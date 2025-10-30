ETV Bharat / bharat

बिहार में नई सरकार के लिए जनता बेसब्र है बेकरार है, ईटीवी भारत के बातचीत में बोले तेजस्वी यादव

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को पटना में ईटीवी भारत से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में उनकी सरकार बिहार को ऐसा राज्य बनाने का लक्ष्य रखेगी, जहां लोगों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य के बाहर न जाना पड़े.

तेजस्वी यादव ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि उन्हें जनता को बताना है कि पांच साल उनकी क्या योजनाएं हैं. तेजस्वी ने जोर देकर कहा कि उनकी योजना पांच साल में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की होगी, जहां युवाओं को स्थानीय स्तर पर अवसर मिले.

तेजस्वी यादव से बात करते ईटीवी भारत ब्यूरो चीफ बृजम पांडे (Etv Bharat)

"बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा गरीबी है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है. शिक्षा और चिकित्सा चौपट है, न कारखाना है और न इंडस्ट्री है. पढ़ाई, कमाई, दवाई के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है."- तेजस्वी यादव, सीएम फेस, महागठबंधन

कितने सही हैं तेजस्वी के आरोप: तेजस्वी का यह बयान बिहार की विकास दर को लेकर जारी बहस छेड़ी है. उसे अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो, बिहार वाकई कई मानकों पर देश के निचले पायदान पर है, जबकि टॉप राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र बेहतर स्थिति में हैं. नीचे विभिन्न मुद्दों पर भारत के टॉप राज्यों और बिहार की तुलना प्रस्तुत की गई है, जो तेजस्वी के बयान को संदर्भ देती है.

बेरोजगारी, बिहार में युवाओं की सबसे बड़ी चिंता: बिहार में बेरोजगारी की समस्या गंभीर है. आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार, बिहार का कुल बेरोजगारी दर 3.4% है, जो राष्ट्रीय औसत 3.2% से थोड़ा ऊपर है. हालांकि, शहरी युवा (15-29 वर्ष) बेरोजगारी दर 10.8% तक पहुंच जाती है, जो प्रवासन का प्रमुख कारण है. वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 2023-24 में घटकर 3.2% रह गई, जो 2017-18 के 6% से काफी सुधार दर्शाती है. देश के टॉप राज्यों में गुजरात (3.0%) और दिल्ली (1.3% महिलाओं के लिए) सबसे कम दर वाले हैं. तेजस्वी ने कहा कि उनकी योजना स्थानीय रोजगार सृजन पर केंद्रित होगी, ताकि बिहार के युवा दिल्ली-मुंबई न भागें.

बिहार में गरीबी अब भी चुनौतीपूर्ण: राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी में काफी कमी आई है. नीति आयोग के अनुसार, 2024 में समग्र गरीबी दर 5% से नीचे आ गई, जिसमें ग्रामीण गरीबी 4.86% और शहरी 4.09% है. विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के मुताबिक 17.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) रिपोर्ट (2023) के अनुसार, बिहार की 33.76% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब थी. इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2015-16 से 2019-21 के बीच बिहार में गरीबी में सबसे तेजी से कमी आई, जहां यह 51.89% से घटकर 33.76% हो गई. बिहार में गरीबी में कमी आई है, 3.77 करोड़ लोग बाहर निकले हैं, लेकिन राज्य अभी भी पिछड़ा है. टॉप राज्यों जैसे केरल और कर्नाटक में गरीबी दर 2-3% के आसपास है, जहां सामाजिक योजनाएं प्रभावी हैं. तेजस्वी ने गरीबी उन्मूलन को अपनी योजना का केंद्र बताया.

प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे निचले पायदान पर: बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का मात्र 30% है. 2024-25 में बिहार की NSDP प्रति व्यक्ति ₹60,180 है, जबकि राष्ट्रीय औसत ₹205,579 (नॉमिनल) है.