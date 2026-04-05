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कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रांची पहुंचे तेजस्वी यादव, भव्य अभिनंदन समारोह में बोले- राजद को फिर राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे

तेजस्वी यादव का स्वागत करते झारखंड राजद के नेता ( ETV Bharat )