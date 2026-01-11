ETV Bharat / bharat

'100 दिन तक सरकार की नीति-निर्णय पर सवाल नहीं उठाएंगे..' विदेश यात्रा से लौटकर बोले तेजस्वी

विदेश यात्रा से तेजस्वी बिहार लौट आए हैं. उन्होंने मीडिया को बताया कि वह 100 दिन तक सरकार के कामकाज पर सवाल नहीं उठाएंगे-

तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 11, 2026 at 5:08 PM IST

पटना : बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर गए हुए थे. विदेश से लौटते ही तेजस्वी यादव पटना पहुंचे जहां मीडिया कर्मियों ने उनसे नई सरकार के कामकाज को लेकर सवाल किया. इसके जवाब में उन्होंने खुद को सकारात्मक राजनीति करने वाली पार्टी का नेता बताया.

विदेश यात्रा से बिहार लौटे तेजस्वी : हालांकि बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को उन्होंने निशाने पर लिया. तेजस्वी यादव ने नई सरकार पर तंज कसा और कहा कि ये सरकार 'धन-तंत्र' से जीती है, ये लोकतंत्र नहीं है. उन्होंने कहा कि अभी हम नई सरकार की नीती और निर्णय पर 100 दिन तक कोई सवाल नहीं उठाएंगे.

तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार (ETV Bharat)

"पहले हम लोग नई सरकार के 100 दिन के कामकाज को देखेंगे. इस बीच उनकी नीति और निर्णय पर हम कुछ नहीं कहेंगे. हम सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं. 100 दिन के बाद ही सरकार को लेकर किसी भी तरह का बयान देने का हम काम करेंगे.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार

'नई सरकार को 100 दिन नहीं बोलेंगे' : तेजस्वी ने कहा कि 100 दिन तक पहले सरकार ने जो वादे किए हैं उस पर क्या काम हो रहा है, उसको हम देखेंगे. सरकार ने हर जिला में चार-पांच उद्योग लगाने की बात कही है. दो लाख रुपए महिलाओं को सरकार देती है या नहीं देती है? वह हम देखेंगे साथ ही एक करोड़ युवाओं को रोजगार मिलता है या नहीं मिलता है? हम लोग इन चीजों को भी देखेंगे. उसके बाद ही कुछ बोलेंगे.

''देश और राज्य की जनता जानती है कि इस चुनाव में किस षडयंत्र के तहत नई सरकार ने जीत हासिल की है. तमाम मशीन तंत्र और धनतंत्र की यह जीत है.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार

'ये लोकतंत्र की जीत नहीं' : तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं. ऐसे कुछ कहने का कोई मतलब नहीं रखता है. सरकार किस तरह से बनी है, यह देश की जनता ने देखा है. इस सरकार को बनाने में क्या-क्या षड़यंत्र किया गया है, यह भी जनता जानती है.

विधानसभा चुनाव में हुई लोकतंत्र की हार : कुल मिलाकर देखें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आज पटना पहुंच गए हैं. पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने बिहार के एनडीए सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है. साफ-साफ कहा है कि बिहार चुनाव में लोकतंत्र की हार हुई है. तंत्र की जीत हुई है. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि षडयंत्र करके किसी ने किसी तरह यह सरकार बनाई गई है.

तेजस्वी के लौटने से गरम होगी सियासत : मशीन तंत्र और धन-तंत्र के बदौलत बने नए सरकार की काम को लेकर अभी हम कुछ नहीं कहेंगे. 100 दिन पूरे होने के बाद ही सरकार के कार्य के बारे में आप लोगों को बताने का काम करेंगे. अब देखना यह है की तेजस्वी यादव अब पटना पहुंच गए हैं. निश्चित तौर पर उनके आने के बाद सियासत तेज होगी. तेजस्वी यादव के बयान को लेकर सत्ता पक्ष के लोग क्या कुछ जवाब देते हैं ,यह आने वाला समय बताएगा.

