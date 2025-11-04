ETV Bharat / bharat

तेलंगाना सड़क हादसे पर परिवहन निगम ने बस और ड्राइवर पर दिया बड़ा बयान, जानें सबकुछ

इस सड़क हादसे में करीब 19 लोगों की मौत हुई थी. बस में 70 यात्री सवार थे. विस्तार से पढ़ें.

TELANGANA CHEVELLA BUS ACCIDENT
तेलंगाना सड़क हादसे पर परिवहन निगम ने बस और ड्राइवर पर दिया बड़ा बयान (ETV Bharat)
Published : November 4, 2025 at 11:34 AM IST

हैदराबाद: तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ था. इस हादसे में करीब 19 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक मरने वालों में 8 पुरुष, 10 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है. इस सड़क हादसे पर राज्य के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने दुख व्यक्त किया. बताया जा रहा है कि बस में 70 यात्री सवार थे. इनमें से ज्यादातर छात्र और कर्मचारी थे.

वहीं, मंगलवार को तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) ने भी सड़क हादसे पर अपना स्पष्टीकरण दिया है. सड़क परिवहन निगम ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सड़क के मोड़ पर टिपर की गति बहुत ज्यादा थी. वहीं, निगम ने आरटीसी बस और ड्राइवर दोनों को क्लीन चिट देते हुए कहा कि हादसे के लिए दोनों जिम्मेदार नहीं हैं.

निगम ने आगे कहा कि राज्य परिवहन की बस पूरी तरह से ठीक है. ड्राइवर के सर्विस रिकॉर्ड को भी खंगाला गया, जिसमें पहले कोई दुर्घटना दर्ज नहीं है. वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों की बात करें तो उन्होंने बताया कि यह दुर्घटना सड़क के मोड़ पर टिपर ड्राइवर ने गाड़ी पर अपना नियंत्रण खो दिया था, जिसके चलते यह हादसा हुआ. बता दें, सड़क हादसा तड़के 4 बजकर 40 मिनट पर उस समय हुआ जब बजरी से लदे टिपर की तंदूर डिपो की एक आरटीसी बस से टक्कर हो गई. हादसे पर राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शोक व्यक्त किया है.

निगम के द्वारा जारी किए बयान में कहा गया कि टक्कर से बस का अगला और बायां हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. टक्कर इतनी तेज थी कि बस को टक्कर मारने वाला टिपर पलट गया और उसके अंदर की बजरी यात्रियों पर गिर गई, जिससे ज्यादातर यात्रियों और बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई.

इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव ने भी दुख व्यक्त किया है. वहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्र्रीय राहत कोष से हर एक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपये और घायल के परिवार को 50,000 रुपये आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है.

