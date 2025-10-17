पांच साल में 5 गुणा से अधिक बढ़ी तेजस्वी यादव की आय, पास में रखते हैं इटैलियन पिस्टल, जानिए कितनी है संपत्ति
तेजस्वी यादव ने राधोपुर में नामांकन मे जो जानकारी दी है, उसके अनुसार उनकी आय में 5 गुणा से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है.
Published : October 17, 2025 at 2:41 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बुधवार को वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया. इस दौरान दाखिल शपथ पत्र में तेजस्वी ने अपनी आय, संपत्ति, कर्ज और आपराधिक मामलों का खुलासा किया. उनकी आय पिछले पांच साल में 2,14,350 रुपये से बढ़कर 11,46,610 रुपये हो गई है. शपथ पत्र में 6.12 करोड़ रुपये की चल संपत्ति, 18 आपराधिक मामले और कोई निजी वाहन न होने की जानकारी दी गई है. उनकी पत्नी और बच्चों के नाम भी लाखों की संपत्ति दर्ज है.
परिवार के गढ़ राघोपुर पर फोकस: राघोपुर, जो यादव परिवार का पारंपरिक गढ़ रहा है, वहां तेजस्वी ने 2015 और 2020 में जीत हासिल की थी. नामांकन के दौरान भारी भीड़ और समर्थकों का जोश देखा गया. चर्चा थी कि वे फुलपरास से भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक सीट पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला लिया.
5 साल में 5 गुना से अधिक बढ़ी तेजस्वी के आय: तेजस्वी यादव ने जो शपथ पत्र दाखिल किया है उसके अनुसार, उनकी वार्षिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. 2021-22 में उनकी वार्षीक आय 2,14,350 रुपये थी जो अब यानी 2024-25 में 11,46,610 रुपये हो गई है. यह वृद्धि मुख्य रूप से उनके राजनीतिक और अन्य आय स्रोतों से हुई है. हालांकि, आय के सटीक स्रोतों का विवरण शपथ पत्र में नहीं दिया गया है.
तेजस्वी की संपत्ति का ब्योरा: तेजस्वी यादव के पास 6.12 करोड़ की चल, 43.10 लाख की अचल संपत्ति है. चल संपत्ति में 6,12,48,877 रुपये, जिसमें 1,50,000 रुपये कैश के अलावा 200 ग्राम सोना (17,13,000 रुपये), लैपटॉप (85,000 रुपये), पिस्टल (1,05,014 रुपये), मशीनरी (20,47,398 रुपये) है. जबकि अचल संपत्ति में कुल 43,10,200 रुपये इनके पास है.
खरीदी गई संपत्ति: तेजस्वी के पास 34,60,200 रुपये की जमीन है जो पटना के फुलवारी शरीफ में 4 स्थानों खरीदी गई है. इन्होंने 8,50,000 रुपये की संपत्ति खुद बनाई है. वहीं, गोपालगंज और पटना में भाई तेजप्रताप के साथ 5 स्थानों पर जमीन, गैर-कृषि भूमि सगुना और दानापुर में है.
कितने वाहन है तेजस्वी के पास: तेजस्वी यादव ने जो शपथ पत्र दिया है उसके अनुसार उनके पास कोई भी वाहन नहीं है. इनकी पत्नी की बात करें तो राजश्री यादव के पास 59,69,286 रुपये की चल संपत्ति है.
बच्चों के पास कितनी संपत्ति: तेजस्वी यादव के दो बच्चों के पिता है. इनकी बेटी बेटी कात्यायनी है जिसके पास 31,70,649 रुपये की चल संपत्ति है. इसमें कैश 25,000 रुपये और 200 ग्राम सोना है जो करीब 17,13,000 रुपये का है. जबकि इनके पास चांदी 1 किलो है जो 85,000 की है. कात्यायनी के पास बैंक जमा और FD में 13,47,649 रुपये है. जबकि बेटे ईराज के पास 8,99,000 रुपये की चल संपत्ति है जिसमें 100 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी है.
तेजस्वी ने अपनी देनदारियों का भी खुलासा किया: तेजस्वी ने 55,52,051 रुपये का बैंक लोन ले रखा है जो परिवार के साथ है. इसके साथ इनकम टैक्स विवाद के रूप में 1,35,73,515 रुपये हैं जिसकी अपील लंबित है.
तेजस्वी पर आपराधिक मामले: शपथ पत्र में तेजस्वी ने 18 आपराधिक मामलों का जिक्र किया, जिनमें से 4 अपील में हैं. ये मामले मुख्य रूप से राजनीतिक आंदोलनों, जमीन विवाद और कथित आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े हैं. हालांकि, कोई दोषसिद्धि नहीं हुई है. आरजेडी ने इन मामलों को 'राजनीति से प्रेरित' करार दिया है.
ये भी पढ़ें:
'सीएम बनने के लिए नामांकन'.. राघोपुर से तेजस्वी यादव ने भरा पर्चा
मोकामा सीट पर बाहुबलियों की जंग, तेजस्वी के लिए अनंत का किला भेदने उतरेंगे सूरजभान सिंह!