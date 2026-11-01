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'शकुनि अपना खेल खेल रहा है तो हमें कुरुक्षेत्र में..' रामलीला मैदान तेजस्वी यादव ने गर्दा मचा दिया

रामलीला मैदान में तेजस्वी यादव का तेजस्वी भाषण ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/पटना : दिल्ली के रामीलाल मैदान में INDIA ब्लॉक की महारैली का आयोजन हुआ, जिसमें शामिल होकर आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जोरदार हमला किया. तेजस्वी यादव के भाषण से बिहार का सियासी पारा चढ़ गया.

महाभारत के 'शकुनि और पासे' का जिक्र