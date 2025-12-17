ETV Bharat / bharat

तेलंगाना के स्पीकर ने 5 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका खारिज की

हैदराबाद: तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर गद्दाम प्रसाद कुमार ने राज्य के पांच विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को बुधवार को खारिज कर दिया. स्पीकर ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में नाकाम रहे कि इन विधायकों ने कांग्रेस जॉइन कर ली है. उन्होंने साफ किया कि पांचों विधायक कानूनी रूप से अभी भी भारत राष्ट्र समिति (BRS) में हैं. इस आधार पर स्पीकर ने विधायक अरिकेपुडी गांधी, महिपाल रेड्डी, तेलम वेंकट राव, बंदला कृष्णमोहन रेड्डी और प्रकाश गौड़ के खिलाफ अयोग्यता याचिका खारिज कर दी.

बीआरएस नेताओं ने स्पीकर के समक्ष कुल 10 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी और उनमें से आठ की जांच पूरी हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट 19 दिसंबर को बीआरएस की याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा, जिसमें स्पीकर को कडियम श्रीहरि और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर जल्दी फैसला लेने के निर्देश देने की मांग की गई है.

आठ विधायकों की जांच पूरी करने वाले स्पीकर गद्दाम प्रसाद कुमार ने बुधवार को उनमें से पांच के मामले में फैसला सुनाया. काले यादैया, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और संजय कुमार के बारे में फैसला गुरुवार को सुनाया जाएगा. दूसरी ओर, दानम नागेंद्र के खिलाफ दायर याचिका पर जांच अभी पूरी नहीं हुई है.

बीआरएस विधायकों पर दल-बदल करने का आरोप

बीआरएस के जिन विधायकों पर दल-बदल करने का आरोप है, उनमें खैरताबाद से दानम नागेंद्र, घनपुर (स्टेशन) से कडियम श्रीहरि, भद्राचलम से तेलम वेंकट राव, राजेंद्रनगर से टी प्रकाश गौड़, बानसवाड़ा से पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, चेवेल्ला से काले यादैया, जगतियाल से डॉ संजय कुमार, गडवाल से बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी, सेरिलिंगमपल्ली से अरिकेपुडी गांधी और पटनचेरू से जी महिपाल रेड्डी शामिल हैं.

बीआरएस नेताओं ने विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए स्पीकर के पास शिकायत दर्ज कराई थी. बाद में, नेताओं ने तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि स्पीकर ने शिकायत का जवाब नहीं दिया और समय पर कार्रवाई नहीं की. हाई कोर्ट ने स्पीकर को उन विधायकों की जांच करने का निर्देश दिया जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इस आदेश से नाखुश होकर BRS नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की.