में मेट्रो के विस्तार में देरी से हर साल 400 करोड़ रुपये का नुकसान होगा, और L&T पैसे की दिक्कतों की वजह से मेट्रो के विस्तार के लिए राजी नहीं हुई. उन्होंने कहा कि मेट्रो के निर्माण में हर किलोमीटर 350 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, और L&T पर 13,600 करोड़ रुपये का कर्ज है.

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