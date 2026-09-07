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तेजस्वी यादव ने PM मोदी को लिखा दो पन्नों का लंबा चौड़ा लेटर, गरमायी बिहार की सियासत

तेजस्वी यादव के प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बाढ़ को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने की मांग पर मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने हमला किया. रिपोर्ट-कुंदन

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पीएम मोदी के नाम तेजस्वी यादव का लेटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2026 at 5:20 PM IST

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पटना : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बाढ़ आपदा को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वो अविलंब बिहार का दौरा कर विनाशकारी बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें और बिहार की मदद के लिए तत्काल 5 हजार करोड़ की वित्तिय सहायता राशि के अलावा राज्य को हरसंभव मानवीय और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराएं.

तेजस्वी ने पत्र में क्या लिखा?

तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा, बिहार इस समय भीषण बाढ़ की त्रासदी से गुजर रहा है. इस समय बिहार के 20 जिले बाढ़ जनित आपदा की चपेट में हैं. इस आपदा में फंसे लाखों लोग त्राहिमाम कर रहे हैं. नदियों में निरंतर बढ़ते जलस्तर से जल ग्रहण क्षेत्र में वृद्धि के कारण सार्वजनिक ढांचे को भारी नुकसान हुआ है और हजारों करोड़ के जान-माल की क्षति हुई है.

"राज्य की बड़ी आबादी भोजन, स्वच्छ पेयजल, दवा, बिजली आपूर्ति, पशुचारा एवं सुरक्षित आवागमन जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है. देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार की एनडीए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही बाढ़ राहत एवं बचाव व्यवस्था ऊंट के मुंह में जीरे के समान है."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

तेजस्वी ने पत्र में पीएम मोदी से अपील करते हुए आगे लिखा है, बिहार में विनाशकारी बाढ़ ने लाखों लोगों का जीवन तबाह कर दिया है, लेकिन बिहार सरकार और बिहार से निर्वाचित NDA के केंद्रीय मंत्री व सांसद बेबस, लाचार, अक्षम और असहाय नजर आ रहे हैं. वो ना तो केंद्र सरकार से इस भीषण बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करा पा रहे हैं और ना ही बिहार के लिए विशेष राहत एवं सहायता राशि की मांग मजबूती से उठा पा रहे हैं.

यह स्थिति केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत response, mitigation और adaptation की वर्षों से चली आ रही सतत्त विफलता का भी परिणाम है. प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने के बावजूद स्थायी समाधान की दिशा में अपेक्षित कार्य नहीं हुआ है. यह अत्यंत चिंता का विषय है कि दिवालिया हो चुकी बिहार सरकार बाढ़ पीडितों की सहायता करने में उदासीन है.

आपदा राहत की राशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए था, लेकिन इस वर्ष राज्य की आकस्मिक निधि एवं अन्य वित्तीय संसाधनों का उपयोग नियमित सरकारी खर्चों में इस प्रकार हुआ है कि आपदा के समय राहत के लिए धन की अत्यंत कमी हो रही है.

तेजस्वी यादव की केंद्र सरकार से प्रमुख मांगें

  • बिहार की विनाशकारी बाढ़ को 'राष्ट्रीय आपदा घोषित करे.'
  • बिहार की मदद के लिए तत्काल 5 हजार करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए विशेष बाढ़ राहत पैकेज उपलब्ध कराए.
  • भीषण बाढ़ से प्रभावित एवं सड़क संपर्कहीन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त नाव. बोट एवं अन्य संसाधनों की तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए.
  • बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों के लिए आवश्यकता वाले क्षेत्रों में सेना एवं वायुसेना के हेलीकॉप्टरों का सहयोग सुनिश्चित किया जाए.
  • भोजन, पेयजल, दवा, पशुचारा एवं अस्थायी आश्रय की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
  • किसानों, मजदूरों, पशुपालकों एवं प्रभावित परिवारों के लिए विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाए.
  • राज्य की वित्तीय एवं आपदा प्रबंधन तैयारियों तथा राज्य की आकस्मिक निधि के उपयोग व लेन-देन की स्वतंत्र समीक्षा / CAG परीक्षण कराई जाए.

"बिहार की भौगौलिक स्थिति के कारण बिहार का 76% भूभाग बाढ़ग्रस्त रहता है. भारी वर्षापात और जलस्तर में वृद्धि के कारण कई दफा यह 80% से भी अधिक हो जाता है. बिहार की बाढ़ समस्या के स्थायी समाधान के लिए दीर्घकालिक Flood Resilience Mission प्रारंभ किया जाए जिसमें नदी एवं तटबंध प्रबंधन, जलनिकासी, जलाशयों का पुनर्जीवन, आधुनिक Flood Forecasting और नेपाल, बांग्लादेश एवं अन्य पड़ोसी देशों के साथ प्रभावी जल प्रबंधन नीति व संधि शामिल हो."-तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

इंजीनियर शैलेंद्र का तेजस्वी यादव पर हमला

इसको लेकर तेजस्वी यादव पर मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा तेजस्वी यादव वास्तव में नेता नहीं हैं. नेता लालू यादव हैं. उन्हें यह विरासत में मिला है. इसीलिए वह कुछ से कुछ बयान देते हैं. उनको याद होगा कि उनके पिताजी लालू यादव ने बाढ़ आने पर एक बयान में कहा था कि बहुत अच्छी बात है. गरीब मछली पकड़-पकड़ कर खाते हैं. घर में मछली आएगी. लोग तैरना सीखेंगे.

इंजीनियर शैलेंद्र का तेजस्वी यादव पर हमला (ETV Bharat)

"उनके (तेजस्वी यादव) पास कोई मुद्दा नहीं है तो कुछ न कुछ नेरेटिव सेट करना है. सरकार इतना काम कर रही है. पहले दिन से ही सम्राट चौधरी ने एरियल सर्वे किया. हर जिले में जाकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की."- इंजीनियर कुमार शैलेंद्र , पथ निर्माण मंत्री, बिहार सरकार

सम्राट चौधरी को दिया धन्यवाद

बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पहल से फरक्का बांध का गेट खुलवाया गया और यही कारण रहा कि हमारा क्षेत्र जो बिहपुर विधानसभा क्षेत्र है वह पूरी तरह से बच गया है.

इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने कहा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में गंगा नदी ने भारी कटाव करना शुरू कर दिया था. लगातार जलस्तर बढ़ रहा था राघोपुर का बांध भी टूट गया. वहां पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पहल से क्षेत्र को बचाया जा सका. उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े स्टीमर लगाए गए नदी में ट्रिमिंग किया गया. नदी की धारा मोड़ने की कोशिश की गयी और उसके बाद किसी तरह उस क्षेत्र को बचाया गया नहीं तो हमारा पूरा क्षेत्र गंगा नदी में समा जाता.

बाढ़ को लेकर मुस्तैद है सरकार

उन्होंने आगे कहा कि हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूरी तरह से बाढ़ को लेकर मुस्तैद हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं. उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी लगे हुए हैं. बाढ़ पीड़ितों को लगातार मदद किया जा रहा है. जहां तटबंध बांध टूटा हुआ है उसकी मरम्मती की जा रही है. उसके बावजूद विपक्ष को कुछ दिखता नहीं है तो हम क्या करें?

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