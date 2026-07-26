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21 की उम्र में MP और MLA बन सकने का प्रस्ताव लाएगी यहां की सरकार

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि 21 की उम्र में आईएएस और आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं तो विधायक और सांसद क्यों नहीं.

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तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 26, 2026 at 10:08 AM IST

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हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की कम से कम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने का प्रस्ताव दिया है. उन्होंने कहा कि विधानसभाओं में युवाओं का ज़्यादा प्रतिनिधित्व जरूरी है.

उन्होंने घोषणा की कि तेलंगाना सरकार अगस्त के पहले हफ़्ते में विधानसभा और विधान परिषद के स्पेशल सेशन बुलाएगी ताकि केंद्र से कानून में बदलाव करने की अपील करने वाला एक प्रस्ताव पास किया जा सके. मुख्यमंत्री ने शनिवार रात 'कॉकरोच जनता पार्टी' के सदस्यों और छात्रों द्वारा आयोजित एक कैंडललाइट रैली को संबोधित करते हुए यह घोषणा की.

यह रैली जो पीपल्स प्लाजा से शुरू हुई और नेकलेस रोड पर खत्म हुई नीट पेपर लीक मामले पर दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का विरोध करने के लिए आयोजित की गई थी. स्टूडेंट मूवमेंट का जिक्र करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि युवाओं ने केंद्र सरकार के कथित उत्पीड़न के बावजूद अपना विरोध जारी रखा और जीत हासिल की. उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से विरोध कर रहे स्टूडेंट्स में उपलब्धि की भावना आई है.

युवा पीढ़ी से शासन में बड़ी भूमिका निभाने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जेन-जी को खुद को सड़क पर विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि विधायी निकायों में प्रवेश करना चाहिए और पॉलिसी बनाने में भाग लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि जर्मनी और ब्रिटने जैसे देशों में युवा लोग कम उम्र में विधानसभाओं के लिए चुने जाते हैं और भारत को भी ऐसे ही मौके बनाने चाहिए.

रेवंत रेड्डी ने कहा, 'हम तेलंगाना से अपनी तरह का पहला प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजेंगे, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की कम से कम उम्र 21 साल करने के लिए संसद में एक बिल लाने की मांग की जाएगी.' उन्होंने आगे कहा कि अगर राहुल गांधी भविष्य में प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जेन -जी के काबिल सदस्यों को उनकी कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए.

विधानसभाओं में युवाओं का प्रतिनिधित्व कम

चुनाव सुधारों की जरूरत पर ज़ोर देते हुए, रेवंत रेड्डी ने कहा कि हालांकि भारत की 1.4 बिलियन आबादी में से लगभग 30 प्रतिशत युवा हैं, लेकिन विधायी निकायों में उनका प्रतिनिधित्व केवल लगभग एक प्रतिशत है. उन्होंने सवाल किया कि जो लोग 21 साल की उम्र में आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनने के योग्य हैं, उन्हें विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती.

उदाहरण देते हुए उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी थी, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने 21 साल के उम्मीदवारों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति देते हुए संवैधानिक सुधार पेश किए थे.

उन्होंने युवा कामयाब लोगों का भी जिक्र किया जिनमें तिरुवनंतपुरम की 21 साल की मेयर, आईएएस ऑफिसर श्रीलक्ष्मी, महबूबनगर की अनन्या रेड्डी, जो 22 साल की उम्र में आईएएस ऑफिसर बनीं, और तेलंगाना के डीजीपी सी.वी. आनंद, जो कम उम्र में आईपीएस बन गए, शामिल हैं. उन्होंने पूछा, 'अगर वे 21 साल की उम्र में जिलों को चला सकते हैं और कानून-व्यवस्था बनाए रख सकते हैं, तो वे विधायक या सांसद क्यों नहीं बन सकते?'

डेमोक्रेटिक संघर्ष जारी रखने की अपील

मुख्यमंत्री ने छात्रों से हाल के घटनाक्रमों से अपना आंदोलन खत्म न करने, बल्कि भविष्य में चुनाव लड़कर एक बड़ी डेमोक्रेटिक भूमिका के लिए तैयार होने की अपील की. ​​उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि विधानसभाओं में उनकी आवाज उठाई जाएगी.

रेवंत रेड्डी ने यह भी मांग की कि केंद्र सरकार नीट पेपर लीक मामले में कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा दे और सोमवार तक विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ दर्ज केस वापस ले. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने पुलिस कार्रवाई के जरिए स्टूडेंट मूवमेंट को दबाने की कोशिश की लेकिन उन्हें रोकने में नाकाम रहा.

विक्ट्री रैली

आखिरकार कैंडललाइट रैली को कांग्रेस नेताओं ने 'विक्ट्री रैली' बताया. सैकड़ों स्टूडेंट्स और पार्टी वर्कर्स ने मुख्यमंत्री के साथ पीपल्स प्लाजा से नेकलेस रोड तक मार्च किया. डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क मिनिस्टर डी. श्रीधर बाबू समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने इस इवेंट में हिस्सा लिया. हिस्सा लेने वालों ने उन स्टूडेंट्स को भी श्रद्धांजलि दी, जिनकी कथित तौर पर नीट पेपर लीक विवाद के बाद सुसाइड से मौत हो गई थी.

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