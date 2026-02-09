ETV Bharat / bharat

लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव कोर्ट में पेश हुए, आरोपों से किया इनकार

ईडी ने इस मामले में लालू , तेजस्वी के अलावा तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव ,हृदयानंद चौधरी, अखिलेश्वर सिंह, किरण देवी, हजारी प्रसाद राय, संजय राय और धर्मेंद्र सिंह शामिल हैं.

इस मामले में 6 अगस्त 2024 को ईडी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. उसके बाद से लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति का इंतजार था. 14 मई को ईडी ने लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने संबंधी अनुमति पत्र कोर्ट में पेश किया.

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज लैंड फॉर जॉब के मनी लाउंड्रिंग से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पेश हुए. आज सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव ने आरोपों से इनकार करते हुए आरोपों का सामना करने की बात कही.

कोर्ट ने 18 सितंबर 2024 को ईडी की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में 96 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है.

बता दें कि 7 मार्च को कोर्ट ने ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, सीमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी. इस मामले में कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

इस मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 को बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी. कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 3 जुलाई 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने 27 फरवरी 2023 को इन तीनों आरोपियों समेत सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

7 अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव , राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था.

