'लालू की ओरिजनल पार्टी जनशक्ति जनता दल...' बोले तेज प्रताप- 'RJD को JJD में मर्ज कर ले तेजस्वी'
तेजप्रताप के दावे ने बिहार की राजनीति में गरमाहट ला दी है. तेजस्वी को उन्होंने JJD में विलय करने की सलाह भी दे दी है-
Published : January 14, 2026 at 5:25 PM IST|
Updated : January 14, 2026 at 5:32 PM IST
पटना : बिहार में सूर्य के उत्तरायण होते ही खेला शुरू हो गया. लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इस दौरान बड़ा दावा ठोक दिया है. उन्होंने दही चूड़ा भोज में लालू यादव के आने के बाद JJD यानी जनशक्ति जनता दल को असली लालू यादव की पार्टी बताया.
JJD असली लालू की पार्टी : दही-चूड़ा भोज के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनशक्ति जनता दल को लालू यादव की असली पार्टी बताया. उन्होंने साफ-साफ कहा कि अब RJD जयचंदों की पार्टी हो गई है और तेजप्रताप जयचंदों से घिरे हुए हैं. तेजस्वी को हमारी पार्टी में विलय कर लेना चाहिए.
#WATCH | पटना: जन शक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, " मकर संक्रांति के मौके पर सभी लोगों को हमने न्यौता दिया। सभी लोग आए हैं। कुछ लोग रास्ते में होंगे जो आ रहे होंगे...— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 14, 2026
उन्होंने आगे कहा, "..राजद का jjd में विलय होगा..." pic.twitter.com/zXDUAGZ4j4
"ओरिजन लालू यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल है. और JJD जन की शक्ति से जुड़ा है. हम अपने छोटे भाई से यही कहना चाहेंगे कि अपनी पार्टी को हमारी पार्टी में मर्ज कर लीजिए"- तेज प्रताप यादव, जेजेडी अध्यक्ष
तेजस्वी आरजेडी का जेजेडी में कर लें विलय : अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े भाई तेज प्रताप ने छोटे भाई तेजस्वी यादव की पार्टी 'राष्ट्रीय जनता दल' को अपनी पार्टी जेजेडी में मर्ज करने की सलाह भी दी. सूर्य के उत्तरायण होने पर बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय भी शुरू हो गया है.
#WATCH | पटना, बिहार: जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम पर कहा, " सभी देशवासियों और बिहार के लोगों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल की ओर से हमने एक दिवसीय भोज का आयोजन किया जिसमें राज्यपाल, उपमुख्यमंत्री और हमारे पिता(लालू… pic.twitter.com/7JMyyCzTBU— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 14, 2026
दही चूड़ा भोज के बाद बढ़ी सियासी गर्मी : तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज पर लालू यादव भी पहुंचे हुए थे. जिसे उन्होंने माता-पिता का आशीर्वाद बताया और कहा कि मेरे लिए माता-पिता के आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं है. तेज प्रताप यादव से जब पूछा गया तेजस्वी अभी तक भोज में क्यों नहीं शामिल हुए तो उन्होंने कह दिया कि हो सकता है कि जयचंद उनको घेरे हुए हों.
'हम किसके साथ जाएंगे ये मेरा फैसला' : तेज प्रताप से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया की आपको किसी पार्टी का ऑफर मिला है तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगभग सभी पार्टी से ऑफर आते रहे हैं लेकिन यह उनका फैसला है कि किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं.
#WATCH | पटना: जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, " तेजू भईया का भोज सूपर डूपर हिट नहीं होगा तो किसका होगा...दही-चूड़ा के भोज का भव्य आयोजन किया गया...माता-पिता हमारे लिए भगवान हैं तो आशीर्वाद तो हमें मिलता रहेगा...सब लोग आएंगे..." https://t.co/CoHhWiy26s pic.twitter.com/EJUuIGgm8o— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 14, 2026
'पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ लड़ेंगे' : पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने को लेकर भी पूछे गए सवाल पर तेजप्रताप ने अलग चुनाव लड़ने की बात कही और कहा कि आरजेडी जयचंद वाले खेमे की पार्टी है और वह ममता दीदी के साथ हैं. ऐसे में हमारा चुनाव उनके खिलाफ लड़ा जाएगा.
तेज प्रताप के भोज में राज्यपाल समेत कई नेता शामिल : तेजप्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, लालू यादव, पशुपति पारस और तेज प्रताप के मामा साधु यादव समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की. तेज प्रताप ने कहा कि वो अपने भाई का इंतजार रात 9 बजे तक करेंगे.
