'हार के मामले में राहुल गांधी की राह पर तेजस्वी'.. राज्यसभा चुनाव में हार पर उठे सवाल
तेजस्वी को जब से कमान मिली है तब से वह हार रहे हैं. लोग कहने लगे हैं कि वह राहुल गांधी की राह पर हैं-
Published : March 16, 2026 at 8:54 PM IST
पटना : बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों पर हुए चुनाव में तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की रणनीति में फंस गए. तेजस्वी अपने उम्मीदवार की सीट को बरकरार नहीं रख पाए. ओवेसी की पार्टी एआईएमआईएम और मायावती की पार्टी बसपा के समर्थन के बावजूद तेजस्वी कांग्रेस और राजद विधायकों के गायब होने के कारण पांचवे सीट पर पराजित हो गए. राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी तेजस्वी हार चुके हैं. कहीं ऐसा ना हो जाए कि राहुल गांधी की तरह ही हारने का शतक बनाने की राह पर चलने लगें.
'तेजस्वी लगातार चुनावों में हो रहे फेल' : राज्यसभा की खाली हुए पांच सीटों पर हुए चुनाव में पिछले कई दिनों से सस्पेंस बना हुआ था. AIMIM और बसपा के विधायक को लेकर चर्चा हो रही थी कि अगर उनका समर्थन मिल जाएगा तो महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. यहां तक कि तेजस्वी यादव की ओर से होटल में विधायकों को नजर बंद किए जाने का भी फैसला राज्यसभा के पांच में सीट पर जीत दिला सका.
'मुश्किल दौर में आरजेडी' : राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है की महा गठबंधन को एकजुट नहीं रख पाना यह तेजस्वी यादव की नेतृत्व की बड़ी असफलता है. कांग्रेस और आरजेडी के ही चार विधायक गायब हो गए. ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए अब आगे की राजनीति आसान नहीं है. लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव कुछ कर नहीं पाए, यहां तक की निर्दलीय चुनाव लड़कर भी पप्पू यादव चुनाव जीत गए.
''विधानसभा चुनाव में तो आरजेडी 25 सीट पर सिमट गई और अब राज्यसभा की सीट भी उनके हाथ से निकल गयी. सत्ता पक्ष के लोग राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं की हारने का शतक बनाने में लगे हैं कहीं यह आरोप तेजस्वी पर भी ना लगने लगे.'' - भोलानाथ, राजनीतिक विश्लेषक
जीत से एनडीए में जश्न : एनडीए के नेता चाहे मंत्री हो या विधायक राज्यसभा के पांचों सीट की जीत से गदगद हैं. बीजेपी के विधायक बैजनाथ प्रसाद तो कह रहे हैं कि ''तेजस्वी को लगातार हराएंगे, आगे भी उन्हें हराएंगे. एमएलसी के चुनाव में जनता ने जब जनादेश दे दिया तो उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन उन्होंने बिना मतलब राज्यसभा का चुनाव करवा दिया. अब अगला एमएलसी का जब चुनाव होगा उसमें भी हम लोग उन्हें हराएंगे.''
राजनीतिक विशेषज्ञ प्रो प्रमोद कुमार का कहना है कि- ''बिहार की राजनीति में एक तरफ नितिन नबीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के बेटे निशांत की भी एंट्री हो गई है. रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और जीतन मांझी के बेटे संतोष सुमन पहले से हैं. युवा नेताओं के राजनीति में आने से तेजस्वी यादव के लिए पहले जिस प्रकार मैदान खाली था, अब वह स्थिति नहीं है. ऐसे में युवा नेताओं से उन्हें टक्कर लेना होगा लेकिन लगातार रणनीति उनकी फेल हो रही है और इसके कारण ही उनके लिए मुश्किल और बढ़ रहीं हैं.''
2020 से लगातार हार मिल रही : साल 2020 से महागठबंधन की कमान एक तरह से तेजस्वी यादव के पास है. 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे लेकिन महागठबंधन को जीत नहीं मिल सकी. उससे पहले 2019 में लोकसभा चुनाव में भी सुपड़ा साफ हो गया था. 2024 लोकसभा चुनाव में भी प्रदर्शन बेहतर नहीं हुआ. 2024 में जब नीतीश कुमार पाला बदलकर एनडीए के साथ सरकार बना ली तो सरकार के विश्वास मत के दौरान उन्होंने जोर भी लगाया था. सत्ता पक्ष के कुछ-कुछ विधायकों को तोड़ भी लिया था, लेकिन सरकार को बहुमत मिलने से रोक नहीं पाए थे.
MLC चुनाव की राह भी मुश्किल : वहीं 2025 विधानसभा चुनाव में तो राजद 25 सीट पर सिमट गयी, तो वहीं महागठबंधन को केवल 35 सीटें ही आयीं. अब राज्यसभा का सीट भी हाथ से निकल गयी है. बिहार में अगला चुनाव विधान परिषद का है. लेकिन तेजस्वी के लिए विधानसभा में जो संख्या बल है, उसके हिसाब से एमएलसी का चुनाव भी आसान नहीं होने वाला है. इसलिए विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तेजस्वी का सियासी राह आगे और कठिन होने वाला है.
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