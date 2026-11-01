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'शकुनि अपना खेल खेल रहा है तो हमें कुरुक्षेत्र में..' रामलीला मैदान तेजस्वी यादव ने गर्दा मचा दिया

Delhi Ramleela Ground Protest में तेजस्वी यादव ने केंद्र के खिलाफ हुंकार भरी और कहा कि रामलीला मैदान से महाभारत की शुरूआत हो रही है.

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रामलीला मैदान में तेजस्वी यादव का तेजस्वी भाषण (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 1, 2026 at 8:59 PM IST

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नई दिल्ली/पटना : दिल्ली के रामीलाल मैदान में INDIA ब्लॉक की महारैली का आयोजन हुआ, जिसमें शामिल होकर आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जोरदार हमला किया. तेजस्वी यादव के भाषण से बिहार का सियासी पारा चढ़ गया.

महाभारत के 'शकुनि और पासे' का जिक्र

मंच से संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने देश की मौजूदा लोकतांत्रिक हालात की तुलना महाभारत काल में शकुनि के पासे से की. उन्होंने मौजूद लोगों से सवाल पूछते हुए कहा कि जब शकुनि पासा फेंकता ता तो पासे वही करते थे जो शकुनि चाहता था. इसके मायने साफ हैं कि खेल में बेइमानी हो रही थी, चुनाव आयोग भी शकुनि की पासे की तरह काम कर रहा है और विपक्ष को कभी भी लेवर प्लेइंग फील्ड नहीं मिला.

''हमने आज वोट चोरों के खिलाफ महाभारत का आयोजन किया है. आज शकुनी अपना खेल खेल रहे हैं तो हमें कुरुक्षेत्र में उतरना पड़ रहा है... इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए ताकि किसी व्यक्ति में हिम्मत न हो कि वह हमारे देश के लोकतंत्र को खत्म कर सके... आज ये लोग तय कर रहे हैं कि देश में कौन वोट देगा और कौन नहीं... देश देख रहा है कि आज संवैधानिक संस्थाएं न्याय नहीं कर रही हैं."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

मुख्य चुनाव आयुक्त पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग

तेजस्वी यादव ने चुनावी हेरफेर और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की. उन्होंने कहा कि CEC को गिरफ्तार कर जेल भेज देना चाहिए. उनपर ऐसी कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई भी देश को या लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश न करे. संविधान से खिलवाड़ करने की कोशिश न करे.

'हमे कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए मजबूर किया गया'

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी दलों को जानबूझकर इस राजनीतिक 'कुरुक्षेत्र' में न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर किया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह लड़ाई देश की आम जनता के वोट के अधिकार की रक्षा के लिए है. बिहार बंगाल में जो चुनाव हुए वो फर्जी चुनाव थे. MLC के चुनाव बैलेट पर हो रहे हैं तो वहां इनका भांडा फूट रहा है.

"बिहार और बंगाल में जो चुनाव हुए हैं, वे फर्जी चुनाव थे. MLC के चुनाव बैलेट पर हो रहे हैं तो वहां इनका भांडा फूट रहा है. देश की जनता चाहती है कि इनको सबक सिखाया जाए. ज्ञानेश कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

आगे भी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगी INDIA ब्लॉक

इस महारैली के दौरान मंच पर विपक्षी गठबंधन 'INDIA' के कई अन्य शीर्ष नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और एकजुट होकर आगे की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया.

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