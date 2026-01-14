ETV Bharat / bharat

'लालू की ओरिजनल पार्टी जनशक्ति जनता दल...' बोले तेज प्रताप- 'RJD को JJD में मर्ज कर ले तेजस्वी'

तेजप्रताप के दावे ने बिहार की राजनीति में गरमाहट ला दी है. तेजस्वी को उन्होंने JJD में विलय करने की सलाह भी दे दी है-

Etv Bharat
लालू यादव के साथ तेज प्रताप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 14, 2026 at 5:25 PM IST

|

Updated : January 14, 2026 at 5:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार में सूर्य के उत्तरायण होते ही खेला शुरू हो गया. लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इस दौरान बड़ा दावा ठोक दिया है. उन्होंने दही चूड़ा भोज में लालू यादव के आने के बाद JJD यानी जनशक्ति जनता दल को असली लालू यादव की पार्टी बताया.

JJD असली लालू की पार्टी : दही-चूड़ा भोज के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनशक्ति जनता दल को लालू यादव की असली पार्टी बताया. उन्होंने साफ-साफ कहा कि अब RJD जयचंदों की पार्टी हो गई है और तेजप्रताप जयचंदों से घिरे हुए हैं. तेजस्वी को हमारी पार्टी में विलय कर लेना चाहिए.

"ओरिजन लालू यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल है. और JJD जन की शक्ति से जुड़ा है. हम अपने छोटे भाई से यही कहना चाहेंगे कि अपनी पार्टी को हमारी पार्टी में मर्ज कर लीजिए"- तेज प्रताप यादव, जेजेडी अध्यक्ष

तेजस्वी आरजेडी का जेजेडी में कर लें विलय : अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े भाई तेज प्रताप ने छोटे भाई तेजस्वी यादव की पार्टी 'राष्ट्रीय जनता दल' को अपनी पार्टी जेजेडी में मर्ज करने की सलाह भी दी. सूर्य के उत्तरायण होने पर बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय भी शुरू हो गया है.

दही चूड़ा भोज के बाद बढ़ी सियासी गर्मी : तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज पर लालू यादव भी पहुंचे हुए थे. जिसे उन्होंने माता-पिता का आशीर्वाद बताया और कहा कि मेरे लिए माता-पिता के आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं है. तेज प्रताप यादव से जब पूछा गया तेजस्वी अभी तक भोज में क्यों नहीं शामिल हुए तो उन्होंने कह दिया कि हो सकता है कि जयचंद उनको घेरे हुए हों.

'हम किसके साथ जाएंगे ये मेरा फैसला' : तेज प्रताप से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया की आपको किसी पार्टी का ऑफर मिला है तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगभग सभी पार्टी से ऑफर आते रहे हैं लेकिन यह उनका फैसला है कि किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं.

'पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ लड़ेंगे' : पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने को लेकर भी पूछे गए सवाल पर तेजप्रताप ने अलग चुनाव लड़ने की बात कही और कहा कि आरजेडी जयचंद वाले खेमे की पार्टी है और वह ममता दीदी के साथ हैं. ऐसे में हमारा चुनाव उनके खिलाफ लड़ा जाएगा.

तेज प्रताप के भोज में राज्यपाल समेत कई नेता शामिल : तेजप्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, लालू यादव, पशुपति पारस और तेज प्रताप के मामा साधु यादव समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की. तेज प्रताप ने कहा कि वो अपने भाई का इंतजार रात 9 बजे तक करेंगे.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : January 14, 2026 at 5:32 PM IST

TAGGED:

LALU YADAV ORIGINAL PARTY JJD
MERGE RJD INTO JJD
असली लालू की पार्टी
तेज प्रताप यादव
TEJ PRATAP YADAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.