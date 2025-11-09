तेज प्रताप यादव ने अपने ही प्रत्याशी को पार्टी से निकाला, महागठबंधन से समर्थन लेने पर भड़के
तेज प्रताप यादव ने अपने ही प्रत्याशी को पार्टी से निकाल दिया है. प्रत्याशी पर महागठबंधन से समर्थन लेने का का आरोप है.
Published : November 9, 2025 at 3:10 PM IST
पटना: तेज प्रताप यादव ने JJD प्रत्याशी श्याम किशोर चौधरी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. श्याम किशोर चौधरी पूर्वी चंपारण के सुगौली से जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार हैं. तेज प्रताप की पार्टी JJD की ओर से इसकी जानकारी दी है. प्रत्याशी पर महागठबंधन का समर्थन लेने का आरोप है.
पार्टी ने जारी किया पत्र: तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी है. पार्टी की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि विगत कुछ दिनों पूर्व श्याम किशोर चौधरी द्वारा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय समिति द्वारा बिना किसी सूचना के इन्होंने पार्टी विचारों और नियमों के खिलाफ जाते हुए महागठबंधन का समर्थन प्राप्त कर चुनावी कार्यक्रम किया गया.
बिहार विधानसभा चुनाव-2025 में जनशक्ति जनता दल से श्याम किशोर चौधरी सुगौली(विधानसभा क्षेत्र संख्या-11) के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।
विगत कुछ दिनों पूर्व श्याम किशोर चौधरी द्वारा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय समिति द्वारा बिना किसी सूचना के इन्होंने पार्टी…
'पार्टी का अपना नियम': पार्टी ने कहा कि प्रत्याशी के द्वारा किया गया इस तरह का काम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय नहीं था. जनशक्ति जनता दल का अपना संविधान और नियम है. श्याम किशोर चौधरी ने पार्टी के नियमों और विचारधारा के विपरीत जाकर उनके द्वारा यह कदम उठाना पार्टी के केंद्रीय समिति द्वारा जांच के उपरांत उचित नहीं लगा.
नामांकन रद्द करने की अपील: इसलिए पार्टी पत्र के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पटना (बिहार) को पार्टी विरोधी इस घटना की जानकारी देते हुए तत्काल प्रभाव से नामांकन रद्द करने हेतु अपील की है. पार्टी ने तत्काल प्रभाव से श्याम किशोर चौधरी को प्रत्याशी सहित सभी पदों से विमुक्त कर दिया है.
मुकेश सहनी ने किया था समर्थन: दरअसल, विगत दिनों वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए थे, जिसमें श्याम किशोर चौधरी और मुकेश सहनी एक सभा में साथ-साथ दिख रहे हैं. इस पोस्ट में मुकेश सहनी ने कहा था 'सुगौली विधानसभा क्षेत्र की धरती पर श्याम किशोर चौधरी जी के समर्थन में अद्भुत जनउमंग देखने को मिला.'
'महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत-मुकेश': मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी श्याम किशोर चौधरी जी के समर्थन में उमड़े जनसैलाब इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और इस बार महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत तय है.
सुगौली विधानसभा में प्रत्याशी: पूर्वी चंपारण के सुगौली विधानसभा में एनडीए के लोजपा रामविलास से राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता, जन सुराज के अजय कुमार झा, बसपा के ज़ुल्फ़िक़ार आफ़ताब प्रत्याशी हैं. यहां से महागठबंधन के वीआईपी प्रत्याशी शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया था. वहीं तेज प्रताप यादव ने जेजेडी प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने की अपील की है. दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोटिंग है. 14 नवंबर को सभी 243 सीटों के लिए मतगणना की जाएगी.
