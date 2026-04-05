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कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रांची पहुंचे तेजस्वी यादव, भव्य अभिनंदन समारोह में बोले- राजद को फिर राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे

राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के तेजस्वी यादव पहली बार रांची पहुंचे. यहां उनका भव्य स्वागत किया गया.

Tejashwi Yadav in Ranchi
तेजस्वी यादव का स्वागत करते झारखंड राजद के नेता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 5, 2026 at 5:58 PM IST

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रांची: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का रांची के कार्निवल बैंक्वेट हॉल में रविवार को भव्य अभिनंदन किया गया. पटना से उनके साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, विधायक ओसामा शाहाब, पूर्व केंद्रीय मंत्री व झारखंड प्रभारी जयप्रकाश यादव, भोला यादव, झारखंड के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव, महिला राजद की प्रदेश अध्यक्ष रश्मि प्रकाश, पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता, उपाध्यक्ष अनिता यादव सहित सभी जिलों से आए जिलाध्यक्ष, जिला सचिव और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने का संकल्प

अभिनंदन समारोह में गद्गद हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वे पार्टी को फिर से राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने बताया कि राजद केरल में तीन सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और वहां लेफ्ट अलायंस के साथ गठबंधन में है. तेजस्वी ने कहा, “देश में जहां-जहां हमारी ताकत है, वहां-वहां हम चुनाव लड़ेंगे. पार्टी को बढ़ाना, विस्तार करना और मजबूत करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.”

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते भोला यादव और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

झारखंड के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से उन्होंने आह्वान किया कि हर जिले और हर विधानसभा की एक-एक बूथ पर मजबूत तैयारी करें. तेजस्वी यादव बोले, “आप सभी 81 विधानसभा सीटों पर तैयारी रखें. जब गठबंधन की बात होगी, तब देखा जाएगा. पिछली बार हमें सात सीटें मिलीं, जिनमें से दो पर फ्रेंडली फाइट हुई. पांच में से चार पर हम जीते. अगर ज्यादा सीटें मिलती तो और बेहतर प्रदर्शन होता.”

फिर्कापरस्त ताकतों का विरोध और संगठन मजबूत करने पर जोर

तेजस्वी यादव ने कहा कि देश और राज्य में फिर्कापरस्त ताकतों को रोकना राजद की पहली प्राथमिकता है. बिरसा मुंडा की जमीन पर भाजपा को रोकने में झामुमो, कांग्रेस और माले के साथ राजद की बड़ी भूमिका रहेगी. उन्होंने स्वीकार किया कि कार्यकर्ता ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन में समझौता भी करना पड़ता है. उन्होंने जोर दिया कि झारखंड में संगठन को मजबूत करेंगे तो सहयोगी दलों से ज्यादा सीटों की मांग भी कर पाएंगे.

Tejashwi Yadav in Ranchi
कार्यक्रम का उद्घाटन करते तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

बिहार चुनाव पर बोले तेजस्वी

बिहार विधानसभा चुनाव में हार का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, “हम जनता के वोट से नहीं हारे, बल्कि मशीन तंत्र और धनतंत्र की वजह से हारे.” उन्होंने बताया कि राजद को 2025 के चुनाव में 1 करोड़ 90 लाख वोट मिले, जो 2020 से 20 लाख ज्यादा हैं. महिलाओं को 10 हजार रुपये देने के बावजूद वोट बढ़ा. तेजस्वी ने कहा, “जितना भी छल-बेमानी कर लें, सच सामने आएगा. बिहार की जनता ने हमें पूरा प्यार दिया. हमारा समय कमजोर था, हम नहीं.”

धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा

तेजस्वी यादव ने जोर देकर कहा कि राजद लालू प्रसाद यादव की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है. किसी में इतना दम नहीं कि राजद को तोड़ दे. अन्नपूर्णा देवी के पार्टी छोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ा. ईडी-सीबीआई जैसे मामलों के बावजूद राजद कमबैक करेगी और बिहार व केंद्र में सत्ता में आएगी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि हर दिन कम से कम एक घंटा पार्टी को सशक्त बनाने में लगाएं. पार्टी में सबको बराबरी का मौका मिले और सभी विंग मजबूत हों.

तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम में लड़ रहे हैं, जबकि हम केरल में लड़ रहे हैं. उन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आदर-सम्मान व्यक्त किया. परिसीमन के बाद बढ़ने वाली सीटों के लिए अभी से जिला स्तर पर तैयारी शुरू करने का आह्वान किया.

अन्य नेताओं ने क्या कहा

राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने कहा कि देश में दो धाराएं हैं एक आरक्षण और संविधान खत्म करने की, दूसरी बाबा साहेब अंबेडकर के अरमानों को बचाने की. तेजस्वी यादव केरल से परचम लहराकर आए हैं. अगले चुनाव नई परिसीमन पर होंगे. झारखंड में विधानसभा सीटें बढ़कर 120 और लोकसभा 20 हो जाएंगी. एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, इसलिए महिलाओं को सक्रिय करें. बूथ, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर संगठन मजबूत करें अकेला लड़ने जैसी तैयारी रखें.

वहीं, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिता यादव ने कहा यूजीसी संशोधन जरूरी है. शिक्षण संस्थानों में ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों का शोषण रोकें. SIR (विशेष intensive revision) के दौरान सजग रहें ताकि किसी का नाम न कटे.

राजद के राष्ट्रीय महासचि अभय सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हैं. बूथ जीतो कार्यक्रम में संगठन की कमजोरी हार की वजह बनी. वहीं, प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि झारखंड राजद बिहार के साथ कदम मिलाकर चलेगा और पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा.

कार्यक्रम में तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं ने संगठन विस्तार, बूथ स्तर की तैयारी और आगामी चुनावों (परिसीमन के बाद) पर जोर दिया. यह कार्यक्रम राजद को झारखंड में मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

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