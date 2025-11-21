दुबई एयर शो में बड़ा हादसा: तेजस एयर क्राफ्ट क्रैश, पायलट की मौत
दुबई एयर शो में डेमोंस्ट्रेशन में हिस्सा ले रहा एक तेजस प्लेन शुक्रवार दोपहर को क्रैश हो गया.
Published : November 21, 2025 at 4:18 PM IST
दुबई/नई दिल्ली: दुबई एयर शो में डेमोंस्ट्रेशन में हिस्सा ले रहा एक तेजस प्लेन शुक्रवार दोपहर को क्रैश हो गया. इस बात की जानकारी न्यूज एजेंसी AP ने दी. HAL का बना यह प्लेन स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 2 बजकर 10 मिनट पर एक बड़ी भीड़ के सामने एरियल शो करते समय क्रैश हो हुआ. हादसे में पायलट की मौत हो गई है.
एयरपोर्ट के पास क्रैश साइट से घना काला धुआं उठता देखा गया, जिससे शो देखने के लिए इकट्ठा हुए बच्चों वाले परिवारों सहित देखने वालों में घबराहट फैल गई. यह अभी साफ नहीं है कि पायलट इम्पैक्ट से पहले इजेक्ट करने में कामयाब रहा या नहीं. इमरजेंसी टीमों के मौके पर पहुंचने के बाद अधिकारियों ने अभी और जानकारी नहीं दी है.
An IAF Tejas aircraft met with an accident during an aerial display at the Dubai Air Show today. The pilot sustained fatal injuries in the accident. Indian Air Force deeply regrets the loss of life and stands firmly with the bereaved family in this time of grief. A court of… https://t.co/vDvSuwvdOf pic.twitter.com/B7FG0CxgIp— ANI (@ANI) November 21, 2025
इस संबंध में इंडियन एयर फोर्स, "आज दुबई एयर शो में एरियल डिस्प्ले के दौरान IAF तेजस एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में पायलट को जानलेवा चोटें आईं. इंडियन एयर फोर्स को जान के नुकसान पर गहरा दुख है और वह इस दुख की घड़ी में दुखी परिवार के साथ खड़ी है. हादसे का कारण पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी बनाई जा रही है."
VIDEO | Dubai: A Tejas fighter jet taking part in the Dubai Air Show nosedived during an aerial display and crashed this afternoon. The HAL-manufactured aircraft went down around 02:10 pm local time while performing manoeuvres in front of a large audience. An official statement… pic.twitter.com/9MfLJgYeen— Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2025
ANI ने खलीज टाइम्स के हवाले से बताया कि फाइटर जेट टेक-ऑफ के तुरंत बाद जमीन पर क्रैश हो गया. ऑनलाइन शेयर की गई तस्वीरों और वीडियो में जमीन पर खड़े एयरक्राफ्ट से हवा में काले धुएं का गुबार उठता दिख रहा है. न्यूज आउटलेट ने एक चश्मदीद के हवाले से कहा, "जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, वह क्रैश हो गया. मुझे पक्का नहीं पता कि वह कौन सा एयरक्राफ्ट था."
एक और चश्मदीद ने कहा कि हेलीकॉप्टर और फायरफाइटर्स मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा, "अब सब कुछ साफ है. लगभग 45 मिनट के अंदर पूरी घटना को संभाल लिया गया. हमें पक्का नहीं है कि प्रोग्राम फिर से शुरू होगा या नहीं." गल्फ न्यूज ने बताया कि शो को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था और विजिटर्स को एग्जिबिशन एरिया में वापस भेज दिया गया था. यह ब्रेकिंग न्यूज़ है, और डिटेल्स जल्द ही दी जाएंगी.
An Indian HAL Tejas plane crashed during a demonstration flight at the Dubai Air Show. It wasn’t immediately clear if the pilot ejected. https://t.co/70vty6BTEB— The Associated Press (@AP) November 21, 2025
तेजस क्या है?
तेजस एक 4.5-जेनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे ऑफेंसिव एयर सपोर्ट, क्लोज कॉम्बैट और ग्राउंड अटैक मिशन को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है. इसे कई तरह से इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, इसे ग्राउंड और समुद्री ऑपरेशन करने के लिए भी इंजीनियर किया गया है, जो इसे भारत के सबसे अडैप्टेबल स्वदेशी प्लेटफॉर्म में से एक बनाता है.
तेजस फैमिली में एयर फोर्स और नेवी दोनों के लिए सिंगल-सीट फाइटर वेरिएंट के साथ-साथ हर सर्विस के लिए ट्विन-सीट ट्रेनर वर्जन शामिल हैं. HAL वेबसाइट पर दी जानकारी के अनुसार, यह सबसे एडवांस्ड वर्शन, LCA Mk1A है, जिसमें कॉम्बैट कैपेबिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बड़े अपग्रेड शामिल हैं.
इसमें एक AESA रडार, रडार वॉर्निंग और सेल्फ-प्रोटेक्शन जैमिंग के साथ एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, एक डिजिटल मैप जनरेटर, स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले, एक कंबाइंड इंटरोगेटर और ट्रांसपोंडर सिस्टम, और एक मॉडर्न रेडियो अल्टीमीटर के साथ-साथ कई दूसरे एडवांस्ड सिस्टम हैं जो इसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को मजबूत करते हैं.
