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तेलंगाना सरकार रिटायर होने वाले कर्मचारियों का बकाया भुगतान के लिए मंत्रियों का 50% वेतन कटौती करेगी

तेलंगाना मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और अन्य कैबिनेट निर्णय की घोषणा करते हुए ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना कैबिनेट ने गुरुवार को मंत्रियों और कुछ जन प्रतिनिधियों को दिए जाने वाले वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा रोककर, इन पैसों का इस्तेमाल अन्य जुटाए गए संसाधनों के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए करने का फैसला किया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि अगले 100 दिनों के भीतर रिटायर हो चुके कर्मचारियों के 6,200 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा. इसके अलावा, कैबिनेट ने फंड जुटाने के तरीकों का पता लगाने के लिए तुरंत एक 'राजस्व संसाधन जुटाने वाली समिति' बनाने का फैसला किया. इस समिति की देखरेख में कर्मचारियों और शिक्षकों के संघों, रिटायर कर्मचारियों के संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बातचीत की जाएगी, ताकि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके. कैबिनेट की अगली बैठक 4 मई को होनी है, जिसमें सेवारत और रिटायर, दोनों तरह के कर्मचारियों को लाभ देने के लिए खास तरीकों और समय-सीमा के बारे में कोई पक्का फैसला होने की उम्मीद है. सचिवालय में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की. इन फैसलों की घोषणा बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने की. इसमें मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी और वाकिती श्रीहरि भी उनके साथ मौजूद थे. मंत्रियों ने कहा कि कैबिनेट ने विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और आरटीसी कर्मचारियों से अपनी हड़ताल खत्म करने की अपील की, साथ ही यह भरोसा दिलाया कि सरकार बातचीत के जरिए उनकी चिंताओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है. उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अधिकारियों की एक समिति बनाई गई. उन्होंने कहा कि रिटायर हुए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फ़ायदों में देरी की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, '2014 से पहले, जब भी कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता था, तो उसके रिटायरमेंट के फायदे महज एक महीने के अंदर दे दिए जाते थे. जब 2014 में तेलंगाना राज्य बना, तब तक बकाए में एक भी रुपया बाकी नहीं था.' लेकिन, तेलंगाना राज्य बनने के बाद केसीआर के नेतृत्व वाली सरकार ने हज़ारों करोड़ रुपये के बिलों को पेंडिंग रहने दिया. नतीजतन, रिटायर हुए कर्मचारियों और उनके परिवारों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. यह स्थिति रिटायरमेंट के फ़ायदे न देने और साथ ही रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने के फ़ैसले की वजह से और भी बदतर हो गई है. पोंगुलेटी ने आगे कहा.