ETV Bharat / bharat

नाराजगी खत्म..8 महीने बाद परिवार से मिले तेज प्रताप, भतीजी कात्यायनी को गोद में उठाया

तेज प्रताप यादव पूरे 8 महीने बाद अपने माता-पिता और भाई से मिलने पहुंचे. इस दौरान भतीजी को खूब प्यार किया.

Tej Pratap Yadav invited Lalu Yadav
लालू यादव को निमंत्रण देते तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 14, 2026 at 7:38 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति पर चूड़ा-दही भोज चर्चा में है. चर्चा तब तेज हो गयी, जब तेज प्रताप यादव अपने परिवार से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे. इस दौरान उन्होंने लालू यादव, राबड़ी देवी और छोटे भाई तेजस्वी यादव से मुलाकात की. मकर संक्रांति पर आयोजित भोज का निमंत्रण दिया. 14 जनवरी को तेज प्रताप यादव अपने आवास पर चूड़ा-दही का भोज दे रहे हैं.

'नाराजगी खत्म हो गयी..' परिवार और पार्टी से निष्कासित होने के बाद तेज प्रताप यादव पूरे 8 महीने बाद अपने परिवार से मिले. इसको लेकर बिहार की राजनीतिक में चर्चा तेज हो गयी है. कहा जा रहा है कि क्या लालू परिवार में लंबे समय से आ रही नाराजगी खत्म हो गयी? क्या तेज प्रताप यादव इस मंकर संक्रांति के मौके पर परिवार के साथ जुड़ जाएंगे?

तेजस्वी को भी निमंत्रण: तेज प्रताप सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि "अपने पिताजी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, माता जी आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी से 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचकर मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया. छोटे भाई तेजस्वी से भी मुलाकात कर 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम हेतु निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया. प्यारी भतीजी कात्यायनी को गोद में खिलाने का अद्भुत पल प्राप्त हुआ."

एनडीए के तमाम नेता को निमंत्रण: दरअसल, तेज प्रताप यादव एनडीए के तमाम नेताओं को आमंत्रित किया है. इसमें सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहित कई नेता शामिल हैं. हालांकि इस बीच चर्चा तेज थी क्या तेज प्रताप यादव लालू परिवार को आमंत्रित करने वाले हैं? तेज प्रताप ने खुद खबर दे दी कि उन्होंने पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी यादव को निमंत्रण दिया है.

दोनों भाई में नाराजगी: सबसे ज्यादा चर्चा तेजस्वी यादव से मुलाकात की हो रही है. परिवार से निकलने पर तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की कभी मुलाकात नहीं हुई. बिहार चुनाव के दौरान एक बार एयरपोर्ट पर आमना-सामना हुआ था, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं मिले थे. हाल में ही दोनों का कोर्ट में आमना सामना हुआ था, इस दौरान भी दोनों की मुलाकात नहीं हुई. इससे साफ है कि दोनों के अंदर एक-दूसरे से नाराजगी है.

क्यों परिवार से निकले तेज प्रताप: दरअसल पिछले साल मई महीने में तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे अनुष्का यादव के साथ 12 साल से रिलेशन में हैं. हालांकि इसके बाद पोस्ट डिलीट कर दिया गया था. तेज प्रताप ने कहा था कि उनका सोशल मीडिया हैक कर लिया गया था.

'रिलेशन में रहते हुए शादी की': इसको लेकर खूब बवाल हुआ था और लालू परिवार की फजीहत हुई थी, क्योंकि इसी 12 साल के अंतराल में तेज प्रताप यादव की शादी पूर्व मंत्री चंद्रिका यादव की बेटी ऐश्वर्या से हुई थी. हालांकि पारिवार विवाद के कारण दोनों अलग रह रहे हैं और कोर्ट में मामला चल रहा है.

लालू यादव ने परिवार से निकाला: अनुष्का यादव मामले में लालू यादव के परिवार की खूब फजीहत हुई. इसके बाद लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को संस्कारहीन बताते हुए परिवार और पार्टी दोनों से निष्कासित कर दिए थे. इसके बाद तेज प्रताप कभी अपने परिवार से नहीं मिले. बिहार चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी पार्टी बनायी और महुआ सीट से चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं मिली. कई प्रत्याशी को भी मैदान में उतारा, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली.

'एक जनवरी को मां से मिले थे': काफी लंबे समय से तेज प्रताप अपने परिवार से दूर हैं. हालांकि इससे पहले राबड़ी देवी के जन्मदिन के अवसर पर 1 जनवरी को तेज प्रताप यादव 10 सर्कुलर रोड जाकर अपनी मां को जन्मदिन की शुभकामनाएं दिए थे. उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर ही पोस्ट करके यह जानकारी दिए थे कि 'बहुत दिनों के बाद आज मां के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें शुभकामना देने के लिए मिला.'

क्या भोज में शामिल होंगे लालू?: अब मकर संक्रांति के मौके पर मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है. तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया पोस्ट पर यूजर सवाल कर रहे हैं कि क्या नाराजगी खत्म हो गयी. क्या फिर से लालू परिवार के साथ रहेंगे. हालांकि इस दौरान कई यूजर ये भी कह रहे हैं कि आपकी मुलाकात से तेजस्वी यादव खुश नहीं दिख रहे हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि तेज प्रताप यादव के पटना स्टैंड रोड स्थित आवास में चूड़ा-दही के भोज में लालू परिवार शामिल होते हैं या नहीं.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

TEJ PRATAP YADAV INVITED LALU YADAV
MAKAR SANKRANTI
CHUDA DAHI BHOJ
तेज प्रताप यादव
TEJ PRATAP YADAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.