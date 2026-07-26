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21 की उम्र में MP और MLA बन सकने का प्रस्ताव लाएगी यहां की सरकार

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की कम से कम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने का प्रस्ताव दिया है. उन्होंने कहा कि विधानसभाओं में युवाओं का ज़्यादा प्रतिनिधित्व जरूरी है.

उन्होंने घोषणा की कि तेलंगाना सरकार अगस्त के पहले हफ़्ते में विधानसभा और विधान परिषद के स्पेशल सेशन बुलाएगी ताकि केंद्र से कानून में बदलाव करने की अपील करने वाला एक प्रस्ताव पास किया जा सके. मुख्यमंत्री ने शनिवार रात 'कॉकरोच जनता पार्टी' के सदस्यों और छात्रों द्वारा आयोजित एक कैंडललाइट रैली को संबोधित करते हुए यह घोषणा की.

यह रैली जो पीपल्स प्लाजा से शुरू हुई और नेकलेस रोड पर खत्म हुई नीट पेपर लीक मामले पर दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का विरोध करने के लिए आयोजित की गई थी. स्टूडेंट मूवमेंट का जिक्र करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि युवाओं ने केंद्र सरकार के कथित उत्पीड़न के बावजूद अपना विरोध जारी रखा और जीत हासिल की. उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से विरोध कर रहे स्टूडेंट्स में उपलब्धि की भावना आई है.

युवा पीढ़ी से शासन में बड़ी भूमिका निभाने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जेन-जी को खुद को सड़क पर विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि विधायी निकायों में प्रवेश करना चाहिए और पॉलिसी बनाने में भाग लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि जर्मनी और ब्रिटने जैसे देशों में युवा लोग कम उम्र में विधानसभाओं के लिए चुने जाते हैं और भारत को भी ऐसे ही मौके बनाने चाहिए.

रेवंत रेड्डी ने कहा, 'हम तेलंगाना से अपनी तरह का पहला प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजेंगे, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की कम से कम उम्र 21 साल करने के लिए संसद में एक बिल लाने की मांग की जाएगी.' उन्होंने आगे कहा कि अगर राहुल गांधी भविष्य में प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जेन -जी के काबिल सदस्यों को उनकी कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए.

विधानसभाओं में युवाओं का प्रतिनिधित्व कम

चुनाव सुधारों की जरूरत पर ज़ोर देते हुए, रेवंत रेड्डी ने कहा कि हालांकि भारत की 1.4 बिलियन आबादी में से लगभग 30 प्रतिशत युवा हैं, लेकिन विधायी निकायों में उनका प्रतिनिधित्व केवल लगभग एक प्रतिशत है. उन्होंने सवाल किया कि जो लोग 21 साल की उम्र में आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनने के योग्य हैं, उन्हें विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती.