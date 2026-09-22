ETV Bharat / bharat

तेलंगाना के आदिलाबाद रिम्स अस्पताल में लगी भीषण आग, 2 नवजात की मौत, 25 बच्चों को बचाया

इनक्यूबेटर में इलाज करा रहे 27 बच्चों की दम घुटने से जान को खतरा हो गया. इस घटना में दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर है. बाकी 23 बच्चों को इलाज के लिए तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जिससे और मौतें टल गई. हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई.

आदिलाबाद जिले के सरकारी रिम्स हॉस्पिटल में एक बड़ा हादसा हुआ. सोमवार आधी रात के कुछ देर बाद बच्चों के वार्ड के स्पेशल नियोनेटल केयर यूनिट (SNCU) में एक एयर कंडीशनर (AC) फट गया. इससे पहले कि वजह का पता चल पाता अचानक पूरे इलाके में घना धुआं फैल गया.

आदिलाबाद: तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित रिम्स अस्पताल में बीती रात आग लगने की बड़ी घटना सामने आयी है. आग नवजात शिशुओं के वार्ड में लगी जिससे ये और भी अधिक गंभीर हो गया. इस हादसे में 2 नवजातों की मौत हो गई. इस दौरान कई बच्चों को सुरक्षित बचा भी लिया गया. बताया जाता है कि एसी फटने के बाद आग लगी.

बच्चों के वार्ड के स्पेशल नियोनेटल केयर यूनिट में एक एसी यूनिट में अचानक धमाका हुआ. उस वार्ड में 27 बच्चों का इलाज चल रहा था. इससे आधी रात के कुछ देर बाद अफरा-तफरी मच गई. इस घटना से स्टाफ चौंक गये जिससे डर और अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग चीखने-चिल्लाने लगे. डायरेक्टर जय सिंह उस समय राउंड पर थे. उन्हें स्थिति का पता चला और वे स्टाफ और एम्बुलेंस ड्राइवरों के साथ नियोनेटल केयर यूनिट पहुंचे, लेकिन यूनिट दम घूटने वाले घने धुएं से भरी हुई थी.

हालांकि खिड़की के शीशे तोड़कर बच्चों को बचाने की तुरंत कोशिश की गई, लेकिन इचोदा (सलीम का बच्चा) का पांच दिन का बच्चा पहले ही मर चुका था. छब्बीस बच्चों जिनमें तीन की हालत गंभीर थी को एम्बुलेंस से प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया गया. गंभीर रूप से बीमार तीन बच्चों में से एक की मौत हो गई. बाकी 25 बच्चे बच गए. फायर कर्मचारियों की सावधानी की वजह से आग बच्चों के वार्ड से आगे नहीं फैली.

घटना की जानकारी मिलने पर कलेक्टर राजर्षि शाह और एसपी अखिल महाजन रिम्स हॉस्पिटल पहुंचे. उन्होंने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन देखा और प्रभावित परिवारों को सांत्वना देने की कोशिश की. उन्होंने दो बच्चों की मौत की पुष्टि की और साफ कहा कि हादसे का कारण पता लगाने के लिए जांच की जाएगी. कुछ स्थानीय लोगों की पहल की वजह से बच्चों को समय रहते इनक्यूबेटर से निकालने से एक बड़ी त्रासदी टल गई. अधिकारी और नेता सोमवार रात भर रिम्स में रहे. राहत के कामों में हिस्सा लिया और मरीजों को घबराने से मना किया.