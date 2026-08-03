'बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन नहीं बचा पाए अपनी सीट..' तेज प्रताप ने यूं कसा तंज, नतीजों को बताया ऐतिहासिक
बांकीपुर उपचुनाव में मतों की गणना जारी है. प्रशांत किशोर बंपर जीत की ओर बढ़ रहे हैं. ऐसे में तेजप्रताप ने BJP पर तंज कसा-
Published : August 3, 2026 at 1:56 PM IST
पटना : बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की आंधी के आगे बीजेपा का गढ़ धराशायी होता दिख रहा है. 16 राउंड की मतगणना के बाद प्रशांत किशोर ने अजेय बढ़त बना ली है. इसको देखते हुए तेज प्रताप यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की पारंपरिक सीट को लेकर तंज कसा है.
'बांकीपुर के नतीजे दे रहे बड़ा संदेश' : तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बांकीपुर विधानसभा में बड़े उलटफेर की संभावना को बड़ा राजनीतिक संदेश बताया है. जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप के मुताबिक इस सीट पर कई साल बाद बीजेपी को प्रचंड हार का सामना करना पड़ रहा है. तेज प्रताप ने तंज किया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी अपनी ही विधानसभा सीट नहीं बचा पाए.
"यह परिणाम बताता है कि जनता का जनादेश सर्वोपरि है और लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता ही करती है. अब यह चर्चा तेज है कि बांकीपुर से शुरू हुआ यह संदेश पूरे बिहार की राजनीति पर भी असर डाल सकता है.''- तेजप्रताप यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेजेडी
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