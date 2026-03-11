ETV Bharat / bharat

तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष ने बीआरएस के दो विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज की

तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष ने बीआरएस विधायक दानम नागेंद्र और कादियम श्रीहरि के खिलाफ अयोग्यता की याचिका खारिज कर दी.

TELANGANA ASSEMBLY
तेलंगाना विधानसभा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 11, 2026 at 2:14 PM IST

हैदराबाद: तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष गद्दम प्रसाद कुमार ने बुधवार को बीआरएस विधायक दानम नागेंद्र और कादियम श्रीहरि के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

भारत राष्ट्र समिति (BRS) और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि दोनों विधायकों ने दल-बदल विरोधी नियमों का उल्लंघन किया है.

विधानसभा अध्यक्ष ने फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि दोनों विधायकों ने आधिकारिक रूप से अपनी पार्टी बदल ली है. मौजूद सामग्री और सुनवाई के दौरान दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, उन्हें अयोग्यता करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गईं.

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई से ठीक एक दिन पहले आया है. खास बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष ने पहले भी ऐसे ही मामलों में आठ दूसरे विधायक को क्लीन चिट दी थी.

इस डेवलपमेंट पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले की आलोचना की.

उन्होंने आरोप लगाया कि दानम नागेंद्र और कादियम श्रीहरि को क्लीन चिट देना लोकतंत्र पर खुला हमला है, और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले नेता को मौका देना लोगों के फैसले का अपमान है.

पार्टी दलबदल मामले में विधायक दानम नागेंद्र और कादियम श्रीहरि को विधानसभा अध्यक्ष की क्लीन चिट लोकतंत्र पर खुला हमला है. उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों से लोगों का भरोसा टूटेगा. तेलंगाना के लोग सब देख रहे हैं... वे सही समय पर जवाब देंगे.

केटीआर ने आगे कहा कि ऐसे फैसले राजनीतिक दलबदल को बढ़ावा देते हैं और इस फैसले को “लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन” बताया.

उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला सत्ता में बैठे लोगों के फायदे के लिए संवैधानिक सिस्टम का गलत इस्तेमाल दिखाता है और चेतावनी दी कि ऐसे कामों से लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा कम होगा. उन्होंने कहा, "लोग सब कुछ देख रहे हैं और सही समय पर जवाब देंगे."

''कांग्रेस पार्टी के बी-फॉर्म पर सांसद का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को क्लीन चिट देना लोगों के फैसले का अपमान है. विधानसभा अध्यक्ष का यह फैसला, पार्टी बदलने को बढ़ावा देने वाला है, जो लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन है. यह सिर्फ एक फैसला नहीं है, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों के पक्ष में संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करने का एक उदाहरण है. केटीआर ने 'एक्स' प्लेटफॉर्म पर कहा, ''अगर लोगों के वोट से जीते गए पदों को निजी फायदे के लिए बदल दिया जाए, और विधानसभा अध्यक्ष उस पर मुहर लगा दें, तो लोकतंत्र के मूल्य कहां रह जाएंगे?''

इस बीच, दानम नागेंद्र ने केटीआर समेत बीआरएस और भाजपा दोनों नेताओं पर पलटवार किया. शिकायतों के पीछे के मकसद पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि हाल ही में हुई बीआरएस विधायक दल की मीटिंग में उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा और बीआरएस ने मिलकर एक “गलत मेल” बनाया है, जिसे उन्होंने संसदीय चुनाव में अपनी हार के लिए ज़िम्मेदार ठहराया. नागेंद्र ने कहा कि उन्होंने किसी दूसरी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है और विधानसभा में बीआरएस के खिलाफ काम नहीं किया है.

उन्होंने यह भी बताया कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पार्टी का कोई व्हिप जारी नहीं किया गया था. उन्होंने कहा, “अगर फैसला मेरे खिलाफ भी जाता, तो भी मैं उपचुनाव लड़ता और जीतता.”

दानम ने कुछ नेताओं पर निजी राजनीतिक फायदे के लिए मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया.

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग यह मान नहीं पा रहे हैं कि रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बन गए हैं और वे बेवजह विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं.उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले ग्रेटर चुनाव के नतीजे रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के पक्ष में होंगे.

