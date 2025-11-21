ETV Bharat / bharat

कौन थे Tejas Crash में शहीद पायलट नमांश स्याल? पत्नी भी एयरफोर्स में, पिता रिटायर्ड फौजी

दुबई में तेजस फाइटर प्लेन क्रैश में पायटल नमन स्याल की मौत ( Pic Credit- PTI/File )

फाइटर जेट क्रैश में नमन की मौत की खबर जैसे ही उनके पैतृक गांव पहुंची तो वहां मातम पसर गया. गांव के लोग और उनके रिश्तेदार ये खबर सुनकर स्तब्ध रह गए. 37 साल के नमन स्याल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां उपमंडल के रहने वाले थे. एयर शो में तेजस फाइटर प्लेन क्रैश में नमन स्याल की मृत्यु की खबर मिलने के बाद उनके गांव पड़यालकड़ में शोक की लहर है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने X हैंडल पर नमन स्याल की तस्वीर साझा करते हुए लिखा 'दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के वीर सपूत नमन स्याल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक है. देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट खो दिया है. शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं. वीर सपूत नमन स्याल जी की अदम्य वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण को हृदय से नमन.'

कांगड़ा: शुक्रवार दोपहर को दुबई एयर शो के दौरान एक तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो गया. हिमाचल प्रदेश के नमांश स्याल (घर का नाम- नमन स्याल) इस फाइटर प्लेन को उड़ा रहे थे. नमांश स्याल कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ने वाले पड़यालकड़ गांव के रहने वाले थे. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोक व्यक्त किया है.

पिता रिटायर्ड फौजी, पत्नी भी एयरफोर्स में

नमन के पिता जगन्नाथ स्याल भी सेना में थे. सेना से रिटायर होने के बाद अब स्कूल प्रिंसिपल के पद से भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं. नगरोटा बगवां के एसडीएम मुनीष शर्मा ने बताया कि नमन स्याल अपने परिवार के इकलौते बेटे थे और नमन की पत्नी भी वायु सेना में कार्यरत है. नमन की 6 साल बेटी भी है और नमन की बहन हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में रहती हैं. नमन फिलहाल अपने परिवार के साथ हैदराबाद में रहते थे और इन दिनों दुबई एयर शो में हिस्सा लेने गए थे.

नमन की पत्नी भी वायु सेना में कार्यरत (ETV Bharat)

अपने पायलट सपूत की मौत की खबर के बाद उनके पैतृक गांव पड़यालकड़ में शोक की लहर है. नगरोटा ही नहीं देश ने अपना वीर सपूत खोया है. मेरी उनके पिता से बात हुई है. नमन की पत्नी भी एयरफोर्स में हैं और परिवार फिलहाल हैदराबाद में है. उन्होंने बताया कि नमन का पार्थिव शरीर रविवार तक नगरोटा पहुंच सकता है. - मुनीष शर्मा, एसडीएम, नगरोटा बगवां

सपूत की शहादत के बाद गांव में मातम

शुक्रवार को दुबई में आयोजित एयर शो में नमन स्याल तेजस फाइटर प्लेन को उड़ा रहे थे. जहां दोपहर करीब 2 बजे डेमोंस्ट्रेशन फ्लाइट के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जिसमें उनकी जान चली गई. हादसे की जानकारी मिलते ही पड़यालकड़ गांव में लोगों और रिश्तेदारों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया. अपने वीर सपूत बेटे की मृत्यु पर रिश्तेदार और गांव वालों की आंखें नम हैं.

दुबई एयर शो के दौरान क्रैश हुआ था तेजस फाइटर जेट (PTI)

SDM मुनीष शर्मा ने बताया कि उन्होंने नमन स्याल के परिजनों से फोन पर बात की है. फोन पर उन्होंने बताया कि नमन की पार्थिव देह रविवार तक भारत पहुंचने की उम्मीद है. उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी शोक व्यक्त करते हुए X पर पोस्ट किया है. 'दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना के विमान हादसे में वीर भूमि हिमाचल के जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां के वीर सपूत नमन स्याल जी का निधन अत्यंत दुःखद और पीड़ादायक है. शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. इस हादसे से हमने एक वीर, होनहार और साहसी पायलट खोया है. हमें आपके बलिदान पर गर्व है. समस्त राष्ट्र आपकी सेवाओं का ऋणी है.'

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी दुख व्यक्त करते हुए X पर पोस्ट किया है और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की हैं.

