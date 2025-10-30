ETV Bharat / bharat

बिहार में नई सरकार के लिए जनता बेसब्र है बेकरार है, ईटीवी भारत के बातचीत में बोले तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने ईटीवी भारत से बात किया. जिसमें उन्होंने पढ़ाई, कमाई, दवाई का मुद्दा उठाया. क्या हैं ये मुद्दे इस रिपोर्ट में जानिए.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को पटना में ईटीवी भारत से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में उनकी सरकार बिहार को ऐसा राज्य बनाने का लक्ष्य रखेगी, जहां लोगों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य के बाहर न जाना पड़े.

तेजस्वी यादव ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि उन्हें जनता को बताना है कि पांच साल उनकी क्या योजनाएं हैं. तेजस्वी ने जोर देकर कहा कि उनकी योजना पांच साल में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की होगी, जहां युवाओं को स्थानीय स्तर पर अवसर मिले.

तेजस्वी यादव से बात करते ईटीवी भारत ब्यूरो चीफ बृजम पांडे (Etv Bharat)

"बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा गरीबी है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है. शिक्षा और चिकित्सा चौपट है, न कारखाना है और न इंडस्ट्री है. पढ़ाई, कमाई, दवाई के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है."- तेजस्वी यादव, सीएम फेस, महागठबंधन

कितने सही हैं तेजस्वी के आरोप: तेजस्वी का यह बयान बिहार की विकास दर को लेकर जारी बहस छेड़ी है. उसे अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो, बिहार वाकई कई मानकों पर देश के निचले पायदान पर है, जबकि टॉप राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र बेहतर स्थिति में हैं. नीचे विभिन्न मुद्दों पर भारत के टॉप राज्यों और बिहार की तुलना प्रस्तुत की गई है, जो तेजस्वी के बयान को संदर्भ देती है.

बेरोजगारी, बिहार में युवाओं की सबसे बड़ी चिंता: बिहार में बेरोजगारी की समस्या गंभीर है. आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार, बिहार का कुल बेरोजगारी दर 3.4% है, जो राष्ट्रीय औसत 3.2% से थोड़ा ऊपर है. हालांकि, शहरी युवा (15-29 वर्ष) बेरोजगारी दर 10.8% तक पहुंच जाती है, जो प्रवासन का प्रमुख कारण है. वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 2023-24 में घटकर 3.2% रह गई, जो 2017-18 के 6% से काफी सुधार दर्शाती है. देश के टॉप राज्यों में गुजरात (3.0%) और दिल्ली (1.3% महिलाओं के लिए) सबसे कम दर वाले हैं. तेजस्वी ने कहा कि उनकी योजना स्थानीय रोजगार सृजन पर केंद्रित होगी, ताकि बिहार के युवा दिल्ली-मुंबई न भागें.

बिहार में गरीबी अब भी चुनौतीपूर्ण: राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी में काफी कमी आई है. नीति आयोग के अनुसार, 2024 में समग्र गरीबी दर 5% से नीचे आ गई, जिसमें ग्रामीण गरीबी 4.86% और शहरी 4.09% है. विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के मुताबिक 17.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) रिपोर्ट (2023) के अनुसार, बिहार की 33.76% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब थी. इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2015-16 से 2019-21 के बीच बिहार में गरीबी में सबसे तेजी से कमी आई, जहां यह 51.89% से घटकर 33.76% हो गई. बिहार में गरीबी में कमी आई है, 3.77 करोड़ लोग बाहर निकले हैं, लेकिन राज्य अभी भी पिछड़ा है. टॉप राज्यों जैसे केरल और कर्नाटक में गरीबी दर 2-3% के आसपास है, जहां सामाजिक योजनाएं प्रभावी हैं. तेजस्वी ने गरीबी उन्मूलन को अपनी योजना का केंद्र बताया.

प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे निचले पायदान पर: बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का मात्र 30% है. 2024-25 में बिहार की NSDP प्रति व्यक्ति ₹60,180 है, जबकि राष्ट्रीय औसत ₹205,579 (नॉमिनल) है.

बिहार देश का सबसे गरीब राज्य: बिहार अब भी देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है. तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वे अगले 5 साल तक विकास योजनाओं से आय बढ़ाने पर फोकस करेगी.

बिहार में शिक्षा का स्तर: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2023-24 के मुताबिक 2025 में भारत की साक्षरता दर 77.7% रही. भारत के सबसे अधिक साक्षर राज्यों में मिजोरम 98.2% के साथ शीर्ष पर है, जिसने मई 2025 में "पूर्ण साक्षर" का दर्जा हासिल किया, इसके बाद केरल 95.3% के साथ दूसरे स्थान पर है. पर आधारित है, जिसे जून 2025 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी किया गया था.

इसके विपरीत, बिहार 74.3% की साक्षरता दर के साथ सबसे निचले पायदान के राज्यों में से एक है. जून 2025 में जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2.0 में बिहार का स्थान सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में था. इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि किसी भी राज्य ने शीर्ष ग्रेड हासिल नहीं किया, जिससे पता चलता है कि देशव्यापी शिक्षा गुणवत्ता में सुधार की बहुत गुंजाइश है. इस पृष्ठभूमि में, तेजस्वी यादव जैसे राजनीतिक नेताओं द्वारा स्थानीय स्कूलों को मजबूत करने के वादे सामने आए हैं, जिसका लक्ष्य इन कमियों को दूर करना है.

बिहार में डॉक्टरों की कमी गंभीर: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) मानक के अनुसार, 1,000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए. राष्ट्रीय स्तर पर 2025 तक अनुमानित अनुपात 1:811 है, मतलब 811 लोगों पर एक डॉक्टर है. वहीं, बिहार की बात करें तो ये बेहद गंभीर स्थिति में है. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने बिहार के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर एक 2024 में रिपोर्ट जारी की, जिसमें डॉक्टरों की गंभीर कमी का उल्लेख किया गया. बिहार में यह 1:2,000 है, मतलब प्रति 2000 लोगों पर एक डॉक्टर है, जो टॉप राज्यों से बहुत पीछे है. दूसरे राज्यों की बात करें तो गोवा में 353 लोगों पर एक डॉक्टर, कर्नाटक में 457 लोगों पर एक डॉक्टर और केरल में 509 लोगों पर एक डॉक्टर है.

बिहार में मैन्युफैक्चरिंग कम: तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार कोई मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नहीं है. तेजस्वी ने इंडस्ट्री लगाने की योजना बताई. तेजस्वी अपने बयानों से लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की वास्तविक चुनौतियां क्या है और उसे दूर किया जाना चाहिए.

