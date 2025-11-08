ETV Bharat / bharat

तेजस्वी यादव ने देवघर में दिया बयान, कहा- चुनावी रण में वो सभी प्रत्याशियों के हैं साथ

तेजस्वी यादव देवघर पहुंचे. यहां उन्होंने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. चुनाव प्रचार को लेकर जानकारी दी.

TEJASHWI YADAV ARRIVED IN DEOGHAR
बैठक में नेताओं के साथ तेजस्वी यादव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 8, 2025 at 1:04 PM IST

देवघर: बिहार में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल के नेता लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं. बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं. बांका जिले में प्रचार करने के बाद वह देवघर के मोहनपुर पहुंचे.

सुरेश पासवान ने तेजस्वी यादव से की मुलाकात

देवघर पहुंचते ही राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेता उनसे मिलने के लिए मोहनपुर में पहुंचने लगे. देवघर के विधायक और राजद से विधायक दल के नेता सुरेश पासवान भी तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए मोहनपुर पहुंचे और उनसे चुनाव को लेकर चर्चा की.

जानकारी देते तेजस्वी यादव, सुरेश पासवान और नीरज यादव (Etv Bharat)

कार्यकर्ताओं की भीड़ और उत्साह को देखते हुए तेजस्वी यादव ने सभी से मुलाकात की. उन्होंने देवघर के कार्यकर्ताओं से कहा कि बांका, जमुई, भागलपुर जैसे जिलों में जाकर लोगों के बीच राष्ट्रीय जनता दल का प्रचार प्रसार करें.

देवघर से तेजस्वी यादव जमुई और नवादा के लिए जाएंगे

मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी तबीयत नासाज है लेकिन चुनाव रण का मैदान है और यहां पर प्रचार प्रसार के लिए वह लगातार अपने प्रत्याशियों के साथ हैं. जमुई और नवादा के सभी विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को प्रचार प्रसार का कार्यक्रम है. शनिवार को देवघर से वह सीधे जनता के बीच प्रचार-प्रसार के लिए पहुंचेंगे.

बिहार की जनता इस बार तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री चुनेगीः सुरेश पासवान

वहीं मौके पर मौजूद राजद विधायक सुरेश पासवान ने कहा कि बिहार चुनाव में जीत प्राप्त करने के लिए झारखंड के नेताओं को भी कई जिम्मेदारियां दी गई हैं जिसे पूरी शिद्दत के साथ कार्यकर्ता निभा रहे हैं. विधायक सुरेश पासवान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार बिहार की जनता तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री चुनेगी और बिहार की किस्मत को बदलने का काम करेगी.

इस मौके पर बिहार राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव नीरज यादव ने बताया कि जिस तरह से तेजस्वी यादव दिन-रात मेहनत करते हुए कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ा रहे हैं. यह देखकर लग रहा है कि इस बार महागठबंधन की जीत का डंका पूरे बिहार में बजेगा. तेजस्वी यादव से मिलने के लिए बिहार के कई बड़े नेता भी पहुंचे हुए थे. जिसमें एमएलसी अजय सिंह, चाणक्य यादव जैसे लोग शामिल थे.
