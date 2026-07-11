'सदन में मूकदर्शक न बनें MLA'..गया में विधायकों की पाठशाला में सीएम सम्राट की दो टूक!
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी विधायकों को होनी चाहिए, वहीं तेजस्वी यादव के अनुपस्थिति पर सवाल उठे हैं.
Published : July 11, 2026 at 3:19 PM IST|
Updated : July 11, 2026 at 4:40 PM IST
गया: बिहार के गया में नवनिर्वाचित और वरिष्ठ विधायकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें देश के उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी शामिल हुए हैं. इस शिविर के पहले सत्र में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता ने विधायकों को विधानसभा में केवल बैठने के लिए नहीं बल्कि अपनी आवाज बनकर आने के लिए चुना है. उन्होंने जोर देकर कहा कि हर विधायक को सदन में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाना चाहिए.
तेजस्वी यादव के अनुपस्थित रहने पर कटाक्ष: भाजपा विधायक श्याम बाबू प्रसाद ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नहीं पहुंचने पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम किसी दल का नहीं बल्कि विधानसभा का है. सभी विधायकों को इसमें शामिल होना चाहिए था क्योंकि संसदीय प्रक्रिया और आचरण का प्रशिक्षण मिल रहा है.
#Live: देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री @CPR_VP जी की उपस्थिति में बिपार्ड, गयाजी में दो दिवसीय आवासीय प्रबोधन कार्यक्रम में....https://t.co/oexFGf0WVN— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 11, 2026
"ये कार्यक्रम दल या पार्टी का नहीं है, बल्कि यह कार्यक्रम विधानसभा का है. तेजस्वी यादव यहां आना चाहिए था, ये नए और पुराने सभी विधायकों के लिए महत्वपूर्ण है क्यूंकि हमें संसदीय कार्य प्रणाली से लेकर अपने आचरण तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, वो अपने नए विधायकों को क्या बता पाएंगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं."- श्याम बाबू प्रसाद, भाजपा विधायक
सदन के माध्यम से जनसमस्याओं का समाधान: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य विधायकों को विधानसभा की कार्यप्रणाली की बारीकियां समझाना है. उन्होंने कहा कि पक्ष-विपक्ष का भेद भुलाकर हर विधायक को शालीनता बनाए रखते हुए सवाल पूछने चाहिए और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना चाहिए. सम्राट चौधरी ने विधायकों से अपील की कि वे प्रश्नकाल और जीरो आवर का पूरा उपयोग करें ताकि क्षेत्र की समस्याएं सीधे सदन के माध्यम से हल हो सकें.
विधेयकों और प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी जरूरी: सीएम ने विधायकों को सलाह दी कि केवल चुनाव जीतना पर्याप्त नहीं है. उन्हें विधेयक, कटौती प्रस्ताव और सदन की बहस की पूरी जानकारी होनी चाहिए. एक प्रभावी विधायक बनने के लिए सदन के नियम, प्रक्रिया और अधिकारों को समझना अत्यंत आवश्यक है. पूरी तैयारी के साथ अपनी बात रखने वाला ही जनता की समस्याओं को मजबूती से उठा सकता है.
गयाजी स्थित बिपार्ड में आयोजित बिहार विधानसभा के माननीय सदस्यों के दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री @CPR_VP जी एवं बिहार के माननीय राज्यपाल के साथ संयुक्त रूप से शुभारंभ किया।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 11, 2026
'सक्षम विधायक, सशक्त विधानसभा' ही समृद्ध बिहार की आधारशिला है।… pic.twitter.com/Suv0g8Bblj
युवा, महिला और गरीबों का विश्वास जीतने पर जोर: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विधायकों को लगातार यह मंथन करना चाहिए कि वे युवाओं, महिलाओं और गरीब परिवारों का विश्वास कैसे जीत सकते हैं. जनता के बीच रहकर उनकी आवाज को विधानसभा तक पहुंचाने से ही यह विश्वास मजबूत होगा. उन्होंने इसे जनप्रतिनिधि की असली जिम्मेदारी बताया.
"सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है और उनकी सुविधाओं के लिए प्रभावी योजनाएं चलाई जा रही हैं. विकास कार्यों की जानकारी हर विधायक को होनी चाहिए ताकि वे अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर सकें."-सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री
उद्योग और सुशासन पर फोकस: सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में उद्योग और सुशासन के क्षेत्र में सरकार विशेष ध्यान दे रही है. 31 स्थानों पर पीपीपी मोड पर बस स्टैंड बनाने का काम होगा. आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने विधायकों से कहा कि सदन के माध्यम से विकास की सही दिशा पर अपनी बात रखें.
बिहार आगमन पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री @CPR_VP जी का आत्मीय स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन किया।#VicePresidentOfIndia #CPRadhakrishnan #Bihar #Patna pic.twitter.com/sBQWSmkmHK— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 11, 2026
डॉ. प्रेम कुमार ने बताया कार्यक्रम का उद्देश्य: स्वागत भाषण में डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि यह प्रबोधन कार्यक्रम 18वीं विधानसभा के विधायकों को सदन की कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए आयोजित किया गया है. उद्देश्य है कि विधायक अनुशासन बनाए रखते हुए सदन को सुचारू रूप से चलाने में अपनी भूमिका निभाएं. उन्होंने उपराष्ट्रपति के आगमन पर धन्यवाद भी दिया.
नए विधायकों ने सराही पहल: कार्यक्रम में शामिल हुईं विधायक मैथिली ठाकुर ने इस पहल की सराहना की. उन्होंने कहा कि नए विधायकों के लिए यह आयोजन बेहद लाभकारी साबित होगा. इससे संसदीय कार्यप्रणाली, प्रश्न पूछने की विधि और पूरी प्रक्रिया समझने में आसानी होगी.
"ऐसे आयोजनों से संसदीय और विधायी कार्यपालिका से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, खासकर जो नए विधायक बने हैं उनके लिए यह कार्यक्रम लाभकारी साबित होगा. हमें मालूम होगा कि हम किस तरह से विधानसभा में अपने प्रश्न को उठा सकते हैं, पूरी कार्य प्रणाली को समझने में आसानी होगी."-मैथिली ठाकुर, भाजपा विधायक
92 नए विधायकों को मिलेगा विशेष लाभ: भाजपा विधायक राणा रणधीर सिंह ने कहा कि यह गया की ज्ञान और पुण्य भूमि पर हो रहा कार्यक्रम गौरव की बात है. लगभग 92 नए विधायकों के लिए यह खास तौर पर उपयोगी होगा. उन्होंने कहा कि जितना व्यवस्थित विधायिका होगी, उतना बेहतर आउटपुट मिलेगा. पुराने और नए सभी विधायक इससे लाभान्वित होंगे.
"आज विधायकों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, बिहार के सभी मान्य विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, यहां ज्ञान की धरती पर कार्यक्रम हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, यहां से नवनिर्वाचित हो या फर पुराने विधायक जो दो तीन बार से जीत कर आ रहे हैं, सभी को नई चीजे के सीखने का अवसर मिलेगा."-राणा रणधीर सिंह, भाजपा विधायक
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