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'रौशन सर के भाई के मामले में बिहार सरकार की भूमिका संदिग्ध..' बोले तेजस्वी- 'केंद्र और नेपाल सरकार कराए जांच'

तेजस्वी यादव ने पटना कोचिंग विवाद और रौशन आनंद के भाई की मौत पर बिहार सरकार की भूमिका को संदिग्ध बताकर जांच की मांग की-

तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार
तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 15, 2026 at 8:30 PM IST

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पटना : बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रौशन आनंद के भाई की संदिग्ध मौत मामले में हाई लेवल जांच की मांग की है. तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार से कहा है कि वह जांच कराए कि प्रिंस यादव की मौत किन परिस्थितियों में हुई है.

नेपाल में प्रिंस यादव की मौत की हो निष्पक्ष जांच : पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि रौशन आनंद के भाई की घटना बेहद दुखद है. उन्होंने कहा कि उनका पूरा परिवार और पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है. यह मामला इंटरनेशनल है इसलिए केंद्र सरकार, नेपाल सरकार के साथ बिहार सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर निष्पक्ष जांच करे.

नेपाल में प्रिंस यादव की मौत की हो निष्पक्ष जांच (ETV Bharat)

''यह मामला अंतरराष्ट्रीय है. बिहार सरकार, भारत सरकार और नेपाल सरकार को मिलकर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनानी चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि हत्या हुई है या नहीं.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार

'बिहार के हालात ज्यादा गंभीर' : तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में राज्य सरकार की स्थिति संदिग्ध नजर आ रही है. वहीं बंगाल विवाद पर पूछे गए सवाल को उन्होंने टालते हुए कहा कि यह उनका विषय नहीं है, बिहार के हालात ज्यादा गंभीर हैं.

''राज्य सरकार की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है, इसलिए हाई लेवल इंक्वायरी जरूरी है.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार

'बिहार में क्या हो रहा है?' : तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते क्राइम पर बिहार सरकार को आड़े हाथ लिया. उन्होंने पूछा कि बिहार में हत्या, लूट और डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं. दरभंगा में शोरूम में घुसकर मैनेजर की हत्या हो जाती है, ये क्या हो रहा है? उन्होंने आगे कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नौजवान परेशान हैं, बिहार का खजाना खाली हो गया है और सरकार सिर्फ दिखावे में लगी हुई है.

''बिहार का खजाना खाली हो गया है, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई सब फ्लॉप है. नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, यही असली मुद्दा है.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार

खान सर पर हत्या कराने का आरोप : ज्ञान बिन्दु कोचिंग सेंंटर के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई की नेपाल में संदिग्ध मौत हो जाने के मामले में उन्हें बेल मिल गई है. जेल से बाहर आते ही रौशन आनंद ने खान सर पर हत्या रचने की साजिश का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि खान सर ने ही उनके भाई को मरवाया है.

तेजस्वी यादव का केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना : बहरहाल, बंगाल में ईवीएम जलने के सवाल पर भी तेजस्वी यादव ने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि हादसा कैसे हुआ? कुल मिलाकर देखे तो तेजस्वी ने जमकर बिहार सरकार पर निशाना साधा है. रौशन सर के भाई के मामले पर सरकार से विशेष जांच करने की मांग की है. साथ है बंगाल में ई वी एम जलने के मामले पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जनता देख रही है देश के क्या क्या हो रहा है.

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