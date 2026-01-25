ETV Bharat / bharat

सबसे कम उम्र के कार्यकारी अध्यक्ष बने तेजस्वी, जिम्मेदारी मिलते ही बोले- 'RJD के झंडे को झुकने नहीं देंगे'

आरजेडी में आज से तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी का अध्यक्ष बनाया गया-

तेजस्वी युग की शुरुआत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 25, 2026 at 8:21 PM IST

5 Min Read
पटना : राष्ट्रीय जनता दल में नेतृत्व परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया गया है. पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से तेजस्वी प्रसाद यादव को राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. यह फैसला पटना के मौर्या होटल में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया.

पहले ही मिल चुके थे संकेत : राजद के गठन के बाद से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे लालू प्रसाद को 5 जुलाई को पटना के बापू सभागार में हुए खुले अधिवेशन में 2025–28 कार्यकाल के लिए दोबारा अध्यक्ष चुना गया था. उसी दिन लालू प्रसाद ने संकेत दे दिए थे कि पार्टी की कमान जल्द ही तेजस्वी यादव के हाथों में जाएगी. उनके बाद बड़े फैसले तेजस्वी ही लेंगे. छह महीने के भीतर यह संकेत औपचारिक फैसले में बदल गया.

ETV Bharat
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

राष्ट्रीय कार्य समिति में सर्वसम्मति से फैसला : बैठक में पार्टी के महासचिव भोला यादव ने तेजस्वी यादव के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने किया. इसके बाद उपस्थित सभी वरिष्ठ नेताओं ने एकमत से प्रस्ताव पारित कर दिया.

''लड़ना पसंद है, झुकना नहीं'' : कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और वे उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि लड़ना पसंद है लेकिन झुकना नहीं.

''आज दो ही विकल्प हैं—या तो मोदी जी के चरणों में रहिए या फिर लड़ाई लड़िए. मेरे पिता ने कभी सांप्रदायिक ताकतों के सामने समझौता नहीं किया. मुझे भी लड़ना पसंद है, किसी के सामने झुकना नहीं.''- तेजस्वी यादव, कार्यकारी अध्यक्ष, आरजेडी

मीसा भारती ने दी शुभकामनाएं : पाटलिपुत्र की सांसद मीसा भारती ने तेजस्वी यादव को नई जिम्मेदारी मिलने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि ''यह जिम्मेदारी सिर्फ पार्टी ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार संगठन के लिए अहम है और सभी नेता मिलकर तेजस्वी का सहयोग करेंगे.''

वरिष्ठ नेताओं को तेजस्वी पर भरोसा : राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि ''कम उम्र के बावजूद तेजस्वी यादव में राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को विस्तार देने की क्षमता है. उनके नेतृत्व में राजद देशभर में मजबूत होगी. हम सभी का भरोसा तेजस्वी यादव पर है.''

राष्ट्रीय राजनीति में संदेश : पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि ''तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से देशभर में यह संदेश गया है कि सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वे पार्टी का नेतृत्व करेंगे. मौजूदा राजनीतिक हालात में वे संविधान और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन को मजबूती देंगे.''

नितिन नवीन के सामने तेजस्वी : भाजपा द्वारा बिहार से ही नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राजद ने तेजस्वी यादव को आगे कर युवा नेतृत्व का स्पष्ट संदेश दिया है. पार्टी का दावा है कि 2020 और 2025 के चुनावों में तेजस्वी यादव को करोड़ों मत मिले और तमाम साजिशों के बावजूद उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत साबित की. अब राजद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष के साथ नए दौर में प्रवेश कर रहा है. जिससे अब तेजस्वी एनडीए के निशाने पर आ गए हैं.

ETV Bharat
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

'इस कोठी का धान उस कोठी में..' : इधर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जेडीयू ने तेजस्वी पर तंज कसा है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी में कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए 22 मुकदमा होना जरूरी है. उन्होंने आगे कहा कि घर में ही कोठी और इस कोठी का धान उस कोठी में हो रहा है.

''घर में ही कोठी है इस कोठी का धान उस कोठी में उस कोठी का धान इस कोठी में सच्चाई यह है मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है उदय नारायण चौधरी दलित समाज से हैं, शिवचंद्र राम दलित समुदाय से हैं, आलोक मेहता कुशवाहा समाज से हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं. रामचंद्र पूर्वे दलित समाज से आते हैं लेकिन इन सब पर 22 आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है. तेजस्वी यादव पर 22 आपराधिक मुकदमा दर्ज है इसलिए राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं.''- नीरज कुमार, प्रवक्ता, जेडीयू

ETV Bharat
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

'बेटी का शाप बहुत खराब होता है' : लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट को लेकर भी नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि सिंगापुर से रोहिणी कह रही हैं कि राजनीति के शिखर पुरुष का गौरवशाली राजनीतिक पारी का एक तरह से पटाक्षेप यानी लालू अब राजनीति में हासिए पर है. नीरज ने कहा की बेटी का शाप बहुत खराब होता है.

नीरज कुमार, प्रवक्ता, जेडीयू (ETV Bharat)

'कभी 50 फीसदी वोट क्रॉस किए हैं तेजस्वी' : नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के उस बयान को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि ''सरकार को 60% लोग पसंद नहीं करते हैं. नीरज ने कहा कि पिछले 5 साल में महा गठबंधन ने पांच राज्यों में चुनाव जीता है, लेकिन कहीं भी 50% वोट नहीं आया है. झारखंड में 44.37% वोट मिला, कर्नाटक में 43.2%, तेलंगाना में 39.7%, हिमाचल में 43.9 प्रतिशत वोट मिला लेकिन बिहार में कहीं आसपास भी हैं? कांग्रेस को जब 415 सीट आया था उस समय भी 50% वोट नहीं आया था, लेकिन इस बार एनडीए को 52% वोट आया है.''

