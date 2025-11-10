ETV Bharat / bharat

'18 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा हूं', तेजस्वी यादव ने किया ऐलान

तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि वह 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. कहा बिहार में बदलाव की हवा बह रही है.

TEJASHWI YADAV
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 10, 2025 at 3:23 PM IST

7 Min Read
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का चुनाव कल यानी 11 नवंबर को है. 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी. इसी बीच चुनाव परिणाम से पहले ही तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और वह 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

'बिहार में बदलाव की हवा' : तेजस्वी प्रसाद यादव ने दावा किया कि इस बार बिहार बदलाव चाह रही है. पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर हमने 171 चुनावी सभा को संबोधित किया. बिहार का कोई ऐसा जिला है ब्लॉक नहीं बचा जिसमें हमने चुनाव प्रचार नहीं किया.

TEJASHWI YADAV
संवाददाताओं को संबोधित करते तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

''लोगों का जो मूड देखने को मिला वह इस बार बदलाव वाला दिख रहा है. सभी वर्ग के लोगों के मन में एक बात दिखाई दी कि वे बदलाव चाहते हैं. सबसे अधिक पलायन, चिकित्सा, शिक्षा को लेकर लोग बदलाव करने की इच्छा जता रहे हैं.''- तेजस्वी यादव, महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार

मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का ऐलान : तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में उनकी सरकार बनने वाली है. 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो जाएगा जिसमें महागठबंधन की सरकार बनने वाली है. तेजस्वी यादव ने दावा किया की 18 नवंबर को वह शपथ ग्रहण करेंगे और 26 नवंबर से 26 जनवरी तक बिहार के अपराधी बिहार से बाहर नजर आएंगे.

डबल इंजन की सरकार पर निशाना : तेजस्वी यादव कहा कि 20 साल में यदि डबल इंजन की सरकार चाहती तो प्रदेश नंबर वन स्टेट बन सकता था. इन वर्षों में सबसे ज्यादा बिहार के युवाओं ने पलायन किया. अब बिहार के लोग बाहर जाकर नौकरी नहीं करना चाहते हैं वह लोग चाहते हैं कि वह बिहार में रहकर नौकरी करें. इसीलिए लोग चाहते हैं कि बिहार में उद्योग, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई वाले की सरकार बने.

''14 नवंबर के बाद बिहार को देश का नंबर वन राज्य बनाया जाएगा जहां खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, उद्योग-धंधे, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और सिंचाई की समुचित व्यवस्था, सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल, Educational City और IT हब होंगे. किसी भी बिहारी को दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.''- तेजस्वी यादव, महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार

'बिहार रचेगा इतिहास' : तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार के लोग इस बार विधानसभा चुनाव में इतिहास रचने वाले हैं. इस बार नौकरी वाली सरकार की तैयारी कर रहे हैं. कलम राज को लाने की तैयारी कर रहे हैं. रोजगार क्षेत्र में बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा.

''बिहार 20 वर्षों से केवल पिछड़ेपन की वजह से सुर्खियों में रहा, अब बिहार सफलता के शीर्ष पर रहेगा. सत्ता धारी दलों से हम बार-बार पूछ रहे थे कि एक कोई काम बता दीजिए जिसमें आपकी सरकार शीर्ष पर रही हो लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था. 14 नवंबर के बाद बिहार में सफलताओं को गिनाया जाएगा और उसकी गिनती शिर्ष राज्यों में होगी.''- तेजस्वी यादव, महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार

अमित शाह पर बड़ा आरोप : तेजस्वी यादव ने कहा कि वर्तमान की सरकार अभी डरी हुई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि गृह मंत्री को अभी कोई काम नहीं है. वह बिहार में डेरा जमाए हुए बैठे हुए हैं. देश के बड़े-बड़े अधिकारियों को यहां बुलाया गया है.

TEJASHWI YADAV
अब्दुल बारी सिद्दकी से गुफ्तगू करते तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

''कर्मचारियों के माध्यम से किन-किन क्षेत्रों में डिस्टर्ब करना है, उसकी रणनीति बनायी जा रही है. इन लोगों की बौखलाहट बता रही है कि उनकी सरकार जाने वाली है. इस बार बिहार की जनता मुँहतोड़ जवाब देने वाली है.''- तेजस्वी यादव, महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार

निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल : तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग की कार्यशाली पर एक बार फिर से सवाल उठाते हुए कहा कि पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को हुआ था, आज 10 तारीख है. पहले चरण के चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से यह आंकड़ा जारी नहीं किया गया है कि कितने पुरुष और कितनी महिला मतदाताओं ने वोटिंग की. चार दिन हो गया और अभी तक निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है.

''निर्वाचन आयोग की तरफ से दावा किया जा रहा था कि समय पर सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, यह एक जोक है. पहले के चुनाव में इतने दिनों में निर्वाचन आयोग मैन्युअल जोड़कर बता देते थे कितने पुरुष और कितनी महिला मतदाताओं ने वोटिंग की. बीजेपी पाप करती है और निर्वाचन आयोग बीजेपी के पाप धोने का काम कर रहा है. विदेश के पत्रकार भी यदि पूछेंगे कि कितनी वोटिंग हुआ है तो निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाएगा. समझिए विदेश में निर्वाचन आयोग की कितनी हंसी होगी.''- तेजस्वी यादव, महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार

स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर सवाल : तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रथम चरण के मतदान के बाद जहां पर ईवीएम को रखा गया है, उनमें से कई जगहों पर सीसीटीवी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है. इसका क्या कारण है, इन सभी बातों को निर्वाचन आयोग को देखना होगा. तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि क्या उन्हीं के इशारे पर निर्वाचन आयोग इस तरीके का काम कर रहा है?

सुरक्षा बल की तैनाती पर सवाल : तेजस्वी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा शासित राज्यों से सुरक्षा वालों को बुलाया गया है. कुल 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों से पुलिस बुलाई गई है. यह एक गंभीर समस्या है. तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल की पुलिस को नहीं बुलाया गया. 243 विधानसभा क्षेत्र में 68% पुलिस ऑब्जर्वर भाजपा शासित राज्यों के हैं.

''पहले केंद्रीय और अर्धसैनिक बलों को लगाया जाता था ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके, लेकिन इस बार 68% भाजपा शासित राज्यों के जवानों को चुनाव कार्य में लगाया गया है. इस बार बीजेपी बल, छल एवं कपट के साथ बिहार का चुनाव जीतना चाहती है. बीजेपी बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहती है लेकिन बिहार के लोग ऐसा नहीं होने देंगे.''- तेजस्वी यादव, महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार

'PM को भ्रष्टाचार नहीं दिखा' : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पता नहीं आजकल प्रधानमंत्री कौन सा वेब सीरीज देख रहे हैं. तेजस्वी यादव यहां पर कलम और नौकरी बांट रहा है. वहीं पीएम मोदी को सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडेय का भ्रष्टाचार नहीं दिखा.

''इस बार प्रधानमंत्री ने बिहार के दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया. हुलास पांडे, सुनील पांडे, अनंत सिंह, राजबल्लव यादव यह लोग क्या हैं? अब तो सृजन घोटाले के आरोपी प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर कर रहे हैं. इसको सिर्फ इस रूप में देख सकते हैं कि जो लोग बीजेपी में जाते हैं उनका पाप धुल जाता है.''- तेजस्वी यादव, महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार

