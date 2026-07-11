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'सदन में मूकदर्शक न बनें MLA'..गया में विधायकों की पाठशाला में सीएम सम्राट की दो टूक!

गया: बिहार के गया में नवनिर्वाचित और वरिष्ठ विधायकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें देश के उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी शामिल हुए हैं. इस शिविर के पहले सत्र में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता ने विधायकों को विधानसभा में केवल बैठने के लिए नहीं बल्कि अपनी आवाज बनकर आने के लिए चुना है. उन्होंने जोर देकर कहा कि हर विधायक को सदन में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाना चाहिए.

तेजस्वी यादव के अनुपस्थित रहने पर कटाक्ष: भाजपा विधायक श्याम बाबू प्रसाद ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नहीं पहुंचने पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम किसी दल का नहीं बल्कि विधानसभा का है. सभी विधायकों को इसमें शामिल होना चाहिए था क्योंकि संसदीय प्रक्रिया और आचरण का प्रशिक्षण मिल रहा है.

"ये कार्यक्रम दल या पार्टी का नहीं है, बल्कि यह कार्यक्रम विधानसभा का है. तेजस्वी यादव यहां आना चाहिए था, ये नए और पुराने सभी विधायकों के लिए महत्वपूर्ण है क्यूंकि हमें संसदीय कार्य प्रणाली से लेकर अपने आचरण तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, वो अपने नए विधायकों को क्या बता पाएंगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं."- श्याम बाबू प्रसाद, भाजपा विधायक

सदन के माध्यम से जनसमस्याओं का समाधान: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य विधायकों को विधानसभा की कार्यप्रणाली की बारीकियां समझाना है. उन्होंने कहा कि पक्ष-विपक्ष का भेद भुलाकर हर विधायक को शालीनता बनाए रखते हुए सवाल पूछने चाहिए और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना चाहिए. सम्राट चौधरी ने विधायकों से अपील की कि वे प्रश्नकाल और जीरो आवर का पूरा उपयोग करें ताकि क्षेत्र की समस्याएं सीधे सदन के माध्यम से हल हो सकें.

विधेयकों और प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी जरूरी: सीएम ने विधायकों को सलाह दी कि केवल चुनाव जीतना पर्याप्त नहीं है. उन्हें विधेयक, कटौती प्रस्ताव और सदन की बहस की पूरी जानकारी होनी चाहिए. एक प्रभावी विधायक बनने के लिए सदन के नियम, प्रक्रिया और अधिकारों को समझना अत्यंत आवश्यक है. पूरी तैयारी के साथ अपनी बात रखने वाला ही जनता की समस्याओं को मजबूती से उठा सकता है.

युवा, महिला और गरीबों का विश्वास जीतने पर जोर: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विधायकों को लगातार यह मंथन करना चाहिए कि वे युवाओं, महिलाओं और गरीब परिवारों का विश्वास कैसे जीत सकते हैं. जनता के बीच रहकर उनकी आवाज को विधानसभा तक पहुंचाने से ही यह विश्वास मजबूत होगा. उन्होंने इसे जनप्रतिनिधि की असली जिम्मेदारी बताया.

"सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है और उनकी सुविधाओं के लिए प्रभावी योजनाएं चलाई जा रही हैं. विकास कार्यों की जानकारी हर विधायक को होनी चाहिए ताकि वे अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर सकें."-सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री