तेजस्वी की परछाई भी गलत करेगी तो होगी कार्रवाई, CM फेस घोषित होते ही RJD नेता ने दिखाए तेवर

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान तेजस्वी यादव एनडीए पर आक्रामक नजर आए.

Bihar Election 2025
प्रेस कांन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव (ईटीवी भारत)
Published : October 23, 2025 at 1:56 PM IST

पटना: बिहार चुनाव 2025 में आखिरकार महागठबंधन ने अपने सारे विवाद सुलझा लिए है. महागठबंधन ने पटना में प्रेस कांफ्रेंस किया और सीएम के नाम पर तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगाई. इसके अलावा डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी का भी नाम अनाउंस किया गया. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने एनडीए पर जमकर प्रहार किया.

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव ने पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन की एकजुटता का ऐलान किया और कहा कि गठबंधन बिहार बनाने के लिए एकजुट है. नीतीश कुमार को NDA द्वारा ठगे जाने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी ने कहा कि अमित शाह ने साफ कर दिया है- नीतीश का ये आखिरी चुनाव है.

महागठबंधन का धन्यवाद: तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और महागठबंधन के सभी साथियों का आभार जताया. उन्होंने कहा, "हम बिहार बनाने का काम करेंगे. आपका विश्वास हमें जरूर खरा उतरेगा. महागठबंधन केवल सरकार बनाने नहीं, बिहार बनाने के लिए एकजुट हुआ है."

'NDA में थके हुए लोग, सिर्फ सत्ता के भूखे': एनडीए को निशाने पर लेते हुए तेजस्वी ने कहा, "ये थके हुए लोग हैं, सिर्फ सत्ता के भूखे. 30 महीने का मौका मिला तो 30 साल का काम करके दिखाएंगे. NDA ने 20 साल में कुछ नहीं किया, हम 20 महीने में सब करेंगे."

NDA नीतीश कुमार के साथ कर रही अन्याय: तेजस्वी ने आरोप लगाया कि NDA नीतीश कुमार के साथ अन्याय कर रही है. उन्होंने सवाल किया, "चुनाव प्रचार में नीतीश का चेहरा क्यों नहीं? अमित शाह हर बार CM चेहरा घोषित करते हैं, इस बार क्यों नहीं? नीतीश का ये आखिरी चुनाव है, अमित शाह ने साफ कर दिया. BJP JDU को खत्म करना चाहती है."

PM मोदी पर तीखा प्रहार: तेजस्वी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, "मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे, बिहार में विक्ट्री चाहिए. NDA ने मना कर दिया- बिहार में कोई फैक्ट्री, उद्योग नहीं लगाएंगे. हमें एक मौका दीजिए."

जंगलराज के आरोपों का जवाब: जंगलराज के आरोपों पर तेजस्वी ने पलटवार किया है उन्होंने कहा, "बिहार में 70 हजार मर्डर हुए. बलात्कार पीड़ित बेटियों को PMCH में इलाज नहीं मिलता. तेजस्वी करप्शन से समझौता नहीं करेगा. मेरी परछाई भी गलत करेगी तो सजा दिलवाऊंगा. उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या, मेरे घर के बाहर गोली- आज तक कोई पकड़ा नहीं."

हर परिवार को एक नौकरी, सबको परमानेंट: तेजस्वी ने कहा, "बिहार में बिना कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के काम नहीं चलता, सबको परमानेंट करेंगे. हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी. तेजस्वी अकेला CM नहीं बनेगा, पूरा बिहार CM की तरह चलेगा."

20 साल राज, फिर भी सबसे गरीब राज्य: तेजस्वी ने बिहार की समस्याओं को गिनाया: "20 साल NDA राज, बिहार सबसे गरीब. सबसे ज्यादा पलायन, बेरोजगारी. कोई कारखाना, उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, IT हब, एग्रो इंडस्ट्री नहीं. पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की व्यवस्था नहीं. प्रति व्यक्ति आय सबसे कम. चूहा पुल गिरा दे रहा, चूहा शराब पी रहा- घोटालों की सरकार."

विजन का ऐलान: तेजस्वी ने कहा, "हम युवा हैं, जुनून है. BJP की A-टीम, B-टीम, ED, IT और उनके मीडिया से लड़ेंगे. हर जाति, वर्ग को साथ लेंगे. जल्द विजन और रोडमैप बताएंगे. NDA ने मेनिफेस्टो तक जारी नहीं किया."

