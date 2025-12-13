ETV Bharat / bharat

Tej Pratap Yadav ने बढ़ाई सियासी हलचल, बोले- बंगाल और यूपी में चुनाव लड़ूंगा

तेज प्रताप यादव ( ETV Bharat )

पटना: तेज प्रताप की पार्टी अब बंगाल और यूपी में भी चुनाव लड़ेगी. जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार मीडिया के सामने इसकी घोषणा की. देशभर के राज्य में आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी की ओर से देशभर में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है. "पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में हमारी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी. पार्टी का लक्ष्य है कि पूरे देशभर में चुनाव लड़ा जाएगा. इसके लिए देशभर में सदस्य बनाने के लिए अभियान की शुरुआत हो गयी है." -तेज प्रताप यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, JJD पूरे देश में सदस्यता अभिचान: तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'हमारा लक्ष्य है कि पूरे देश में सदस्य बनाया जाए. कई लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है. शुक्रवार को तेज प्रताप यादव ने भी पार्टी की सदस्यता लेकर अभियान की शुरुआत की.