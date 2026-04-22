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प्रशांत किशोर से मिले तेज प्रताप यादव, बोले- 'मुलाकात केवल औपचारिक नहीं थी'

बिहार की राजनीति में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर सियासी चर्चा के केन्द्र में है. जानिए क्यों?.

Tej Pratap Yadav Meet Prashant Kishor
प्रशांत किशोर के साथ तेज प्रताप (Tej Pratap X)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 22, 2026 at 9:29 AM IST

3 Min Read
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पटना: बिहार की सियासत में मंगलवार रात एक नई तस्वीर ने हलचल मचा दी है. आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे व जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने जनसुराज नेता प्रशांत किशोर से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक चर्चा हुई. इस मुलाकात की तस्वीरें तेज प्रताप ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की.

बिहार में नई सियासी हलचल : जेजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने जनसुराज नेता के साथ मुलाकात का एक वीडियो अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियों में दोनों नेता एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मिल रहे हैं. मुलाकात के बाद तेज प्रताप ने कहा कि, आज की ये मुलाकात, केवल औपचारिक नहीं थी.

प्रशांत किशोर से मिले तेज प्रताप यादव : तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा- ''आज का दिन राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा। मेरी मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई, जहां हमने जनहित और भविष्य की राजनीति को लेकर गहन चर्चा की.''

सीक्रेट मीटिंग पर क्या बोले तेज प्रताप? : प्रशांत किशोर के साथ सीक्रेट मीटिंग पर तेज प्रताप यादव ने लिखा, ''इस दौरान जनता की अपेक्षाओं और बदलते राजनीतिक समीकरणों पर विस्तार से बात हुई. यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसमें कई ऐसे मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ जो आने वाले समय में राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं.''

'एक महत्वपूर्ण अनुभव, एक सकारात्मक सोच' : उन्होंने आगे कहा, ''मैं, तेज प्रताप यादव, इस संवाद को अपने राजनीतिक जीवन के एक महत्वपूर्ण अनुभव के रूप में देखता हूं, जहां सकारात्मक सोच और जनसेवा की भावना के साथ आगे बढ़ने का संकल्प.''

2025 नवंबर बिहार चु्नाव में JJD की हार : 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल को करारी हार का सामना करना पड़ा था. उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी. तेज प्रताप यादव खुद अपनी महुआ सीट भी नहीं बचा पाए थे. इस सीट पर करीब 44 हजार वोटों से एलजेपी (आरवी) के संजय कुमार की जीत हुई थी.

बिहार चुनाव में जनसुराज की भी हुई हार : 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को भी करारी शिकस्त मिली थी. प्रशांत के आक्रामक तेवर और व्यापक प्रचार अभियान वोटों में तब्दील नहीं सका. 243 में से 238 सीटों पर जनसुराज के उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन एक सीट पर सफलता नहीं मिली.

मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज : राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे की माने तो, ''2025 बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों नेताओं को मिली करारी शिकस्त के बाद यह मुलाकात बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है. भविष्य की रणनीति क्या होगी, ये तो दोनों नेता ही बता सकते है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ देर के लिए इम मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल जरूर मचा दी है.''

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