तेजस्वी ने बिहार को हर मोर्चे पर बताया फिसड्डी, पूछा- यही है NDA सरकार का विकास?

तेजस्वी यादव ने बताया कैसी स्थिति में हैं बिहार? कहां पिछड़ गया प्रदेश और कौन है इसके लिए जिम्मेदार?. पढ़ें

Tejashwi Yadav
21 साल में NDA ने क्या किया, तेजस्वी ने पूछा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 12, 2026 at 11:43 AM IST

3 Min Read
पटना: नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर हमला बोला है. तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि बिहार की एनडीए सरकार ने 21 साल में अब तक क्या किया, बिहार कहां आगे है और कहां पिछड़ गई?.

तेजस्वी यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा, बिहार एक अनोखा और अनूठा प्रदेश है जहां दशकों से एनडीए की डबल इंजन सरकार है वहां,

देश का सबसे गरीब राज्य- बिहार

देश में सबसे अधिक पलायन-बिहार

देश में सबसे अधिक अपराध- बिहार

देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार- बिहार

देश में सबसे अधिक बेरोजगारी- बिहार

देश में सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी-बिहार

देश में सबसे अधिक स्कूल ड्राप आउट- बिहार

देश में सबसे कम साक्षरता दर- बिहार

देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय-बिहार

देश में सबसे कम किसानों की आय- बिहार

देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश- बिहार

देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति उपभोग- बिहार

देश में सबसे कम कंप्यूटर साक्षरता- बिहार

देश में सबसे कम बिजली खपत- बिहार

देश में सबसे कम बुनियादी सुविधा- बिहार

देश में सबसे कम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा- बिहार

देश में सबसे कम औद्योगिक इकाइयां- बिहार

देश में सबसे कम स्कूलों में कंप्यूटर और ICT लैब- बिहार

देश में विकास के सभी सूचकांक में सबसे फिसड्डी- बिहार

देश में शिक्षा-स्वास्थ्य सेवा/सुविधा में सबसे फिसड्डी- बिहार

महंगाई के मुद्दे पर क्या बोले तेजस्वी? : तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में महंगाई का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि महंगी गैस खरीदने में बिहार आगे है. महंगी बिजली खरीदने में आगे बिहार आगे है. महंगा पेट्रोल-डीज़ल खरीदने में बिहार आगे है. साथ ही, दिल्ली-मुंबई से महंगी प्रॉपर्टी और जमीन बिहार में बिकती है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार की ऐसी तस्वीर एनडीए सरकार के 21 सालों में बनी है.

'NDA के 21 साल.. सबसे फिसड्डी' : नेता प्रतिपक्ष ने आगे लिखा, ''21 वर्षों की एनडीए सरकार में बिहार विकास के सभी मानकों, मानदंड और सूचकांक में सबसे फिसड्डी है लेकिन इन शर्मनाक तथ्यों और रैंकिंग पर किसी की कभी कोई जवाबदेही नहीं, बस पलटा-पलटी, प्रशासनिक तंत्र, सरकारी खजाने से वोट खरीदी, वोट की लूट और जातिवाद के सहारे कथित सुशासनी लोग सत्ता का आनंद भोग रहे है.''

तेजस्वी को जेडीयू का जवाब : आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पोस्ट पर जेडीयू ने कहा, उन्होंने जो आंकड़े रखे हैं, वो पहले भी रख चुके हैं. लेकिन उनके माता-पिता के कार्यकाल के आखिरी वर्ष में बिहार का जो बजट था, आज लगभग 13-14 गुनी बड़ी बिहार की अर्थव्यवस्था है.

''बजटीय आकार हमारा 14 गुना बढ़ा है. दूसरी तरफ, जो GDP ग्रोथ रेट का पैमाना है किसी भी राज्य की संपन्नता और समृद्धि का, तो निसंदेह हम इन 20 वर्षों में 16 ऐसे अवसर हैं, जब डबल डिजिट में हमने ग्रोथ रेट दर्ज किया है." - राजीव रंजन, जेडीयू, राष्ट्रीय प्रवक्ता

"बहुत दिनों बाद उन्होंने पूछा, “बिहार कैसा है?” : आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, "बहुत दिनों बाद उन्होंने ट्वीट करके पूछा, “बिहार कैसा है?”. बिहार की जनता ने पहले ही जवाब दे दिया है. एक बार फिर जनता ने NDA सरकार को भारी बहुमत देकर साफ जवाब दिया है."

ETV Bharat Logo

