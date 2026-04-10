ETV Bharat / bharat

फ्री-फ्री के चक्कर में बिहार का खजाना खाली..तेजस्वी ने क्यों कहा अर्थव्यवस्था को लगा झटका?

तेजस्वी यादव के 'बिहार का खजाना खाली' होने के बयान ने राज्य में वित्तीय संकट पर बहस छेड़ दी है. पटना से अविनाश की रिपोर्ट-

फ्री-फ्री के चक्कर में खजाना खाली?
फ्री-फ्री के चक्कर में खजाना खाली? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 10, 2026 at 9:08 PM IST

|

Updated : April 10, 2026 at 9:14 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार की सियासत में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादवने राज्य के खजाने को 'खाली' बताते हुए सरकार पर बड़ा हमला बोला. उनके इस बयान ने न सिर्फ राजनीतिक माहौल को गरमा दिया बल्कि राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी बहस छेड़ दी. तेजस्वी यादव पहले भी बिहार के खजाने को खाली बताते रहे हैं लेकिन इस बार की स्थिति चिंताजनक दिख रही है.

तेजस्वी का सीधा आरोप : तेजस्वी यादव ने अपने बयान में दावा किया कि बिहार सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं हैं. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को छोड़िए, मंत्रियों और विधायकों तक की सैलरी समय पर नहीं मिल रही है. तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि 'हमें भी अभी तक सैलरी नहीं मिली है'.

फ्री-फ्री के चक्कर में बिहार का खजाना खाली? (ETV Bharat)

"बिहार सरकार के पास कर्मचारियों को तो छोड़िए मंत्रियों-विधायकों और हम लोगों को सैलरी नहीं दे पा रही है. बिहार हाथ से निकल चुका है. एनडीए के लोग बताओ, डबल इंजन की सरकार है, कोई पैकेज नहीं है, कुछ नहीं है. प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम बिहार है और सबसे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी और पलायन यहां है"- तेजस्वी यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार

फ्री-फ्री के चक्कर में खजाना खाली? : तो क्या बिहार में फ्री-फ्री के चक्कर में खजाना खाली होता जा रहा है? विशेषज्ञ मानते हैं कि चुनावों में बिहार सहित कई राज्यों में बांटी जा रही फ्री रेवड़ियां अब ऐसे राज्यों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है. दूसरी तरफ, सरकार का राजस्व लक्ष्य से कम रह जा रहा है, जिसके चलते चुनौती बढ़ रही है.

मुफ्त की योजनाओं से खजाने पर असर : बिहार सरकार ने महिलाओं को जो कैश ट्रांसफर किया और सब्सिडी पर जो राशि खर्च कर रही है करीब 40000 करोड़ का सीधा असर पड़ा है. वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 3 लाख 47 लाख हजार के करीब है. इसमें नॉन प्लान में वेतन, पेंशन और इंटरेस्ट सहित जरूरी खर्च सरकार को करना मजबूरी है. वहीं प्लान में जो राशि रखी गई है, मुफ्त की योजनाओं के कारण उस पर सीधा असर पड़ेगा.

ETV Bharat
जनसभा को संबोधित करते सीएम नीतीश (ETV Bharat)

बड़ी राशि चुनावी घोषणा पर हो रही खर्च : ऐसा इसलिए क्योंकि वित्तीय वर्ष में सरकार पर बोझ और अधिक बढ़ेगा. विशेषज्ञों की माने तो इससे निपटने के लिए सरकार को अधिक कर्ज लेना पड़ेगा और केंद्र सरकार से भी अधिक ग्रांट की जरूरत होगी. अर्थशास्त्री प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र और अपने राज बिहार में बड़ी राशि चुनावी घोषणा को पूरा करने पर खर्च की जा रही है.

''जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार कर्नाटक पर 50000 करोड़, तेलंगाना पर 95000 करोड़, आंध्र प्रदेश पर 80 हजार करोड़, मध्य प्रदेश पर 50000 करोड़, राजस्थान पर 70000 करोड़, झारखंड पर 40000 करोड़, पंजाब पर 40000 करोड़, महाराष्ट्र पर 70000, करोड़ हरियाणा पर 25000 करोड़ और बिहार पर 40000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा है.''- प्रोफेसर नवल चौधरी, अर्थशास्त्री

ये योजनाएं लगा रहीं खजाने में सेंध : बिहार में भी महिलाओं को ₹10000 की राशि दी गई है 125 यूनिट फ्री बिजली और सब्सिडी पर हजारों करोड़ की राशि खर्च की जा रही है. चुनावी घोषणा की ही बात करें तो यह 40000 करोड़ का अभी तक असर पड़ा है. आने वाले समय में यह राशि और बढ़ेगी. कई राज्यों में विकास योजनाओं और वेतन-पेंशन तक पर सरकार की चुनावी घोषणा का असर दिख रहा है, बिहार भी इसमें अछूता नहीं है.

नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

चुनावी घोषणाओं पर खर्च बनी मुसीबत : इसका बड़ा कारण यह है एक तो सरकार चुनावी घोषणा पर खर्च कर रही है. दूसरी तरफ जो राजस्व की उगाही होनी चाहिए उस तरह से हो नहीं रही है. बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 46500 करोड़ का जीएसटी और गैर जीएसटी संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया था पिछले साल से अधिक जीएसटी और गैर जीएसटी की वसूली जरूर हुई है, लेकिन लक्ष्य से कम है. 2025-26 में 43324.79 करोड़ जीएसटी और गैर जीएसटी संग्रह हुआ है.

पेट्रोलियम से भी कम राजस्व : बिहार सरकार को पेट्रोलियम से भी इस साल कम आमदनी हुई है 2025-26 में 10037.38 करोड़ आमदनी हुई है, जो 2024-25 में मिले 10517.16 करोड़ से काफी कम है. इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 1514.4 एक करोड़ से घटकर 983.81 करोड रुपए हो गया है. यह इसलिए हुआ है क्योंकि डीजल की खपत कम हुई है. सरकार ने मुफ्त बिजली दी है. उससे बिजली की खपत बढ़ी है. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी सरकार को नहीं मिल रही है.

78 बालू घाट के लाइसेंस सरेंडर से भी चपत : वहीं, बालू खनन से सरकार को अच्छी खासी राजस्व प्राप्त होती है लेकिन कई कंपनियों की ओर से लाइसेंस सरेंडर करने के कारण सरकार को नुकसान इस बार हुआ है. इस बार 78 घाट के लाइसेंस सरेंडर करने से सरकार को करीब 600 करोड़ का राजस्व का नुकसान पहुंचा है. अन्य क्षेत्रों में मिलने वाले राजस्व में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है.

अमित शाह और सीएम नीतीश
अमित शाह और सीएम नीतीश (ETV Bharat)

मुफ्त की योजनाओं का सीधा असर : ए एन सिन्हा इंस्टीच्यूट के प्रोफेसर विद्यार्थी विकास का कहना है कि चुनावी घोषणा का असर तब पड़ेगा जब नॉन प्लान में पर्याप्त राशि की व्यवस्था नहीं की जाएगी. जैसे की 2024-25 में बिहार के नॉन प्लान में जो राशि रखी गई थी, उसमें केवल 10000 करोड़ की राशि की बढ़ोतरी 2026-27 के बजट में किया गया. जबकि खर्चा 30000 से 40000 करोड़ के आसपास हो रहा है, तो इसका असर कहीं ना कहीं नॉन प्लान के बजट पर पड़ेगा. जो विकास की योजनाएं हैं उन सब पर असर पड़ना तय है.

''कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा की गई, अब वहां उसका बोझ साफ दिख रहा है. जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके अनुसार 25000 करोड़ से लेकर 95000 करोड़ तक का बोझ राज्यों पर पड़ रहा है. इससे निपटने के लिए राजस्व बढ़ाने के साथ केंद्र सरकार से अधिक से अधिक ग्रांट भी लेना होगा नहीं तो कर्ज और बढ़ेगा.''- डॉ विद्यार्थी विकास, विशेषज्ञ एएनसिन्हा, शोध संस्थान

राज्यों पर बढ़ रहा है कर्ज का बोझ : विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि मुफ्त की योजनाओं के कारण राज्यों पर जीडीपी के मुकाबले कर्ज का बोझ बढ़ते जा रहा है. राज्यों के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को देखें तो बिहार पर 36 से 37% जीडीपी का कर्ज हो गया है. वहीं, हिमाचल जैसे राज्यों पर तो 44% से अधिक कर्ज हो गया है. पड़ोसी राज्य झारखंड पर भी 28% से अधिक कर्ज हो गया है. अन्य राज्यों की स्थिति भी जहां मुफ्त की योजनाएं लागू की गई है 30% से अधिक है.

बड़ी राशि के भुगतान पर अब तक रोक : बिहार में पिछले महीने मार्च में वित्त विभाग ने जिस प्रकार से बड़ी राशि के भुगतान पर रोक लगा दी थी और उसके कारण अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हुई है. अभी भी बड़ी राशि का भुगतान नहीं हो रहा है. विशेषज्ञ भी मानते हैं जिस प्रकार से बिहार पर बोझ मुफ्त की योजनाओं का पड़ रहा है, यदि राजस्व नहीं बढ़ा और केंद्र सरकार से अधिक ग्रांट नहीं मिला, तो कर्ज और बढ़ेगा. सरकार के लिए इससे निपटना एक बड़ा चैलेंज होगा.

तेजस्वी के बयान पर सरकार का पलटवार : तेजस्वी यादव ने NDA की 'डबल इंजन' सरकार के 'खजाना खाली' बयान गंभीर संकट की ओर ईशारा करता है. हालांकि बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजेन्द्र यादव ने तेजस्वी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि बिहार में वेतन और पेंशन के भुगतान में कोई समस्या नहीं है. जनता दल यूनाइटेड ने भी पलटवार करते हुए कहा कि 'खजाना नहीं, बल्कि तेजस्वी का दिमाग खाली है', जिससे राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई.

आंकड़े दे रहे गंभीर संकेत : तेजस्वी यादव के 'खजाना खाली' बयान को सरकार भले ही खारिज कर रही हो, लेकिन आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि बिहार की वित्तीय स्थिति चुनौतियों से घिरी है. आने वाले समय में यह मुद्दा सियासत के साथ-साथ आर्थिक नीति का भी बड़ा केंद्र बन सकता है.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : April 10, 2026 at 9:14 PM IST

TAGGED:

TEJASHWI YADAV
BIHAR TREASURY IS EMPTY
बिहार का खजाना खाली
मुफ्त की योजनाओं से असर
BIHAR FREEBIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.