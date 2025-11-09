आज तेजस्वी यादव का Happy Birthday, कार्यकर्ता कह रहे- '14 को बने मुख्यमंत्री'
महागठबंधन के मुख्यमंत्री कैंडिडेट तेजस्वी यादव का आज 36वां जन्मदिन है. आज कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पोस्टर के जरिए उन्होंने अनोखी बधाई दी है-
Published : November 9, 2025 at 6:49 AM IST|
Updated : November 9, 2025 at 7:44 AM IST
पटना : बिहार में चुनावी माहौल है और विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज थम रहा है. उसी बीच तेजस्वी यादव आज अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं. राजद कार्यकर्ता तेजस्वी यादव को बधाई देने में लगे हैं. पटना स्थित राजद के प्रदेश कार्यालय में तेजस्वी यादव को सीएम ऑफ बिहार बताते हुए बधाई के कई पोस्टर लग गए हैं. कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं.
जन्मदिन का उपहार 'सीएम ऑफ बिहार' : राजद के प्रदेश महासचिव सृजन स्वराज ने राजद कार्यालय के गेट के बाहर 'जन्मदिन का उपहार सीएम ऑफ बिहार' लिखकर सीएम की कुर्सी दिखाते हुए पोस्टर लगाया है. उन्होंने तेजस्वी यादव को गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं को आर्थिक न्याय दिलाने कृत संकल्पित नेता बताया है.
इसके ठीक बगल में युवा राजद के प्रदेश महासचिव प्रेम कुमार यादव ने तेजस्वी यादव को देश का सबसे कम उम्र का नौजवान मुख्यमंत्री बताते हुए जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने ''लिखा है भारतवर्ष के होने वाले सबसे युवा मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई.''
'सीएम बनने में कोई शक नहीं' : राजद कार्यालय के बाहर तेजस्वी के जन्मदिन को लेकर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिख रहा है. कार्यकर्ता सरदार रणजीत सिंह ने कहा कि बिहार की जनता ने इस बार ठान लिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है. राष्ट्रीय जनता दल की सेना इसके लिए जीजान से जुटी हुई है.
''इसमें कोई शक नहीं है कि 14 नवंबर को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे. पिछले बार ही वह मुख्यमंत्री बन जाते लेकिन कुछ सीट का घालमेल हो गया जिसके कारण वह नहीं बन सके. लेकिन इस बार जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है वह बता रहा है कि जनता बदलाव चाहती है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है. इसलिए कार्यकर्ता जन्मदिन पर तेजस्वी यादव को सीएम पद का उपहार दे रहे हैं.''- सरदार रणजीत सिंह, आरजेडी कार्यकर्ता
'14 नवंबर को जन्मदिन का सेलिब्रेशन' : कार्यकर्ता अरुण कुमार ने कहा कि राजद कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव को जन्मदिन का उपहार यही है कि वह सीएम ऑफ बिहार बनें. चूंकि जनता भी तेजस्वी यादव के समर्थन में हैं और हम लोगों की सरकार बन रही है तो जन्मदिन पर खुशी बढ़ गई है.
''इस जन्मदिन का सही सेलिब्रेशन 14 नवंबर को होगा जब घोषित हो जाएगा कि तेजस्वी यादव ही सीएम बन रहे हैं. कार्यकर्ता मान चुके हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बन रहे हैं और अब सभी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं.''- अरुण कुमार, आरजेडी कार्यकर्ता
14 नवंबर को आएंगे चुनाव के परिणाम : दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरण में समाप्त हो रहा है. पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को संपन्न हो गया है और दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को संपन्न होगा. दूसरे चरण के लिए 9 नवंबर यानि आज तेजस्वी के जन्मदिन के मौके पर चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा. 14 नवंबर को चुनाव के परिणाम आने हैं और इसमें तय होगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है.
