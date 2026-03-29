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माता-पिता की अनदेखी करने वाले कर्मचारियों की सैलरी 15 प्रतिशत कटेगी, तेलंगाना विधानसभा ने बिल को दी मंजूरी

माता-पिता की देखभाल में अनदेखी पर सैलरी से कटौती का मकसद लोगों में नैतिक जिम्मेदारी पर जोर देना है.

CM Revant Reddy speaks in the Assembly during the introduction of the Employees' Responsibility for Parents' Care Bill.
सीएम रेवंत रेड्डी विधानसभा में माता-पिता की देखभाल के लिए कर्मचारियों की जिम्मेदारी विधेयक पेश करने के दौरान बोलते हुए। (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 29, 2026 at 6:28 PM IST

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हैदराबाद: तेलंगाना विधानसभा ने माता-पिता की देखभाल के लिए कर्मचारियों की जिम्मेदारी बिल को मंज़ूरी दे दी है. इसका मकसद बुज़ुर्ग माता-पिता की देखभाल न करने वाले कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा काटना है.

बिल पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि माता-पिता अपनी सारी एनर्जी और रिसोर्स अपने बच्चों की परवरिश में लगा देते हैं, लेकिन बच्चे अक्सर स्वतंत्र होने के बाद अपने माता-पिता को नजरअंदाज कर देते हैं, और इस कानून का मकसद बुज़ुर्ग माता-पिता को सपोर्ट और सिक्योरिटी देना है.

उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने 2007 में बुज़ुर्गों के लिए एक कानून बनाया था. इसके तहत माता-पिता को 10,000 रुपये से ज़्यादा की आर्थिक मदद देने का कोई प्रावधान नहीं है. दुर्भाग्य से, कुछ बच्चों का व्यवहार ऐसा होता है कि उससे समाज में बदनामी होती है."

उन्होंने सदन को बताया, "अफसोस की बात है कि हमें एक ऐसे मामले में कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जो असल में इंसानी प्यार और पारिवारिक रिश्तों से जुड़ा है."

रेड्डी ने कहा, "कोई भी व्यक्ति जो अपने माता-पिता की देखभाल करने में नाकाम रहता है, उसे समाज से निकाल दिया जाना चाहिए. जो व्यक्ति अपने माता-पिता की देखभाल करने में असमर्थ है, उसे समाज में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. यह कानून न केवल सरकारी कर्मचारियों पर बल्कि चुने हुए जन प्रतिनिधियों पर भी लागू होता है."

मुख्य बातें
इस कानून में सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है. जो कर्मचारी अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते, उनकी महीने की सैलरी का एक हिस्सा — खास तौर पर 15 प्रतिशत या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये जो भी कम हो सीधे उनके माता-पिता के बैंक खाते में जमा किया जाएगा.

यह कदम अधिकारियों के ऑफिशियल निर्देशों के आधार पर सीधे लागू किया जाएगा. सरकार इस पहल को सिर्फ़ सज़ा देने वाला कदम नहीं मानती, बल्कि एक सामाजिक दखल के तौर पर देखती है, जिसका मकसद किसी की नैतिक और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों की याद दिलाना है.

अगर माता-पिता को अपने बच्चों की लापरवाही की वजह से परेशानी हो रही है, तो उन्हें जिला स्तर पर तय ऑफिसर (डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर) को आवेदन देना होगा.यह ऑफिसर जांच करेगा, जिससे कर्मचारी और माता-पिता दोनों को अपनी शिकायतें बताने का मौका मिलेगा. आवेदन मिलने के 60 दिनों के अंदर मामला सुलझाना होगा.

जांच के बाद, अगर जरूरी समझा गया, तो कर्मचारी की सैलरी से एक तय रकम काटकर माता-पिता को देने का ऑर्डर दिया जाएगा. इस प्रक्रिया को साफ तौर पर एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तौर पर बताया गया है.

अपील की रूपरेखा
अगर अधिकारी के फैसले से कोई खुश नहीं है, या तय समय में कोई हल नहीं निकलता है, तो कोई भी राज्य स्तर पर बने बुज़ुर्गों के लिए बने आयोग से संपर्क कर सकता है, जिसके प्रमुख सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज होते हैं.

अपील दाखिल करने के लिए 45 दिन का समय होता है, और आयोग को आवेदन मिलने के 60 दिनों के अंदर अपना आखिरी फैसला देना होता है. यह तरीका दिखाता है कि पीड़ित पक्षों को न्याय मिलने में देरी न हो, इसके लिए मिलकर कोशिश की जा रही है.

विशेष परिस्थितियों में उपाय
अगर माता-पिता में से किसी एक की मौत हो जाती है, तो पूरी मेंटेनेंस की रकम ज़िंदा माता-पिता को भेज दी जाएगी. अगर माता-पिता दोनों की मौत हो जाती है, तो संबंधित कर्मचारी को जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ तय अधिकारी को एक आवेदन देना होगा.

वेरिफिकेशन के बाद, ऑफिसर 30 दिनों के अंदर सैलरी कटौती रद्द करने का ऑर्डर जारी करेगा. इस रूपरेखा के जरिए, कानून साफ़-साफ़ और सही होने को दिखाता है.

नैतिक जिम्मेदारी पर जोर
इस बिल का मुख्य मकसद नैतिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है. आज के समाज में परिवारों में बुज़ुर्गों की देखभाल का चलन कम हो रहा है. शहरों की ओर बढ़ते प्रवास की वजह से, गांवों में बुज़ुर्ग लोगों को अक्सर अकेले रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है. इसको देखते हुए तेलंगाना सरकार का लाया गया कानून पारिवारिक मूल्यों को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है.

समाज पर प्रभाव
अगर यह बिल लागू हो जाता है, तो इस बात की संभावना है कि बुज़ुर्गों के रहने का मानक बेहतर होगा. कर्मचारी अपनी ज़िम्मेदारियों को लेकर ज़्यादा जागरूक हो सकते हैं और अपने माता-पिता की ज़्यादा देखभाल और ध्यान दे सकते हैं. हालांकि, इस बात की भी संभावना है कि कुछ लोग इस कदम की आलोचना कर सकते हैं और इसे निजी मामलों में सरकारी दखल बता सकते हैं. फिर भी, बुज़ुर्गों की भलाई के नजरिए से, इसे एक जरूरी सामाजिक कदम माना जा सकता है, जो परिवार के रिश्तों को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

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