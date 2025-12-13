ETV Bharat / bharat

Tej Pratap Yadav ने बढ़ाई सियासी हलचल, बोले- बंगाल और यूपी में चुनाव लड़ूंगा

तेज प्रताप यादव बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल और यूपी में सियासत करेंगे. बंगाल चुनाव 2026 और यूपी चुनाव 2027 में अपना प्रत्याशी उतारेंगे.

Tej Pratap Yadav
तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 13, 2025 at 11:42 AM IST

Updated : December 13, 2025 at 11:47 AM IST

पटना: तेज प्रताप की पार्टी अब बंगाल और यूपी में भी चुनाव लड़ेगी. जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार मीडिया के सामने इसकी घोषणा की. देशभर के राज्य में आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी की ओर से देशभर में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है.

"पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में हमारी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी. पार्टी का लक्ष्य है कि पूरे देशभर में चुनाव लड़ा जाएगा. इसके लिए देशभर में सदस्य बनाने के लिए अभियान की शुरुआत हो गयी है." -तेज प्रताप यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, JJD

पूरे देश में सदस्यता अभिचान: तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'हमारा लक्ष्य है कि पूरे देश में सदस्य बनाया जाए. कई लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है. शुक्रवार को तेज प्रताप यादव ने भी पार्टी की सदस्यता लेकर अभियान की शुरुआत की.

"यह सदस्यता अभियान राज्य में दलित, शोषित और वंचितों की आवाज बनकर उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने और बिहार में संपूर्ण बदलाव करने का काम करेगा." -तेज प्रताप यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, JJD

बिहार में नहीं खुला खाता: बिहार चुनाव में तेज प्रताप यादव की पार्टी का खाता तक नहीं खुला. तेज प्रताप खुद महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां तीसरे नंबर पर आ गए. दूसरे नंबर पर जन सुराज के प्रत्याशी रहे. महुआ सीट से लोजपा रामविलास के संजय कुमार सिंह विजेता बने.

RJD से निलंबन के बाद अपनी पार्टी बनायी: अनुष्का यादव प्रकरण के बाद तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने परिवार और पार्टी से निष्कासित कर दिया था. इसके बाद तेज प्रताप यादव ने खुद की पार्टी बनाकर बिहार चुनाव में उतरे थे. उन्होंने कई दलों से गठबंधन भी किया था, जिसमें VVIP पार्टी भी शामिल है. VVIP को मुकेश सहनी के साथ काम करने वाले प्रदीप निषाद ने बनाया है.

