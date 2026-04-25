तेलंगाना सरकार रिटायर होने वाले कर्मचारियों का बकाया भुगतान के लिए मंत्रियों का 50% वेतन कटौती करेगी
राज्य मंत्रिमंडल ने धन जुटाने के उपायों की तलाश के लिए तत्काल एक ‘राजस्व संसाधन जुटाव समिति’ गठित करने का निर्णय लिया.
Published : April 25, 2026 at 8:13 AM IST
हैदराबाद: तेलंगाना कैबिनेट ने गुरुवार को मंत्रियों और कुछ जन प्रतिनिधियों को दिए जाने वाले वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा रोककर, इन पैसों का इस्तेमाल अन्य जुटाए गए संसाधनों के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए करने का फैसला किया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि अगले 100 दिनों के भीतर रिटायर हो चुके कर्मचारियों के 6,200 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा. इसके अलावा, कैबिनेट ने फंड जुटाने के तरीकों का पता लगाने के लिए तुरंत एक 'राजस्व संसाधन जुटाने वाली समिति' बनाने का फैसला किया.
इस समिति की देखरेख में कर्मचारियों और शिक्षकों के संघों, रिटायर कर्मचारियों के संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बातचीत की जाएगी, ताकि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके. कैबिनेट की अगली बैठक 4 मई को होनी है, जिसमें सेवारत और रिटायर, दोनों तरह के कर्मचारियों को लाभ देने के लिए खास तरीकों और समय-सीमा के बारे में कोई पक्का फैसला होने की उम्मीद है.
सचिवालय में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की. इन फैसलों की घोषणा बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने की. इसमें मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी और वाकिती श्रीहरि भी उनके साथ मौजूद थे.
मंत्रियों ने कहा कि कैबिनेट ने विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और आरटीसी कर्मचारियों से अपनी हड़ताल खत्म करने की अपील की, साथ ही यह भरोसा दिलाया कि सरकार बातचीत के जरिए उनकी चिंताओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है. उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अधिकारियों की एक समिति बनाई गई.
उन्होंने कहा कि रिटायर हुए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फ़ायदों में देरी की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, '2014 से पहले, जब भी कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता था, तो उसके रिटायरमेंट के फायदे महज एक महीने के अंदर दे दिए जाते थे. जब 2014 में तेलंगाना राज्य बना, तब तक बकाए में एक भी रुपया बाकी नहीं था.'
लेकिन, तेलंगाना राज्य बनने के बाद केसीआर के नेतृत्व वाली सरकार ने हज़ारों करोड़ रुपये के बिलों को पेंडिंग रहने दिया. नतीजतन, रिटायर हुए कर्मचारियों और उनके परिवारों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. यह स्थिति रिटायरमेंट के फ़ायदे न देने और साथ ही रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने के फ़ैसले की वजह से और भी बदतर हो गई है. पोंगुलेटी ने आगे कहा.
कैबिनेट ने इस मुद्दे पर चिंता जताई और यह तय किया कि रिटायर हुए कर्मचारियों को अपना बकाया पाने के लिए बार-बार अलग-अलग दफ़्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए तुरंत कदम उठाए जाएँगे. एकमुश्त भुगतान करने में आ रही वित्तीय दिक्कतों को मानते हुए भी, सरकार ने संसाधनों को जुटाने के लिए दूसरे तरीकों पर विचार करने का फैसला किया.
सरकार ने एक 'राजस्व संसाधन जुटाने वाली समिति' का गठन किया है, जिसमें उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, पोन्नम और जुपल्ली कृष्णा राव शामिल हैं. मंत्री पोंगुलेटी ने कहा, 'पिछले दो वर्षों में हमने जो भुगतान किए हैं, उनके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी भी 6,200 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान किया जाना बाकी है. यह वह बकाया है जो पिछले दस वर्षों में जमा हुआ है. फिर भी, इन बकायों को चुकाने की जिम्मेदारी हमारी है. कैबिनेट ने अगले 100 दिनों के भीतर इन बकायों को चुकाने के लिए एक योजना बनाने का फैसला किया है.'
कैबिनेट ने पूरे राज्य में उन प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के लिए नामांकन प्रक्रिया के माध्यम से शासी निकायों की नियुक्ति को मंज़ूरी दे दी है, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है. कैबिनेट ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत गचीबोवली स्टेडियम को विकसित करने के प्रस्ताव को अपनी मंज़ूरी दे दी. कैबिनेट ने स्विमिंग पूल की क्षमता के विस्तार, एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, और एथलीटों के लिए आवास तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के प्रावधान को भी मंजूरी दी.
इसके अलावा कैबिनेट ने बाकी बचे 12 एकड़ जमीन को एक खुली टेंडर प्रक्रिया के जरिए डेवलपर्स को लीज पर देने का फ़ैसला किया, ताकि वहाँ कमर्शियल गतिविधियाँ हो सके. साथ ही इन कमर्शियल कामों से होने वाली कमाई का इस्तेमाल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रखरखाव, खिलाड़ियों के रहने-खाने, ट्रेनिंग और दूसरे संबंधित कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा.
कैबिनेट ने मंचरियाल जिले की हाजीपुर राजस्व सीमा के अंदर श्रीपदा येल्लम्पल्ली प्रोजेक्ट के पास एक ‘इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क’ बनाने को भी मंज़ूरी दी. कैबिनेट ने सिंचाई विभाग की 85.10 एकड़ जमीन मत्स्य विभाग को देने का फ़ैसला किया.
कैबिनेट ने महबूबाबाद जिले के केसमुद्रम मंडल में नए बने सरकारी पॉलिटेक्निक रेजिडेंशियल कॉलेज में सेवाएँ देने के लिए 94 पदों को मंज़ूरी दी। इनमें से 63 पद रेगुलर हैं, जबकि 31 पद आउटसोर्सिंग के जरिए भरे जाएँगे.
कैबिनेट ने एंडोमेंट्स विभाग में ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के एग्जीक्यूटिव अधिकारियों के लिए 190 पदों को भी मंज़ूरी दी. साथ ही कमर्शियल टैक्स विभाग में अलग-अलग श्रेणियों में 30 रेगुलर और 26 आउटसोर्स पद भी मंज़ूर किए.