महिलाओं को 30 हजार रुपये, किसानों को फ्री बिजली, वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है. चुनाव को लेकर पूरे बिहार के लोग उत्साहित हैं. तेजस्वी यादव ने आज बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उन लोगों की सरकार बनने जा रही है. बिहार में इस बार वो लोग जहां जहां हो गए हैं, वहां उन लोगों ने महसूस किया है कि इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है. तेजस्वी देंगे मकर संक्रांति का तोहफा: तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों की सरकार बनने जा रही है. खरमास के बाद मकर संक्रांति आता है जिसे नए साल के रूप में देखते हैं, जिसे दही चूड़ा हम लोग कहते हैं. हमारी सरकार बनने जा रही है और हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन बिहार की महिलाओं को मान बहिन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का ₹30000 उन लोगों के खाते में चला जाएगा. 5 साल में डेढ़ लाख रुपया महीने का ₹2500 होता है. 14 जनवरी को वो लोग ₹30000 महिलाओं के खाते में डाल देंगे. तेजस्वी यादव (ETV Bharat) "मकर संक्रांति के दिन हमारी सरकार महिलाओं को माई बहिन मान योजना के तहत पूरे साल का पैसा उनके खाते में भेजेगी. 1 साल का ₹30000 महिलाओं के खाते में चला जाएगा."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष जीविका दीदी को तोहफा: जीविका दीदी को लेकर तेजस्वी यादव ने फिर कहा है कि जीविका दीदी में जो CM यानी कम्युनिटी मोबिलाइज है, उसे वो स्थाई करेंगे. उसका मानदेय ₹30000 किया जाएगा. इसके अलावा लोन लेती है उसे लोन के इंटरेस्ट रेट को खत्म कर दिया जाएगा. इसके अलावा इन लोगों का ₹500000 का इंश्योरेंस भी सरकार करवाएगी.