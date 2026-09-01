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तेलंगाना BJP प्रदेश अध्‍यक्ष रामचंदर राव हिरासत में लिए गए, बंदी संजय ने जताई नाराजगी

खबर के मुताबिक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राव के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा मौजूद है. रामचंद्र राव का आरोप है कि, उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया है. रामचंदर राव भाजपा नलगोंडा जिला अध्यक्ष नागम वर्षित रेड्डी से मिलने वाले थे, जिनके घर पर नलगोंडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर दोनों पार्टियों के बीच झड़प के बाद तोड़फोड़ की थी.

हैदराबाद: तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी (BJP) प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंदर राव को पुलिस ने हाउस अरेस्ट के बाद हिरासत में ले लिया है. राव का आरोप है कि, उन्हें नलगोंडा जाने से रोका गया है.

खबर के मुताबिक, राव को हाउस अरेस्ट करने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच कहासुनी हुई. हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राव को गांधीनगर पुलिस थाने भेज दिया.

केंद्रीय मंत्री बंदी संजय ने नाराजगी जताई

वहीं, केंद्रीय मंत्री बंदी संजय ने रामचंदर राव को अरेस्ट किए जाने पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि, पीड़ितों को सांत्वना देने जाने वालों को अरेस्ट क्यों किया जा रहा है. क्या 'इंदिरम्मा राज्यम' का यही मतलब है, हमलावरों को बचाना. उन्होंने सवाल किया कि, नलगोंडा जिले के बीजेपी अध्यक्ष के घर में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है. क्या भाजपा कार्यालय पर हमला करने वाले यूथ कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी नहीं होगी.

उन्होंने कहा, क्या आप (तेलंगाना सरकार) विरोध करने वालों के घरों पर हमलों को बढ़ावा दे रहे हैं. बंदी संजय ने कहा कि, तोड़फोड़ करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है. उन्होंने कहा कि, रामचंदर राव को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, नहीं तो गंभीर नतीजे होंगे. बंदी संजय ने कहा, "कांग्रेस पार्टी का भी वही हाल होगा जो केसीआर सरकार का हुआ था."

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